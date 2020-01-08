ຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານ ເວເນຊູເອລາ ທ່ານ ຮວນ ກວາອີໂດ ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນຕຶກສະພານິຕິບັນຍັດຂອງປະເທດໃນວັນອັງຄານວານນີ້, ສອງວັນຫຼັງຈາກພັກສັງຄົມນິຍົມ ທີ່ກຳລັງປົກຄອງປະເທດ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງການນຳສະພາແຫ່ງຊາດຂອງເຂົາເຈົ້າຂຶ້ນມາເອງ, ເປັນຄວາມຄືບໜ້າຫຼ້າສຸດ ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະເຂົ້າຄວບຄຸມສະຖາບັນປະຊາທິປະໄຕແຫ່ງສຸດທ້າຍຂອງ ເວເນຊູເອລາ.
ທ່ານ ກວາອີໂດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາຝ່າຍຄ້ານຈຳນວນນຶ່ງໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນສະພາແຫ່ງຊາດ ຫຼັງຈາກການປະເຊີນໜ້າກັບກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງປະທານາທິບໍດີ ນິໂກລັສ ມາດູໂຣ ທີ່ໄດ້ກີດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນຕອນທຳອິດ.
ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດນາທີກ່ອນທ່ານ ກວາອີໂດ ໄດ້ເຂົ້າໄປນັ້ນ, ກອງປະຊຸມໄລຍະສັ້ນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ນຳພາໂດຍທ່ານ ຫຼຸຍ ປາຣາ ແມ່ນໄດ້ຈົບລົງແລ້ວ. ທ່ານ ປາຣາ ໄດ້ສາບານຕົນເປັນຫົວໜ້າຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດໂດຍພັນທະມິດຂອງທ່ານ ມາດູໂຣ ໃນວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານ ກວາອີໂດ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນບໍ່ມີກອງປະຊຸມຢູ່ໃນນີ້, ມັນມີຜູ້ຊິງອຳນາດ., ມັນມີຄົນທໍລະຍົດປະຊາຊົນແຫ່ງ ເວເນຊູເອລາ. ສະພາແຫ່ງຊາດແມ່ນຢູ່ທີ່ນີ້, ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນ.”
ໃນທີ່ສຸດທ່ານ ກວາອີໂດ ກໍສາມາດຍ່າງໄປຫາບ່ອນນັ່ງຂອງທ່ານ ແລະ ນຳໜ້າບັນດາສະມາຊິກສະພາໃນການຮ້ອງເພງຊາດ.
ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໄຟຟ້າກໍມອດ, ເຮັດໃຫ້ໄມໂຄໂຟນໃຊ້ການບໍ່ໄດ້. ບັນດາສະມາຊິກສະພາຕ້ອງໄດ້ພາກັນຮ້ອງ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າປະກາດທ່ານ ກວາອີໂດ ເປັນປະທານາທິບໍດີທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຂອງສະຖານນິຕິບັນຍັດ, ກໍ່ໃຫ້ເກີດການກ່າວຫາຄັດຄ້ານ ກ່ຽວກັບ “ການກໍ່ລັດຖະປະຫານສະພາແຫ່ງຊາດ.”