ປະທານາທິບໍດີເວເນຊູເອລາ ທ່ານນິໂກລາສ ມາດູໂຣ ໄດ້ເຊື້ອເຊີນຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານ ທັງ
ເປັນຜູ້ປະກາດຕົນເອງ ວ່າເປັນປະທານາທິບໍດີໄລຍະຂ້າມຜ່ານ ທ່ານຮວານ ກົວອີໂດ
ໄປນັ່ງລົມກັບທ່ານ ແລະ “ສົນທະນາກັນໜ້າຕໍ່ໜ້າ.”
ທ່ານມາດູໂຣ ໄດ້ເວົ້າ ໃນລະຫວ່າງການສຳພາດກັບລາຍການໂທລະພາບເປັນພາສາ
ສະເປນໃນລາຍການ ຊາລວາໂດສ ວ່າ “ມາລົມກັນເທາະ. ມາລົມກັນກ່ຽວກັບບັນຫາ
ຂອງປະເທດ ແລະການແກ້ໄຂບັນຫາ. ການເມືອງບໍ່ແມ່ນເກມຂອງເດັກນ້ອຍ.”
ການສຳພາດດ່ັງກ່າວ ໄດ້ຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ແລະໄດ້ອອກອາກາດໃນວັນ
ອາທິດວານນີ້.
ໃນຕອນນຶ່ງ ຜູ້ສຳພາດ ທ່ານຈໍຣດີ ອີໂວລ ໄດ້ຈັບເອົາໂທລະສັບຂຶ້ນມາ ແລ້ວໂທຫາ
ທ່ານກົວອີໂດ ແລະທ່ານມາດູໂຣ ເວົ້າວ່າ ເພິ່ນຈະລົມກັບຜູ້ກ່ຽວດຽວນັ້ນ ແລະຢູ່ຫັ້ນ.
ແລ້ວສຽງໂທລະສັບກໄປຫາຫີບບັນທຶກສຽງ ທີ່ມີເຕັມແລ້ວ ແລະບໍ່ຮັບເອົາຄຳເວົ້າຕື່ມ.
ທ່ານມາດູໂຣ ກ່າວວ່າ ກົວອີໂດ “ຄວນຄຶດດີໆ ວ່າລາວກຳລັງເຮັດຫຍັງ. ລາວເປັນ
ຊາຍໜຸ່ມທີ່ມີເວລາຫຼາຍປີ ທີ່ຈະຕ້ອງຕໍ່ສູ້ໄປ. ລາວບໍ່ຄວນເຮັດໃຫ້ປະເທດຊາດເຈັບ
ປວດຕໍ່ໄປອີກ. ລາວສົມຄວນຍຸຕິ ຍຸດທະສາດຂອງການເຮັດລັດຖະປະຫານ ແລະ
ຢຸດເຊົາເຮັດຄືວ່າເປັນປະທານາທິບໍດີ ທີ່ບໍ່ມີໃຜໄດ້ເລືອກເອົາລາວ.”
ທ່ານມາດູໂຣ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ລາຍການໂທລະພາບພາສາສະເປນວ່າ ສື່ມວນຊົນສາກົນ
ແລະບັນດາສະຖານທູດຕ່າງປະເທດ ແມ່ນພວກແຜ່ຂະຫຍາຍແນວຄິດ“ການມີ
ສອງລັດຖະບານຄຽງຂ້າງກັນໄປ” ໃນເວເນຊູເອລາ ແລະວ່າ “ຄວາມຈິງແລ້ວ ມັນບໍ່
ເປັນຈັ່ງຊັ້ນ.” ທ່ານມາດູໂຣ ກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ “ກຳລັງທຳຄວາມ
ຜິດ” ແລະຈະຈົບລົງດ້ວຍເລືອດຢູ່ໃນກຳມືຂອງເພິ່ນ.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ເວົ້າໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ການແຊກແຊງຂອງທະຫານ
ສະຫະລັດ ຢູ່ໃນເວເນຊູເອລາ “ແມ່ນທາງເລືອກອັນນຶ່ງ.” ແຕ່ວ່າຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ
ຕໍ່ໂທລະພາບເອບີຊີ ທ່ານບໍ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ແມ່ນຫຍັງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານສົ່ງກຳລັງ
ທະຫານສະຫະລັດໄປ.
ນອກນັ້ນ ທ່ານຍັງກ່າວອີກວ່າ ທ່ານໄດ້ປະຕິເສດຄຳຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານມາດູໂຣ ທີ່
ຢາກພົບປະກັບທ່ານ “ໃນຫຼາຍເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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