ທ່ານ ຮວານ ກວາອີໂດ (Juan Guaido) ທີ່ຖືກຮັບຮູ້ ຈາກສະຫະລັດ ແລະ ອີກປະມານ 50 ປະເທດ ວ່າເປັນປະທານາທິບໍດີໃນໄລຍະຂ້າມຜ່ານຂອງເວເນຊູເອລານັ້ນ ໄດ້ເຕືອນພວກທະຫານວ່າ ການສະກັດກັ້ນ ບໍ່ໃຫ້ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ເຂົ້າໄປໃນເວເນຊູເອລາ ແມ່ນເປັນ "ການກໍ່ອາດຊະຍາກຳຕ້ານມະນຸດຊາດ" ແລະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ "ເກືອບວ່າ ກາຍເປັນຜູ້ຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນໄປ."
ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປໃນວັນອາທິດຜ່ານມານີ້ ອີກວ່າ "ມີຄົນທີ່ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເລື້ອງນີ້ ແລະຜູ້ກຳອຳນາດຮູ້ເລື້ອງນີ້ດີ. ນີ້ຄືການກໍ່ອາດຊະຍາກຳຕ້ານມະນຸດຊາດ, ພວກຜູ້ຊາຍທີ່ປະກອບອາວຸດເອີ້ຍ.” ທ່ານໄດ້ກ່າວຄຳເຫັນເຫລົ່ານັ້ນຕໍ່ທະຫານທີ່ຖືກສົ່ງໄປປະຈຳຢູ່ຂົວທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງເວເນຊູເອລາກັບໂຄລອມເບຍ.
ການຂົນສົ່ງອາຫານ, ຢຸກຢາ, ແລະເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອດ້ານມະນຸດສະທຳແມ່ນມີຂຶ້ນຢູ່ໃນຟາກຂອງໂຄລອມເບຍ ໂດຍທີ່ມີລົດບັນທຸກນ້ຳມັນແລະລົດບັນທຸກໃຫຍ່ສອງຄັນ ຕັນຢູ່ທາງກາງຂົວໄວ້.
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ທ່ານ ນີໂຄລັສ ມາດູໂຣ, ປະທານາທິບໍດີເວເນຊູເອລາ ສັ່ງໃຫ້ທະຫານສະກັດກັ້ນ ບໍ່ໃຫ້ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອດັ່ງກ່າວຂ້າມຊາຍແດນໄປໄດ້.
ທ່ານມາດູໂຣເວົ້າວ່າ ການຊ່ວຍເຫລືອຂອງສະຫະລັດ ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການວາງແຜນທີ່ຈະໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານຂອງທ່ານ ແລະເວົ້າວ່າ ເວເນຊູເອລາບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ເປັນແບບນັ້ນ.
ແຕ່ວ່າ ບັນດາທ່ານໝໍເວເນຊູເອລາທີ່ເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນການທຳການປະທ້ວງໃນວັນອາທິດແລ້ວນີ້ ໄດ້ກ່າວຫາທ່ານ ມາດູໂຣວ່າ ກຳລັງເຮັດໃຫ້ຂະແໜງການແພດຂອງເວເນຊູເອລາ ຈົມລົງໄປຢູ່ໃນລະດັບ "ທີ່ລ້າສະໄໝ".
ທ່ານມາດູໂຣ ໄດ້ປາກົດໂຕ ທາງໂທລະພາບຂອງລັດ ໃນວັນອາທິດຜ່ານມາ ໂດຍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ກ່ຽວກັບລະບົບປ້ອງກັນທາງອາກາດ ແລະອາວຸດປະເພດອື່ນໆ ທີ່ທ່ານເວົ້າວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ຕົວເມືອງຕ່າງໆຂອງເວເນຊູເອລາ "ໜຽວແໜ້ນບໍ່ສາມາດຕີໄດ້.”
"ພວກເຮົາເປັນຄົນທີ່ຮັກຫອມສັນຕິພາບ ຂໍແຕ່ວ່າ ຢ່າໃຫ້ໃຜມາລົບກວນພວກເຮົາ, ຂໍແຕ່ວ່າ ດໍໂນລ ທຣຳ ບໍ່ມາທຳການຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ພວກເຮົາ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານມາດູໂຣ. ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ “ດໍໂນລ ທຣຳ ອອກໄປຈາກເວເນຊູເອລາ ດຽວນີ້. ອອກໄປພ້ອມກັບຄຳນາບຂູ່ຂອງລາວ, ມີກຳລັງທະຫານທີ່ປະກອບອາວຸດຢູ່ໜີ້ ແລະກໍມີປະຊາຊົນ ທີ່ປົກປ້ອງກຽດ, ສັກສີ ແລະຄວາມດີງາມຂອງຕົນໄວ້."
ທ່ານ ທຣຳບໍ່ໄດ້ລົດລະ ທີ່ຈະໃຊ້ການເຄື່ອນໄຫວທາງຫະຫານ ຕໍ່ເວເນຊູເອລາ ແຕ່ ທ່ານກໍບໍ່ໄດ້ເວົ້າຢ່າງເຈາະຈົງວ່າ ຢູ່ໃນສະຖານະການໃດ ທີ່ທ່ານຈະສົ່ງກຳລັງທະຫານຂອງສະຫະລັດ ໄປຍັງປະເທດດັ່ງກ່າວ.
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