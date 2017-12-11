ພັກການເມືອງ ທີ່ກຳລັງປົກຄອງ ປະເທດ ເວເນຊູເອລາຢູ່ໃນເວລານີ້ ຊະນະ ການເລືອກຕັ້ງ ເຂດເທດສະບານ

ປະທານາທິບໍດີ ສັງຄົມນິຍົມຂອງ ເວເນຊູເອລາ ໄດ້ປະກາດໄຊຊະນະ ໃນການເລືອກ
ຕັ້ງເອົາເຈົ້າເມືອງ ໃນເຂດເທດສະບານຕ່າງໆຫຼາຍກວ່າ 90 ເປີເຊັນໃນວັນອາທິດວານ
ນີ້, ເຊິ່ງຖືກຕໍ່ຕ້ານໂດຍພັກຝ່າຍຄ້ານ ຫຼາຍພັກ.
ອີງຕາມການນັບຄະແນນສຽງຢ່າງເປັນທາງການ ທີ່ຖືກເປີດເຜີຍໃນຕອນແລງ ຂອງ
ວັນອາທິດວານນີ້, ພັກສັງຄົມນິຍົມທີ່ກຳລັງປົກຄອງປະເທດຢູ່ ຂອງທ່ານ ນິກໂຄລັສ
ມາດູໂຣ ໄດ້ຊະນະ 41 ໃນຈຳນວນ 42 ເມືອງ, ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການປະກາດຜູ້ຊະ
ນະເລີດນັ້ນ. ທ່ານ ມາດູໂຣ ກ່າວວ່າ ຜົນຄະແນນໃນຂ້າມຄືນທີ່ຜ່ານມາ ຈະສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານ ໄດ້ຊະນະຄະແນນສຽງເລືອກຕັ້ງ ຫຼາຍກວ່າ 300
ຄະແນນ.
ໃນການກ່າວຕໍ່ໂທລະພາບລັດຖະບານ ຫຼັງຈາກໄດ້ປ່ອນບັດຄະແນນ ສຽງຂອງທ່ານ
ແລ້ວ, ທ່ານ ມາດູໂຣ ກໍກ່າວວ່າ ທ່ານຈະຫ້າມກຸ່ມການ ເມືອງທັງຫຼາຍທີ່ຕໍ່ຕ້ານການ
ແຂ່ງຂັນເລືອກຕັ້ງຂັ້ນເທດສະບານ ຈາກ ການແຂ່ງຂັນການເມືອງໃນອະນາຄົດ.
ທ່ານ ນິກໂຄລັສ ມາດູໂຣ ປະທານາທິບໍດີ ເວເນຊູເອລາ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພັກການເມືອງ
ທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕໍ່ຕ້ານການ ເລືອກຕັ້ງມື້ນີ້, ຈະບໍ່ສາມາດເຂົ້າ
ຮ່ວມ ໃນການເລືອກຕັ້ງໃນອະນາຄົດ ອີກຕໍ່ໄປ. ນັ້ນແມ່ນບັນທັດຖານ ທີ່ສະພາແຫ່ງ
ຊາດໄດ້ປະກາດໃຊ້ ຕາມລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ແລະ
ຂ້າ ພະເຈົ້າ, ໃນຖານະເປັນປະມຸກລັດ, ຂ້າພະເຈົ້າສະໜັບສະໜູນເຂົາເຈົ້າ. ເຂົາເຈົ້າ
ຈະບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ອີກ, ເຂົາເຈົ້າຈະຫາຍໄປຈາກແຜນທີ່ການເມືອງ.”
ຄາດວ່າ ທ່ານ ມາດູໂຣ ຈະເປັນຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນສັງຄົມນິຍົມ ໃນການເລືອກຕັ້ງປະທາ
ນາທິບໍດີປີ 2018, ແລະ ການຫ້າມພັກຝ່າຍຄ້ານ ຈາກການເຂົ້າຮ່ວມນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້
ທ່ານໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຢ່າງແນ່ນອນ.
ຜົນຄະແນນຢ່າງເປັນທາງການ ທີ່ຍັງບໍ່ສົມບູນແບບ ກ່ຽວກັບ ການລົງ ຄະແນນສຽງ
ເລືອກເອົາເຈົ້າເມືອງໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພັກຝ່າຍຄ້ານໄດ້
ສູນເສຍແມ່ນກະທັ້ງຖານທີ່ໝັ້ນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນເມືອງ ມາຣາໄຄໂບ ແລະ ເມືອງ
ຊູເຄຣ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດນະຄອນ ຫຼວງ ຄາຣາຄັສ.
ພັກຝ່າຍຄ້ານ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດສາມພັກ ຈາກສີ່ພັກຄືພັກ ເຟີສ໌ ຈັສຕິສ (First Justice),
ປັອບປູລາ ວິວ (Popular View) ແລະ ເດັມໂມແຄຣັດຕິກ ແອັກຊັ້ນ (Democratic
Action) ໄດ້ຕໍ່ຕ້ານການເລືອກ ຕັ້ງເຈົ້າເມືອງຂອງວັນອາທິດວານນີ້ ໃນການປະທ້ວງ
ກ່ຽວກັບ ກັບສິ່ງ ທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເອີ້ນວ່າ ລະບົບການເລືອກຕັ້ງທີ່ສໍ້ໂກງ ເຊິ່ງເຮັດໜ້າທີ່
ສຳລັບ ສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າເອີ້ນວ່າ “ຜະເດັດການ” ຂອງທ່ານ ມາດູໂຣ.”
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