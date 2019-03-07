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ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ສັ່​ງຂັບ​ໄລ່ ນັກ​ການ​ທູດ ​ເຢຍ​ຣະ​ມັນ ອອກ​ຈາກ​ປະ​ເທດ

ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ​ແດ​ນຽລ ກ​ຣາຍ​ເນີ​ ກ່າວ​ຕໍ່​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ນັກ​ຂ່າວ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ກາ​ຣາ​ກັ​ສ ​ປະ​ເທດເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ວັນ​ທີ 19 ກຸ​ມາ​ພາ 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ລັດ​ຖະ​ບານ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ໄດ້​ສັ່ງ​ໃຫ້​ຂັບໄລ່​ ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ເຢຍ​ຣະ​ມັນ​ອອກ​
ຈາກ​ປະ​ເທດ ເພາະ​ວ່າ​ທ່ານ​ໃຫ້​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຜູ້​ນຳ​ຝ່າ​ຍ​ຄ້ານ ທ່ານ​ຮວນ
ກວາ​ອີໂດ ຜູ້​ທີ່​ພວມ​ທຳ​ການ​ຕໍ່​ສູ້ທາງ​ການການ​ເມືອງ ​ກັບປະ​ທ​າ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ນິ​ໂກລັ​ສ
ມາ​ດູ​ໂຣ.

ລັດ​ຖະ​ບານ​ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ວ່າ ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ​ແດ​ນຽລ ກ​ຣາຍ​ເນີ​
ມີ​ເວ​ລາ​ຢູ່ 48 ຊົ່ວ​ໂມງ​ເພື່ອ​ເດີນ​ທາງ​ອອກ​ຈາ​ກ​ປະ​ເທດໃນ​ອັນ​ທີ່ລັດ​ຖະ​ບານ ຮ້ອງວ່າ
ທ່ານກ​ຣາຍ​ເນີ ໄດ້​ແຊກ​ແຊງເຂົ້າ​ໃນ​ກິດ​ຈະ​ການພາຍ​ໃນ​ຂອງຢູ່​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ. ຄຳ​ສັ່ງ
ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນ ​ຫຼັງ​ຈາກ​ທ່ານກ​ຣາຍ​ເນີ​ ໄດ້​ພົບ​ປະ​ກັບ​ທ່ານກວາອີ​ໂດ ຢູ່ທີ່ສະ​ໜາມ
​ບິ​ນ​ນະ​ຄອນກາ​ຣາ​ກັ​ສ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ເວ​ລາ​ທ່ານກວາ​ອີ​ໂດ ​ກັບ​ຄື​ນ​ປະ​ເທດ.

ທ່ານກວາອີ​ໂດ ຖືກ​ຮັບ​ຮູ້​ໂດຍ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ປະ​ເທດ​ອື່ນໆ ​ປະ​ມານ 50 ປະ​ເທດ
ວ່າ ​ເປັນ​ຜູ້ນຳໄລ​ຍະຂ້າມ​ຜ່ານຂອງເວ​ເນ​ຊູເອ​ລາ ທີ່ໄດ້​ກັບ​ຄືນປະ​ເທດໂດຍ​ ສາຍ
​ການ​ບິນ​ເອກ​ກະ​ຊົນ ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ໃນລາ​ຕິນອ​າ​ເມ​ຣິ​ກາ
ຊຶ່ງ​ເປັນການ​ທ້າ​ທາຍຕໍ່​ຄຳ​ສັ່ງ​ຂອງສານ ທີ່​ໄດ້ຫ້າມບໍ່​ໃຫ້​ທ່ານ​ເດີນ​ທາງ.

​ທ່ານກວາອີ​ໂດ ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ປົດທ່ານ​ມາ​ດູ​ໂຣ ອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ ​ໂຮມ
ຊຸມ​ນຸມກັນ ​ບໍ່​ດົນຫຼັງ​ຈາກ​ທ່ານ​ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ກັບ​ຄືນ​ປະ​ເທດ​ແລ້ວ. ບັນ​ດາ​ຜູ້​ສະ​ໜັບ​ສະ
​ໜູນ​ທ່ານກວ​າ​ອີ​ໂດ ​ໂຕ້​ແຍ້ງ​ວ່າ ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ເພື່ອ​ເຂົ້າ​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່ງຄືນ​ອີກ​ຂອງ​ທ່ານ

​ມາ​ດູ​ໂຣ ​ໃນ​ປີ​ກາຍ​ນີ້ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ​ຈາກ​ຣັດ​ເຊຍ​ນັ້ນ ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ
ຊອບ​ທຳ.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີກະ​ຊວງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ເຢຍ​ຣະ​ມັນ ທ່ານ​ເຮ​ໂກ ມ​າ​ສ ກ່າວ​ວ່າ ຄຳ​ສັ່ງຂັບໄລ່
​ນີ້ “ເປັນ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ ທີ່​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ໄດ້ ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ ຮ້າຍ​ແຮງ​ຂຶ້ນ​
ຕື່ມ ແທນ​ທີ່ຈະຊ່ວຍ​ຜ່ອນ​ຄາຍຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ.” ທ່ານ​ມາ​ສ​ ກ່າວວ່າ ເຢຍ​ຣະ​ມັນ ແລະ​
ບັນ​ດາ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ໃຫ້​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ທ່ານກວ​າອີ​ໂດ “ບໍ່​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ.”

​ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ຫຼັງ​ຈາກການ​ປະ​ກາດ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາແລ້ວ ​ຮອງ​ປະ
​ທາ​ນາ​ທິບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ໄມ​ຄ໌ ແພັ​ນ​ສ໌ ກໍ​ກ່າວ​ວ່າ “ຈະ​ຖອນ​ວີ​ຊາ​ ຂອງ 77 ​ສ່ວນ​
ບຸກຄົນ ຮວມ​ທັງ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ລະ​ບອບມາ​ດູ​ໂ​ຣ ແລະ​ຄອບ​ຄົວ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.” ທ່ານ
​ແ​ພັນ​ສ໌​ ໄດ້​ກ່າວ​ເພີ້ມ​ອີກວ່າ “ລັດ​ຖະ​ບານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ “ຈະຖື​ວ່າ ​ລະ​ບອບ​
ການ​ປົກ​ຄອງ​ມາ​ດູ​ໂຣ ​ເປັນ​ຜູ້ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຈົນ​ກວ່າອິດ​ສະ​ຫຼະ​ພາບ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຟື້ນ
​ຟູ​ຢູ່​ໃນ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ.”

US Increasingly Ties Cuba to Venezuela Crisis
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US Increasingly Ties Cuba to Venezuela Crisis

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ລິງໂດຍກົງ

ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ​ກຳ​ລັງ​ຢູ່​ໃນທ່າມ​ກາງ ວິ​ກິ​ດ​ການ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ ທີ່​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ຊຸດ​ໂຊມ​
ລົງ​ຕື່ມ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ການລົງ​ໂທດ​ທາງ​ດ້ານ​ນ້ຳ​ມັນ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ຕໍ່​ປະ​ເທດ​ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່​
ມີ​ຜົນ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້.

ຂ້າ​ຫຼວງ​ໃຫຍ່ດ້ານ​ສິດ​ທິມ​ະ​ນຸດ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ທ່າ​ນນາງ​ມີ​ແຊ​ລ ບາ​ເຊີ​ແ​ລັ​ຕ ກ່າວ​
ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້​ວ່າ ການ​ລົງ​ໂທດ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ວິ​ກິດ​ການ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ລົງ​ກ​ວ່າ​ເກົ່າ. “ສະ
​ຖາ​ນະການ​ໄດ້​ຮ້າຍ​ແຮງ​ລົງ​ຕື່ມ ​ຍ້ອນ​ການ​ລົງ​ໂທດ ແລະເປັນ​ຜົນຕໍ່​ວິ​ກິດ​ການ​ທາງ
ດ້ານການ​ເມືອງ ເສດ​ຖະ​ກິດ ສັງ​ຄົມ ສະ​ຖາ​ບັນ ​ທີ່ໜ້າ​ຕື່ນ​ຕົກ​ໃຈ” ​ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ
ອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຊີ​ເລ ທີ່ໄດ້​ກ່າວໄວ້ ​ໃນລະ​ຫວ່າງ​ການກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສປະ​ຈຳ​ປີ​
ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ ຢູ່​ສະ​ພາ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ເຈ​ນີ​ວາ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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