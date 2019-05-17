ຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານຂອງເວເນຊູເອລາ ທ່ານຮວານ ກວາອີໂດ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ສົ່ງຄະນະເຈລະຈາຈຸນຶ່ງ ໄປຍັງປະເທດນໍເວ ເພື່ອຊ່ວຍໄກ່ເກ່ຍວິກິດການ ໃນປະເທດອາເມຣິກາໃຕ້ດັ່ງກ່າວ ແຕ່ໄດ້ປະຕິເສດວ່າພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ໂອ້ລົມກັບພວກຜູ້ຕາງໜ້າ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ນິໂກລັສ ມາດູໂຣ.
ທ່ານກວາອີໂດ ກ່າວໃນການໂຮມຊຸມນຸມທາງດ້ານການເມືອງ ທີ່ນະຄອນຫຼວງກາຣາກາສວ່າ “ທູດພິເສດຈຳນວນນຶ່ງ ຢູ່ທີ່ປະເທດນໍເວ” ພວມ “ຫາທາງໄກ່ເກ່ຍ” ວິກິດການທາງດ້ານການເມືອງ ແລະເສດຖະກິດ ຢູ່ໃນເວເນຊູເອລາ. ນີ້ແມ່ນການຢືນຢັນເປັນເທື່ອທຳອິດທີ່ວ່າ ໄດ້ມີການພະຍາຍາມທີ່ຈະເຈລະຈາກັນ
ລະຫວ່າງທັງສອງຝ່າຍ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການຍາດແຍ່ງອຳນາດ ມາເປັນເວລາຫຼາຍ
ເດືອນ.
ພວກຜູ້ຕາງໜ້າຂອງລັດຖະບານເວເນຊູເອລາ ແລະຜູ້ຕາງໜ້າຂອງພວກຝ່າຍຄ້ານ ພວມຢູ່ທີ່ປະເທດນໍເວ ໃນເວລານີ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ເວເນຊູເອລາ ກ່າວໃນວັນພຸດຜ່ານມານີ້ວ່າ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ທ່ານຮໍເຮ ໂຣດຣິເກັສ ແມ່ນຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ປະທານາທິບໍດີມາດູໂຣ ໃນຂະນະທີ່ສະມາຊິກສະພາ ສຕາລິນ ກອນຊາເລສ ເປັນຜູ້ນຳພາ ຄະນະຜູ້ແທນຂອງພວກຝ່າຍຄ້ານ.
ທ່ານມາດູໂຣ ກ່າວວ່າ ທ່ານໂຣດຣິເກສ “ພວມຢູ່ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານທີ່ສຳຄັນ” ໃນຕ່າງປະເທດ ໃນລະຫວ່າງການກ່າວຄຳປາໄສທາງໂທລະພາບໃນມື້ວັນພຸດຜ່ານມາ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດໃດໆ.
ການເຈລະຈາກັນໄດ້ມີຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກພວກທະຫານບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານກວາອີໂດ ເມື່ອວັນທີ 30 ເມສາຜ່ານມາ ເພື່ອໃຫ້ລຸກຂຶ້ນຕໍ່ຕ້ານທ່ານມາດູໂຣ. ທ່ານກວາອີໂດ ຜູ້ນຳສະພາແຫ່ງຊາດຂອງເວເນຊູເອລາ ໄດ້ປະກາດ
ຕົນເອງ ເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງປະເທດ ໃນຕົ້ນປີນີ້ ຫຼັງຈາກທີ່ສະພານິຕິບັນຢັດ ທີ່ພັກຝ່າຍຄ້ານກຳສຽງສ່ວນຫຼາຍ ລົງຄວາມເຫັນວ່າ ການໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ
ໃນການເລືອກຕັ້ງຂອງທ່ານມາດູໂຣຕື່ມອີກສະໄໝນຶ່ງນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ມາດ້ວຍການສໍ້ໂກງຄະແນນສຽງ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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