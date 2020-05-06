ປະທານາທິບໍດີ ເວເນຊູເອລາ ກ່າວວ່າ ອາເມຣິກັນ 2 ຄົນ ລວມຢູ່ໃນກຸ່ມຄົນ ທີ່ໄດ້ຖືກຈັບ ໃນການໂຈມຕີ ທີ່ລົ້ມແຫຼວ

ປະທານາທິບໍດີ ເວເນຊູເອລາ ນິໂຄລັສ ມາດູໂຣ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຊາວອາເມຣິກັນ 2 ຄົນ ແມ່ນລວມຢູ່ໃນອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ “ພວກທະຫານຮັບຈ້າງກໍ່ການຮ້າຍ” ທີ່ຕິດອາວຸດ ທຳການຮຸກຮານປະເທດຂອງທ່ານ ທີ່ປະສົບກັບຄວາມລົ້ມແຫລວ ເມື່ອຕົ້ນສັບປະດານີ້.
ທ່ານມາດູໂຣ ໄດ້ກ່າວຖະແຫລງຜ່ານໂທລະພາບຂອງທາງການໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ແລະໄດ້ນຳເອົາໜັງສືເດີນທາງມາສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ອ້າງວ່າ ເປັນຂອງ ທ້າວແອຣານ ແບຣີ ແລະ ທ້າວລຸກຄ໌ ເດນແມນ ຜູ້ທີ່ລວມຢູ່ໃນກຸ່ມພວກຜູ້ຊາຍຈຳນວນ 13 ຄົນ ທີ່ຖືກຈັບໄດ້ໃນການບຸກໂຈມທີ່ລົ້ມແຫລວ ເມື່ອວັນອາທິດຜ່ານມາ. ທ່ານມາດູໂຣ ໄດ້ກ່າວຫາທ້າວແບຣີ ແລະທ້າວເດນແມນ ວ່າ ເຮັດວຽກໃຫ້ ທ່ານຈໍເດັນ ກູໂດຣ ທະຫານເກົ່າຂອງສະຫະລັດ ຜູ້ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດເອກະຊົນໃນດ້ານການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ທີ່ເອີ້ນວ່າ Silvercorp USA. ທັງທ້າວແບຣີ ແລະທ້າວເດນແມນ ເປັນອະດີດທະຫານໜ່ວຍພິເສດຂອງສະຫະລັດ ແລະຍັງຮູ້ຈັກກັນໃນຊື່ Green Berets ນັ້ນ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານຂອງເວເນຊູເອລາ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກຜູ້ຮ້າຍ ຖືກສະ ກັດກັ້ນແລະຖືກຈັບໄດ້ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາໄດ້ພະຍາຍາມຈະແລ່ນເຮືອເຂົ້າໄປໃນເມືອງທ່າ ລາ ກົວອີຣາ ຈາກໂຄລອມເບຍ ທີ່ເປັນປະເທດເພື່ອນບ້ານ. 8 ຄົນຖືກຂ້າຕາຍ ໃນການໂຈມຕີທີ່ໄດ້ຖືກຂັດຂວາງນັ້ນ. ພາບຖ່າຍຕ່າງໆຂອງກຸ່ມພວກຜູ້ຊາຍທີ່ນອນຄວ້ຳໜ້າຢູ່ເທິງພື້ນດິນ ພ້ອມກັບມືສອງເບື້ອງຖືກມັດໄວ້ດ້ານຫຼັງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ຖືກຖ່າຍທອດອອກໂທລະພາບໃນວັນຈັນຜ່ານມາ ຢູ່ໃນເວເນຊູເອລາ.
ທ່ານກູໂດຣ ໄດ້ຍອມຮັບຮູ້ເຖິງການຈັດແຈງປະຕິບັດການດັ່ງກ່າວ ໃນບັນທຶກວີດີໂອ ທີ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ ໃນສື່ສັງຄົມ. ທ່ານກູໂດຣ ຍັງໄດ້ຍອມຮັບຮູ້ອີກວ່າ ທ້າວແບຣີ ແລະທ້າວເດນແມນ ເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງປະຕິບັດການ ໂດຍການເລົ່າໃຫ້ຟັງວ່າ ທັງສອງຄົນນັ້ນ ເປັນ “ຄົນຂອງທ່ານເອງ” ໃນການໃຫ້ສຳພາດຜ່ານທາງໂທລະສັບກັບອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ.