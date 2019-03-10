ພວກປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ໄດ້ປະທະກັນກັບກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນວັນ
ເສົາວານນີ້ ຢູ່ບ່ອນທີ່ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ເຕົ້າໂຮມກັນ ໃນນະຄອນຫຼວງ ກາຣາກັສ ປະ
ເທດ ເວເນຊູເອລາ ເພື່ອລະບາຍຄວາມກັງວົນ ກ່ຽວກັບ ໄຟຟ້າມອດຢູ່ທົ່ວປະເທດ
ແລະຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດຫຼາຍປີ ແລະ ຄວາມບໍ່ຖຸ່ນທ່ຽງທາງດ້ານການເມືອງ.
ໃນຂະນະທີ່ພວກສະໜັບສະໜູນຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານ ທ່ານ ຮວນ ກົວອີໂດ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມ
ກັນຢູ່ຈະຕຸລັດ ອາເວີນິດາ ວິກຕໍເຣຍ ນັ້ນເຂົາເຈົ້າພາກັນຮ້ອງໂຮວ່າ “ພວກຄາດຕະ
ກອນ” ໃສ່ຕຳຫຼວດຈາລະຈົນ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າຍູ້ເຄື່ອງກຳບັງຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຕໍ່ມາ
ພວກຕຳຫຼວດໄດ້ຖອຍອອກຈາກສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ.
ພັກສັງຄົມນິຍົມຂອງປະທານາທິບໍດີ ນິໂກລັສ ມາດູໂຣ ຮຽກຮ້ອງການປະທ້ວງຕອບ
ໂຕ້ ເພື່ອປະທ້ວງສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າຢືນຢັດວ່າ ແມ່ນວິທີການຂອງພວກຈັກກະພັດ ອາເມ
ຣິກາ ຕໍ່ປະເທດທີ່ອຸດົມຮັ່ງມີໄປດ້ວຍນ້ຳມັນນັ້ນ. ສະຫະລັດ ໄດ້ວາງມາດຕະການລົງ
ໂທດດ້ານນໍ້າມັນຕໍ່ລັດຖະບານດັ່ງກ່າວ ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຕັດຂາດແຫຼ່ງເງິນ
ທຶນຕ່າງໆ.
ຫຼາຍພາກສ່ວນຂອງປະເທດແມ່ນບໍ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້ ຫຼັງຈາກໄຟຟ້າມອດທີ່ດົນທີ່ສຸດ ເທົ່າ
ທີ່ເຄີຍມີມາ ເມື່ອວັນພະຫັດແລ້ວນີ້, ເຊິ່ງສາເຫດຂອງມັນແມ່ນບໍ່ມີໃຜຮູ້. ໄຟຟ້າມອດ
ໄດ້ຂະຫຍາຍວິກິດການທາງການເມືອງ ແລະເສດຖະກິດຂອງ ເວເນຊູເອລາ ເຮັດໃຫ້
ຄົນເຈັບຢູ່ໂຮງໝໍໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍ ແລະບັງຄັບໃຫ້ໂຮງຮຽນ ແລະທຸລະກິດຕ່າງໆ
ປິດລົງ.
ການບໍລິການແມ່ນໄດ້ເລີີ້ມຄືນຢ່າງຊ້າໆໃນນະຄອນ ກາຣາກັສ ແລະຢູ່ໃນລັດ ມີຣັນ
ດາ ແລະ ວາຣກັສ ບ່ອນທີ່ມີສະໜາມບິນສາກົນຂອງປະເທດ ແລະ ທ່າເຮືອທີ່ສຳຄັນ
ຕັ້ງຢູ່ນັ້ນ. ໄຟຟ້າມອດຍັງຄົງດຳເນີນຢູ່ໃນລັດ ຕາຊິຣາ ແລະ ຊູເຣຍ ທາງພາກຕາເວັນ
ຕົກ ໃນຂະນະທີ່ໄຟຟ້າຢູ່ໃນລັດອື່ນໆທາງພາກຕາເວັນຕົກແມ່ນຍັງບໍ່ໝັ້ນຄົງເທື່ອ.
ທ່ານກົວອີໂດ ໄດ້ຖີ້ມໂທດໄຟຟ້າມອດໃສ່ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ການບໍລິຫານບໍ
ດີຂອງລັດຖະບານ ໃນຂະນະທີ່ພັກສັງຄົມນິຍົມໄດ້ອ້າງວ່າ ເປັນພາກສ່ວນອຂງການ
ວາງແຜນທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍ ສະຫະລັດ ເພື່ອບັງຄັບໃຫ້ທ່ານ ມາດູໂຣ
ອອກຈາກອຳນາດ.
ທ່ານກົວອີໂດ ແມ່ນຜູ້ນຳສະພາແຫ່ງຊາດຂອງ ເວເນຊູເອລາ. ທ່ານໄດ້ປະກາດຕົນ
ເອງເປັນປະທານາທິບໍດີຊົ່ວຄາວຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໃນເດືອນມັງກອນທີ່ຜ່ານ
ມາ, ບໍ່ຮັບຮູ້ໄຊຊະນະການເລືອກຕັ້ງປີ 2018 ຂອງທ່ານ ມາດູໂຣ ວ່າສໍ້ໂກງ. ການ
ເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກສະຫະລັດ ແລະອີກປະມານ
50 ປະເທດອື່ນໆ.
ການປະກາດຂອງທ່ານກົວອີໂດ ໄດ້ເພີ້ມວິກິດການຢູ່ໃນເວເນຊູເອລາ ທີ່ເປັນບ້ານ
ເຮືອນຮັກສານ້ຳມັນໄວ້ໃຫຍ່ທີ່ສຸໃນໂລກ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບຄວາມຊອກຊໍ້າມາເປັນເວລາກວ່າ
ສີ່ປີຂອງເສດຖະກິດບໍ່ດີ ເງິນເຟິ້ສູງ ແລະການແຜ່ຂະຫຍາຍຂາດເຂີນເຄື່ອງໃຊ້ທີ່
ຈະເປັນ.
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