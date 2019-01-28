ຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານ ເວເນຊູເອລາ ແລະ ຜູ້ທີ່ປະກາດຕົນເອງເປັນປະທານາທິບໍດີຊົ່ວຄາວ
ທ່ານ ຮວນ ກົວອີໂດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈັດການປະທ້ວງສອງມື້ໃນສັບປະດານີ້ ໃນ
ຄວາມພະຍາຍາມຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ເພື່ອຈະຊັກຈູງໃຫ້ກອງທັບມາເຂົ້າຝ່າຍຂອງທ່ານ ແລະ
ໜີອອກຈາກຜູ້ນຳ ນິໂຄລັສ ມາດູໂຣ.
ທຳອິດ, ທ່ານ ກົວອີໂດ ຢາກໃຫ້ປະຊາຊົນ ເວເນຊູເອລາ ຈັດການປະທ້ວງກາງເວັນທີ່
ສະຫງົບສອງຊົ່ວໂມງໃນວັນພຸດທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ “ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກອງກຳລັງຕິດອາວຸດ
ມາເຂົ້າຂ້າງກັບປະຊາຊົນ.”
ໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານ ກົວອີໂດ ຢາກໃຫ້ຜູ້ສະໜັບສະໜູນຂອງທ່ານ “ຢູ່ທຸກໆ
ມຸມ” ຂອງປະເທດ ແລະ ທົ່ວໂລກອອກມາລວມຕົວກັນຢູ່ຖະໜົນຕ່າງໆ, ເປັນການ
ເຄື່ອນໄຫວທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເວລາດຽວກັບວັນຂີດເສັ້ນຕາຍຂອງ ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ສຳ
ລັບການປະກາດການເລືອກຕັ້ງໃໝ່.
ທ່ານ ກົວອີໂດ ໄດ້ສະເໜີການໃຫ້ອະໄພຍະໂທດ ສຳລັບບັນດາທະຫານທັງຫຼາຍຜູ້ທີ່
ໜູນຫຼັງປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ປະຕິເສດລັດຖະບານໃນປັດຈຸບັນຂອງທ່ານ ມາດູໂຣ.
ທ່ານ ກົວອີໂດ ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ “ພວກ
ເຮົາກຳລັງລໍຖ້າພວກທ່ານ, ບັນດາທະຫານແຫ່ງ ເວເນຊູເອລາ. ພວກເຮົາກຳລັງລໍຖ້າ
ພວກທ່ານ ແລະ ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ພວກທ່ານມີຕໍ່ປະເທດຂອງພວກເຮົາ.”
ບັນດາຜູ້ຕິດຕາມຝ່າຍຄ້ານ ເຊິ່ງບາງຄົນໄດ້ຮ້ອງວ່າ “ທະຫານໝູ່ຂອງພວກເຮົາ, ພວກ
ເຈົ້າແມ່ນພຽງຜູ້ດຽວທີ່ພວກເຮົາຂາດໄປ” ນັ້ນ, ໄດ້ຢາຍໃບປິວທີ່ອະທິບາຍເຖິງແຜນ
ການອະໄພຍະໂທດຢູ່ທີ່ຕັ້ງຂອງກອງທັບ ແລະ ຕຳຫຼວດ.
ທະຫານບາງຄົນໄດ້ແກວ່ງເຈ້ຍດັ່ງກ່າວຖິ້ມ ຫຼື ຈີກມັນຖິ້ມ. ແຕ່ສະມາຊິກກອງທັບ
ເວເນຊູເອລາ ຫຼາຍຄົນໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ ເມື່ອຍກັບ
ການຂາດແຄນອາຫານຢ່າງຮ້າຍແຮງ ແລະ ການຂາດແຄນສິ່ງຂອງພື້ນຖານທີ່ຈຳ
ເປັນອື່ນໆ.
ໃນເວລາດຽວກັນ, ປະທານາທິບໍດີ ນິໂຄລັສ ມາດູໂຣ ກໍໄດ້ຢືນຢັນໃນວັນອາທິດວານ
ນີ້ວ່າ ກອງທັບແມ່ນຢູ່ຝ່າຍຂອງທ່ານ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ ເບິ່ງການຊ້ອມຮົບດ້ວຍການ
ໃຊ້ປືນໝາກປີທີ່ເຮັດໃນປະເທດ ຣັດເຊຍ ແລະ ປືນກົນຕໍ່ຕ້ານເຮືອບິນຢູ່.
ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ