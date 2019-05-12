ຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານ ເວເນຊູເອລາ ທ່ານ ຮວນ ກວາອີໂດ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜູນ
ຂອງທ່ານໃນວັນເສົາວານນີ້ ທີ່ການຊຸມນຸມໃນນະຄອນຫຼວງ ຄາຣາກັສ ວ່າ ທ່ານໄດ້
ແນະນຳໃຫ້ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງທ່ານປະຈຳ ສະຫະລັດ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ກັບກອງທັບ
ສະຫະລັດ ເພື່ອກົດດັນປະທານາທິບໍດີ ນິໂຄລັສ ມາດູໂຣ ໃຫ້ລົງຈາກຕຳແໜ່ງຂອງ
ທ່ານ.
ທ່ານ ກວາອີໂດ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ຝູງຄົນທີ່ອອກມາປະທ້ວງໃນຈະຕຸລັດ ອາລເຟຣໂດ ຊາແດລ
ໃນເມືອງ ລາສ ເມີເຊເດັສ, ເຊິ່ງແມ່ນເຂດການຄ້າໃນນະຄອນຫຼວງ ຄາຣາກັສ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວນຶ່ງວັນລັງຈາກສານ ເວເນຊູເອລາ ເມື່ອວັນສຸກທີຜ່ານມາໄດ້ສັ່ງທ່ານ
ເອັດກາ ຊຳບຣາໂນ, ຮອງປະທານຂອງສະພາແຫ່ງຊາດທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍຝ່າຍຄ້ານ
ຂອງທ່ານ ກວາອີໂດ, ຖືກຄວບຄຸມຕົວໃນສະຖານທີ່ຂອງທະຫານ ຫຼັງຈາກຖືກຈັບໃນ
ຕົ້ນອາທິດດັ່ງກ່າວ. ທ່ານ ຊຳບຣາໂນ ກັບ ຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານອີກ 9 ຄົນ ໄດ້ຖືກສືບສວນ
ສອບສວນໃນການເຊື່ອມໂຍງກັບການກໍ່ຈະລາຈົນທະຫານທີ່ປະສົບຄວາມລົ້ມແຫຼວ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໄມຄ໌ ພອມພຽວ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປ່ອຍ
ຕົວທ່ານ ຊຳບຣາໂນ ໃນທັນທີ, ໂດຍເວົ້າວ່າ ການຈັບກຸມທ່ານ “ແມ່ນກຳນໂຈມຕີຕໍ່
ອິດສະຫຼະພາບຂອງສະຖານນິຕິບັນຍັງທີ່ຖືກເລືອກຮັບຢ່າງປະຊາທິປະໄຕ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ສະຫະລັດ ໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ບໍລິສັດຂົນສົ່ງສອງແຫ່ງ
ສຳລັບການຂົນສົ່ງນ້ຳມັນ ເວເນຊູເອລາ ໄປປະເທດ ຄິວບາ.
ກະຊວງການເງິນ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ແນເປົ້າໃສ່
ບໍລິສັດ Monsoon Navigation ທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ເກາະ ມາຊອລ ກັບ ບໍລິສັດ
Serinity Maritime ຈຳກັດ, ເຊິ່ງມີສຳນັກງານໃຫຍ່ໃນປະເທດ ໄລບີເຣຍ.
ກະຊວງດັ່ງກ່າວໄດ້ເວົ້າວ່າ ກຳປັ່ນຂອງບໍລິສັດຕ່າງໆທີ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຂົນສົ່ງ
ນ້ຳມັນໄປ ຄິວບາ, ເຊິ່ງ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບ ການສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອ
ທາງທະຫານໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ເວເນຊູເອລາ ທ່ານ ນິໂຄລັສ ມາດູໂຣ.
ກະຊວງການເງິນໄດ້ກ່າວວ່າ ກຳປັ່ນດັ່ງກ່າວໄດ້ຂົນສົ່ງນ້ຳມັນໄປ ຄິວບາ ຈາກທ້າຍປີ
2018 ຫາເດືອນມີນາທີ່ຜ່ານມາ.
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