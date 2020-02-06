ຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານຂອງປະເທດ ເວເນຊູເອລາ ທ່ານ ຮວນ ກວາອີໂດ ໄດ້ພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ຢູ່ທຳນຽບຂາວໃນວັນພຸດວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ ກວາອີໂດ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະຮື້ຟື້ນການຕໍ່ສູ້ຂອງທ່ານ ເພື່ອປົດປະທານາທິບໍດີ ເວເນຊູເອລາ ທ່ານ ນິໂກລັສ ມາດູໂຣ ອອກຈາກຕຳແໜ່ງ.
ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງທີ່ປະກາດການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານ ກວາອີໂດ ນັ້ນ, ທຳນຽບຂ່າວໄດ້ກ່າວວ່າ, “ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກກັບຄູ່ຮ່ວມຂອງພວກເຮົາໃນພາກພື້ນ ເພື່ອປະເຊີນໜ້າກັບຜູ້ນຳຜະເດັດການທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໃນເວເນຊູເອລາ, ແລະ ຈະຢືນຄຽງຂ້າງກັບປະຊາຊົນ ເວເນຊູເອລາ ເພື່ອຮັບປະກັນອະນາຄົດທີ່ເປັນປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ຈະເລີນຮັ່ງມີ.”
ການຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ຂອງທ່ານ ກວາອີໂດ ມີຂຶ້ນລຸນຫຼັງການຢ້ຽມຢາມບັນດາຜູ້ນຳ ຢູໂຣບ ແລະ ການາດາ ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຮື້ຟື້ນການຕໍ່ສູ້ຂອງທ່ານ ຫຼັງຈາກການລຸກຮືຂຶ້ນຕໍ່ຕ້ານທ່ານ ມາດູໂຣ ທີ່ບໍ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດ, ຜູ້ທີ່ຖືກເລືອກໃຫ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງສະໄໝທີສອງໃນປີ 2018.
ສະຫະລັດ ແລະ ປະເທດອື່ນໆໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ນະໂຍບາຍສັງຄົມນິຍົມຂອງທ່ານ ມາດູໂຣ ສຳລັບວິກິດການດ້ານການເມືອງ ແລະ ເສດຖະກິດ ທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນພາກພື້ນ, ໃນຂະນະທີ່ຮັບຮູ້ທ່ານ ກວາອີໂດ ເປັນຜູ້ນຳຊົ່ວຄາວທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງ ເວເນຊູເອລາ. ທ່ານ ກວາອີໂດ ໄດ້ເປັນແຂກໃນການກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ສະພາ ແລະ ປະເທດຊາດຂອງປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ເມື່ອຄືນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ໄດ້ຮັບການຢືນຕົບມືໃຫ້.
ກ່ອນການປະຊຸມລະຫວ່າງທ່ານ ທຣຳ ກັບ ທ່ານ ກວາອີໂດ ນັ້ນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງຂອງລັດຖະບານທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ ເວເນຊູເອລາ ໄດ້ເປັນປະເທດທີ່ໃຫ້ບູລິມະສິດຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ “ໃນແງ່ຂອງຜົນກະທົບຈາກຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງທີ່ເຂົາເຈົ້າ ມີຕໍ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ.” ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ເວົ້າວ່າ ປະເທດນັ້ນເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບສຳລັບ “ການປົກປ້ອງພວກລັກລອບຄ້າຢາເສບຕິດ” ແລະ “ພວກກໍ່ການຮ້າຍຢາເສບຕິດ,” ໂດຍກ່າວຕື່ມວ່າ ເວເນຊູເອລາ ໄດ້ກາຍເປັນຈຸດຕົ້ນຕໍຂອງການລັກລອບຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດໄປເຂດ ອາເມຣິກາກາງ, ເມັກຊິໂກ ແລະ ສະຫະລັດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ແມ່ນກຳລັງໃຊ້ “ເຄື່ອງມືທຸກອັນທີ່ມີຢູ່ໃນກ່ອງ” ເພື່ອທຳການຕອບໂຕ້.