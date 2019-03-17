ຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານເວເນຊູເອລາ ທ່ານຮວນ ກົວອີໂດ ໄດ້ຢູ່ໃນເມືອງວາເລັນເຊຍ ຢູ່ທາງ
ພາກເໜືອຂອງເວເນຊູເອລາໃນວັນເສົາວານນີ້ ເພື່ອເລີ້ມຢ້ຽມຢາມປະເທດອັນເປັນ
ພາກສ່ວນໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງທ່ານ ເພື່ອຂັບໄລ່ປະທານາທິບໍດີ ນິໂກລັສ ມາດູ
ໂຣ ອອກຈາກຕຳແໜ່ງ.
ທ່ານກົວອີໂດ ໄດ້ສົ່ງຮູບພາບຜ່ານທາງທວິດເຕີ ກ່ຽວກັບກິດຈະການຂອງວັນ ເຂົ້າຮ່ວມ
ສູດມົນຢູ່ໂບດວາເລັນຊຽຍ ແລະຢ້ຽມຢາມຕະຫຼາດທ້ອງຖິ່ນ ທັກທາຍສະບາຍດີຝູງຊົນ
ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢູ່ທັງສອງແຫ່ງ.
ໃນພາສາສະແປນິສ ທ່ານສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງທວິດວ່າ “ບັນດາຜູ້ຢູ່ນີ້ ແລະຜູ້ທີ່ມາຊື້ເລັກໆ
ນ້ອຍໆທີ່ເຂົາເຈົ້າສາມາດຊື້ໄດ້ ແມ່ນຄົນທີ່ເຮັດວຽກໜັກຜູ້ທີ່ສົມຄວາມໄດ້ຮັບການຢູ່ດີ
ກິນດີ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວໃນຂະນະທີ່ຕະຫຼາດໃນວັນເສົາມັກຈະເຕັມໄປດ້ວຍ “ການຊື້ຂາຍ ແລະ
ມ່ວນຊື່ນ” ໂດຍສະເພາະໃນວັນເສົານີ້ ແທນທີ່ໄດ້ເຕັມໄປດ້ວຍການຮ້ອງໃຫ້ຫາຄວາມ
ຫວັງ ແລະເສລີພາບ.
ທ່ານກົວອີໂອ ກ່າວເພີ້ມຢູ່ຕະຫຼາດທີ່ມີອາຍຸ 30 ປີ ຜູ້ຄົນມີຄວາມຮູ້ສຶກໃນສິິ່ງທີ່ ຕິດຕາມ
ມາວິກິດການເສດຖະກິດຢູ່ໃນເວເນຊູເອລາ ທີ່ເກີດມາຈາກອັນທີ່ທ່ານຮ້ອງວ່າ “ເປັນລະ
ບົບບໍ່ມີມະນຸດສະທຳ ທີ່ໄດ້ທຳລາຍຜົນຜະລິດ ແລະອຳນາດການຊື້ຂາຍຂອງປະຊາ
ຊົນເຮົາ.”
ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ ທະນາຄານພັດທະນາສາກົນອາເມຣິກັນ (IDB) ໄດ້ຮັບຮູ້ຜູ້ຕາງໜ້າ
ເວເນຊູເອລາ ທີ່ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໂດຍທ່ານກົວອີໂດ. ເປັນສະຖາບັນທີ່ເຫັນພ້ອມດ້ວຍກັນແຫ່ງ
ທຳອິດທີ່ເອົາບາດກ້າວດັ່ງກ່າວ. ເປັນທະນາຄານລາຕິນອາເມຣິກາ ຜູ້ໃຫ້ເງິນກູ້ຢືມທີ່ໃຫຍ່
ສຸດຢູ່ໃນຂົງເຂດ ແລະການເຄື່ອນໄຫວເປັນບັນຫາແກ່ ປະທານາທິບໍດີນິໂກລັສ ມາດູໂຣ.
ການປະຕິບັດໃນທີ່ສຸດອາດໂຈະການພັດທະນາກູ້ຢືມເງິນແກ່ເວເນຊູເອລາ ຖ້າຫາກທ່ານ
ມາດູໂຣ ໄດ້ອອກຈາກຕຳແໜ່ງ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ