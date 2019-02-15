ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງເວເນຊູເອລາ ທ່ານຮໍເຮ ອາເຣຍຊາ ໄດ້ເປີດການເຈລະຈາແບບລັບໆ ກັບທູດພິເສດຂອງສະຫະລັດ ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບປະເທດເວເນຊູເອລາ ຢູ່ທີ່ນະຄອນນິວຢອກ ອີງຕາມການເປີດເຜີຍຂອງປະທານາທິບໍດີນິໂຄລັສ ມາດູໂຣ.
ທ່ານມາດູໂຣ ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວເອພີວ່າ ທ່ານອາເຣຍຊາ ໄດ້ເຊີນທູດພິເສດສະຫະລັດ ທ່ານແອລລີອອດ ແອແບຣັມ ໄປນະຄອນຫຼວງກາຣາກາສ “ຢ່າງເປັນການສ່ວນໂຕ ແບບເປີດເຜີຍ ຫຼືແບບລັບໆກໍໄດ້.”
ທ່ານມາດູໂຣ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຢາກພົບປະ ມີພຽງແຕ່ບອກຂ້າພະເຈົ້າວ່າເວລາໃດ ຢູ່ບ່ອນໃດ ແລະແບບໃດ ແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າກໍຈະໄປທີ່ນັ້ນ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສທ່ານນຶ່ງຂອງເວເນຊູເອລາກ່າວວ່າ ທ່ານແອແບຣັມແລະທ່ານອາເຣຍຊາໄດ້ພົບປະກັນສອງເທື່ອແລ້ວ ຢູ່ນະຄອນນິວຢອກ.
ມາຈົນຮອດປັດຈຸບັນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດຍັງບໍ່ໃຫ້ຄວາມເຫັນໃດໆເທື່ອກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້. ໃນສັບປະດາແລ້ວ ທ່ານແອແບຣັມ ກ່າວວ່າ “ເວລາໃນການເຈລະຈາກັບທ່ານມາດູໂຣ ໄດ້ຜ່ານມາແຕ່ດົນແລ້ວ.”
ສະຫະລັດແມ່ນປະເທດທຳອິດ ໃນຈຳນວນປະມານ 50 ປະເທດທີ່ຮັບຮູ້ຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານ ພ້ອມທັງເປັນປະທານສະພາແຫ່ງຊາດເວເນຊູເອລາ ທ່ານ ຮວານ ກວາອີໂດ ວ່າເປັນປະທານາທິບໍດີຊົ່ວຄາວຂອງປະເທດ ບໍ່ແມ່ນທ່ານມາດູໂຣ ຊຶ່ງການເລືອກຕັ້ງຂອງທ່ານໃນປີກາຍນີ້ ທັງສະຫະລັດແລະພັກຝ່າຍຄ້ານຖືວ່າ
ເປັນແຜນການຫຼອກລວງນັ້ນ.
ທ່ານອາເຣຍຊາ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ພວກນັກການທູດຈຳນວນນຶ່ງ ທີ່ເຊື່ອວ່າສະຫະລັດແລະປະເທດອື່ນໆໄດ້ລ່ວງລະເມີດຕໍ່ກົດບັດອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນການບໍ່ເຂົ້າແຊກແຊງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ.
ທ່ານອາເຣຍຊາໄດ້ຫ້ອມລ້ອມໂດຍພວກນັກການທູດຈາກ 16 ປະເທດ ຮວມທັງ ຣັດເຊຍ ຈີນ ອີຣ່ານ ເກົາຫຼີເໜືອ ແລະຄິວບາ ເວລາທ່ານພົບກັບພວກນັກຂ່າວ ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ. ບັນດາປະເທດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຍັງສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ເວເນຊູເອລາ.
ທ່ານອາເຣຍຊາ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາທັງໝົດ ແມ່ນຕ່າງກໍມີສິດທິ ທີ່ຈະດຳລົງຊີວິດໂດຍປາສະຈາກການຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ການໃຊ້ກຳລັງ ແລະໂດຍປາສະຈາການນຳໃຊ້ມາດຕະການບີບບັງຄັບທີ່ຜິດກົດໝາຍຕາມລຳພັງຝ່າຍດຽວ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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