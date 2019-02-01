ທ່ານ ຮວານ ກວາອີໂດ (Juan Guaido) ຜູ້ນຳພັກຝ່າຍຄ້ານເວົ້າວ່າ ກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພໄດ້ໄປປາກົດໂຕຢູ່ບ້ານພັກຂອງພັນລະຍາເພິ່ນ ຢູ່ໃນນະຄອນກາຣາກາສໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໂດຍພະຍາຍາມທີ່ຈະທຳການຂົ່ມຂູ່ທ່ານ.
ທ່ານ ກວາອີໂດເວົ້າວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກໜ່ວຍຕຳຫລວດທີ່ມີຄວາມຢ້ານກົວ ໄດ້ໄປເຖິງບ້ານພັກແຫ່ງນັ້ນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ແລ້ວຖາມຫາທ່ານນາງຟາເບຍນາ, ພັນລະຍາຂອງທ່ານ. ຢູ່ໃນຄຳເວົ້າຂຽນລົງໃນທວີດເຕີນັ້ນ ທ່ານກວາອີໂດ ເວົ້າວ່າ ເຫດການດັ່ງກ່າວ ເກີດຂຶ້ນໃນຕອນທີ່ລູກສາວອາຍຸ 20 ເດືອນ ຫລືປີປາຍຂອງທ່ານ ແລະແມ່ຕູ້ຂອງນາງຢູ່ບ້ານນັ້ນ ແລະເວົ້າວ່າ ຖ້າຫາກມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນກັບລູກຂອງທ່ານແລ້ວ ທ່ານຈະໃຫ້ຜູ້ນຳສັງຄົມນິຍົມ ນີໂຄລັສ ມາດູໂຣ ເປັນຄົນຮັບຜິດຊອບ. ບໍ່ມີຄຳຕອບໃນທັນທີທັນໃດ ຈາກລັດຖະບານຂອງທ່ານມາດູໂຣ.
ໃນການໃຫ້ຄຳເຫັນຕໍ່ພວກນັກຂ່າວນັ້ນ ທ່ານກວາອີໂດ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໝົກຂອບໃຈ ຕໍ່ພວກທີ່ເປັນເພື່ອນບ້ານຢູ່ຂ້າງຄຽງຫັ້ນ ທີ່ໄດ້ພາກັນຟ້າວໄປຫາບ້ານພັກ, ເຄາະໝໍ້, ເຄາະຈານ ພາຍຫລັງທີ່ເຫັນຕຳຫລວດໄປຫັ້ນ. ທ່ານກວາອີໂດເວົ້າອີກວ່າ ເພື່ອນບ້ານໃກ້ຄຽງໄດ້ປະນາມຕໍ່ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແລະປ່າວບອກໃຫ້ຄົນຮູ້ວ່າ ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນໃນຕອນນັ້ນ ແລະໄດ້ພາກັນມາປົກປ້ອງ ແລະເບິ່ງ ແຍງພັນລະຍາ ແລະລູກສາວຂອງເພິ່ນ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກຳລັງກວດຫາຂໍ້ມູນຢູ່ນັ້ນ.
ລາຍງານຂ່າວເວົ້າວ່າ ຫລັງຈາກນັ້ນແລ້ວ ເຈົ້າໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວກໍໄດ້ອອກຈາກຕຶກນັ້ນໄປ.
ສະມາຊິກສະພາສູງ ມາໂກ ຣູບີໂອ (Marco Rubio) ກໍໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງໃນທວີດເຕີເຊັ່ນກັນກ່ຽວກັບເຫດການດັ່ງກ່າວແລະເວົ້າເຖິງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພນັ້ນວ່າ ເປັນ "ທະຫານຂອງທ່ານມາດູໂຣທີ່ທຳການຂູ່ຂວັນ." ທ່ານຣູບີໂອເວົ້າອີກວ່າ ເຫດການນັ້ນແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ທຳການຂົ່ມຂູ່ທ່ານກວາອີໂດ ແລະພວກຝ່າຍຄ້ານຢ່າງຈະແຈ້ງເລີຍ.
ທ່ານ ກວາອີໂດ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດທີ່ຄວບຄຸມໂດຍພັກຝ່າຍຄ້ານໄດ້ປະກາດ
ຕົນເອງວ່າ ເປັນປະທານທິບໍດີໃນໄລຍະຂ້າມຜ່ານ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ລຸນຫຼັງທີ່ສະພາ
ໄດ້ປະກາດວ່າ ການເລືອກຕັ້ງຄືນໃໝ່ຂອງເພິ່ນ ໃນເດືອນພຶດສະພາ ປີ 2018 ແມ່ນບໍ່
ຊອບທຳ ຍ້ອນວ່າພວກຜູ້ສະໝັກຝ່າຍຄ້ານສ່ວນຫຼາຍຖືກຂວ້ຳບາດບໍ່ໃຫ້ລົງສະໝັກ ຫຼືບໍ່ກໍບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການແຂ່ງຂັນ. ສະຫະລັດຮັບຮູ້ວ່າ ທ່ານກວາອີໂດເປັນຜູ້ນຳ ໃນໄລຍະຂ້າມຜ່ານຂອງປະເທດນັ້ນ.
ໃນບົດອອກຄຳເຫັນຕໍ່ໜັງສືພິມ New York Times ທີ່ພິມອອກໃນວັນທີ 30 ມັງກອນທີ່ຜ່ານມານີ້, ທ່ານກວາອີໂດເວົ້າວ່າ ມີ 50 ປະເທດແລ້ວ ທີ່ໄດ້ຮັບຮູ້ທ່ານ ບໍ່ວ່າຈະໃນນາມເປັນປະທານາທິບໍດີໃນໄລຍະຂ້າມຜ່ານ ຫລືເປັນປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍແມ່ນເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ຖືກຕ້ອງຊອບທຳ ໃນເວເນຊູເອລາ ແລະ ໄດ້ຂໍຮ້ອງໃຫ້ເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ, ທ່ານ ແອນໂຕນິໂອ ກູແຕເຣັສ (Antonio Guterres) ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານມະນຸດສະທຳ. ທ່ານອີກວາໂດເວົ້າວ່າ ທ່ານໄດ້ເລີ້ມຂັ້ນຕອນແຕ່ງຕັ້ງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ປະຈຳປະເທດຕ່າງໆແລ້ວ ແລະກໍໄດ້ "ຊອກຫາ ແລະເກັບກູ້ເອົາຊັບສິນຂອງຊາດ ທີ່ຖືກຄ້າງຢູ່ຕ່າງປະເທດແລ້ວ."
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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