ສະພານິຕິບັນຍັດສູງສຸດຂອງເວເນຊູເອລາ ມີແຜນທີ່ຈະປະຊຸມກັນອີກໃນວັນເສົາ
ມື້ນີ້. ຄາດກັນວ່າສະພາຮ່າງລັດຖະທໍາມະນູນທີ່ຍັງເປັນທີ່ໂຕ້ແຍ້ງກັນຢູ່ ແລະໄດ້
ເປີດປະຊຸມຮອບປະຖົມມະເລີກໃນວັນສຸກວານນີ້ນັ້ນ ຈະຂຽນລັດຖະທໍາມະນູນຄືນ
ແລະມອບອໍານາດໃໝ່ໃຫ້ແກ່ພັກສັງຄົມນິຍົມທີ່ປົກຄອງປະເທດຢູ່ໃນເວລານີ້.
ພັນລະຍາ ແລະລູກຊາຍຂອງປະທານາທິບໍດີ Nicolas Maduro ແມ່ນຮວມຢູ່ໃນ
ຈໍານວນສະມາຊິກ 545 ຄົນຂອງສະພາດັ່ງກ່າວ ທີ່ໄດ້ເປັນເອກະສັນກັນເລືອກເອົາ
ອະດີດລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານນາງ Delcy Rodriguez ໃຫ້
ເປັນປະທານສະພາ.
ທ່ານນາງ Rodriguez ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະກະທໍາການໂດຍໄວຕໍ່ພວກທີ່ຕໍ່
ຕ້ານລັດຖະບານ. ທ່ານນາງກ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ "ຈົ່ງຢ່າໄດ້ຄິດເລີຍວ່າ ພວກ
ເຮົາຈະລໍຖ້າເວລາເປັນຫລາຍໆ ອາທິດ, ຫລາຍໆເດືອນ, ຫລືຫລາຍໆປີ”. "ມື້ອື່ນ
ນີ້ພວກເຮົາຈະເລີ້ມລົງມືເລີຍ. ພວກຟາຊິສທີ່ກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ, ພວກທີ່ສືບຕໍ່
ເຮັດສົງຄາມເສດຖະກິດຕ້ານປະຊາຊົນ, ພວກທີ່ສືບຕໍ່ເຮັດສົງຄາມຈິດຕະສາດ,
ຄວາມຍຸດຕິທໍາກຳລັງຈະມາເຖິງພວກເຈົ້າແລ້ວ."
ທ່ານນາງຍັງໄດ້ປະນາມການຕິຕຽນຂອງຕ່າງປະເທດຕໍ່ເວເນຊູເອລາ. "ປະຊາຄົມ
ສາກົນບໍ່ຄວນເບິ່ງເວເນຊູເອລາແບບຜິດໆ ເລີຍ. ຄໍາເຕືອນແມ່ນຈະແຈ້ງ, ມັນຈະ
ແຈ້ງຫລາຍ--ພວກເຮົາຊາວເວເນຊູເອລາ ຈະແກ້ໄຂບັນຫາຂອງພວກເຮົາເອງ,
ຈະແກ້ໄຂວິກິດການຂອງພວກເຮົາ ໂດຍປາດສະຈາກການແຊກແຊງຂອງຕ່າງ
ປະເທດ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນຮູບການໃດກໍຕາມ."
ນອກຈາກການຂຽນຄືນລັດຖະທໍາມະນູນທີ່ສ້າງຂຶ້ນພາຍໃຕ້ປະທານາທິບໍດີ Hugo
ໃນສະໄໝນັ້ນແລ້ວ ສະພາໃໝ່ດັ່ງກ່າວຍັງມີອໍານາດຕໍ່ຂະແໜງການອື່ນໆ ຂອງ
ລັດຖະບານອີກ ແລະກໍມີອໍານາດທີ່ຈະປົດເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານອອກໄດ້.
ລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນເວົ້າວ່າ ທ່ານນາງ Luisa Ortega ຫົວໜ້າໄອຍະການທີ່
ເວົ້າໃນອາທິດນີ້ວ່າ ທ່ານນາງໄດ້ເລີ້ມການສອບສວນເບິ່ງການສໍ້ໂກງໃນການ
ເລືອກຕັ້ງ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນອາທິດແລ້ວນີ້ ອາດຈະເປັນເປົ້າໝາຍຂອງສະພາດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານນາງ Ortega ໄດ້ເຮັດຄໍາຮ້ອງ ຂໍໃຫ້ມີການສອບສວນຢູ່ໃນສານຊັ້ນຕົ້ນ ພາຍ
ຫລັງທີ່ໄດ້ຍື່ນຄໍາຮ້ອງຮຽນຕໍ່ສານສູງສຸດ ກ່ຽວກັບຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມລັດຖະທໍາ
ມະນູນຂອງສະພາໃໝ່ດັ່ງກ່າວນີ້.
ສໍານັກ Vatican ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຍຸຕິການຕັ້ງສະພາຮ່າງລັດຖະທໍາມະນູນໄວ້ ໂດຍ
ໄດ້ກ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ມັນໄດ້ປະກອບ ສ່ວນເຮັດໃຫ້ມີບັນຍາກາດເຄັ່ງຕຶງ
ແລະຂັດແຍ້ງກັນ. ວັງ Vatican ຍັງໄດ້ຮ້ອງຮຽນໃຫ້ບັນດາປະເທດທີ່ມີຄົນນັບຖື
ສາສະໜາຄາໂຕລິກເປັນສ່ວນໃຫຍ່ດັ່ງກ່າວ "ຫລີກລ້ຽງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ
ໃນທຸກຮູບແບບ" ໃນຂະນະທີ່ວິກິດການພວມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ.
ສະຫະລັດ, ສະຫະພາບຢູໂຣບ, ແລະບັນດາປະເທດໃນທະວີບອາເມຣິກາລາຕິນ ເວົ້າວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ຮັບຮູ້ສະພາດັ່ງກ່າວ.
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