ບັນດາຕົວແທນຂອງລັດຖະບານ ເວເນຊູເອລາ ແລະ ຝ່າຍຄ້ານແມ່ນເດີນທາງໄປປະ
ເທດ ນໍເວ ເພື່ອເຈລະຈາ ກ່ຽວກັບ ການແກ້ໄຂສະພາບທີ່ບໍ່ໄປບໍ່ມາ ທີ່ໄດ້ສ້າງຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ກັບປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ທະວີບອາເມຣິກາໃຕ້ນັ້ນ ໃນວິກິດການທາງການເມືອງ
ແລະ ເສດຖະກິດ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ເວເນຊູເອລາ ກ່າວວ່າ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ທ່ານ ຮໍເຮ
ໂຣດຣິເກສ ໄດ້ເປັນຕົວແທນໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ນິໂຄລັສ ມາດູໂຣ, ໃນຂະນະທີ່ສະມາ
ຊິກສະພາ ທ່ານ ສຕາລິນ ກອນຊາເລສ ໄດ້ເປັນຜູ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຝ່າຍຄ້ານ.
ປະທານາທິບໍດີ ມາດູໂຣ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານ ໂຣດຣີເກສ ໄດ້ປະຕິບັດ “ພາລະກິດທີ່ສຳ
ຄັນຫຼາຍ” ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໃນລະຫວ່າງການກ່າວຄຳປາໄສຜ່ານໂທລະພາບໃນວັນພຸດ
ວານນີ້, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດໃດໆ.
ການເຈລະຈາໃນປະເທດ ນໍເວ ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກກອງທັບບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເຮັດ
ຕາມການຮຽກຮ້ອງຂອງຜູ້ນຳຝ້າຍຄ້ານ ແລະ ຜູ້ທີ່ໄດ້ປະກາດຕົນເອງເປັນປະທານາ
ທິບໍດີ ທ່ານ ຮວນ ກວາອີໂດ ເມື່ອວັນທີ 30 ເມສາທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອ ໃຫ້ລຸກຂຶ້ນຕໍ່ຕ້ານ
ທ່ານ ມາດູໂຣ. ທ່ານ ກວາອີໂດ, ເຊິ່ງແມ່ນຜູ້ນຳຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ໄດ້ປະກາດຕົນ
ເອງເປັນປະທານາທິບໍດີໃນຕົ້ນປີນີ້ ຫຼັງຈາກສະພາທີ່ມີສະມາຊິກສ່ວນຫຼາຍເປັນຝ່າຍ
ຄ້ານນັ້ນ ໄດ້ພິຈາລະນາວ່າ ທ່ານ ມາດູໂຣ ໄດ້ຊະນະການດຳລົງຕຳແໜ່ງອີກສະໄໝ
ນຶ່ງ ໃນການເລືອກຕັ້ງ ທີ່ມີການສໍ້ໂກງ.
ສະຫະລັດ ແລະ ອີກປະມານ 50 ປະເທດ ໄດ້ຮັບຮູ້ທ່ານ ກວາອີໂດ ເປັນປະທານາທິ
ບໍດີທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງ ເວເນຊູເອລາ. ເວເນຊູເອລາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ສະຫະລັດ
ຂັດແຍ້ງກັນກັບ ຣັດເຊຍ ເຊິ່ງໄດ້ສະໜອງອຸປະກອນທາງທະຫານໃຫ້ລັດຖະບານທ່ານ
ມາດູໂຣ ແລະ ຄິວບາ, ຜູ້ທີ່ຖືກ ສະຫະລັດ ກ່າວຫາ ວ່າ ນຳເອົາກອງກຳລັງທີ່ສະໜັບ
ສະໜູນທ່ານ ມາດູໂຣ ໄປປະຈຳການໃນ ເວເນຊູເອລາ.
ພ້ອມກັນນັ້ນໃນວັນພຸດວານນີ້, ສະຫະລັດ ໄດ້ຢຸດຖ້ຽວບິນພານິດໝົດທຸກຖ້ຽວ ລະຫວ່າງ
ສະຫະລັດ ກັບ ເວເນຊູເອລາ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຂົນສົ່ງ ທ່ານນາງ ອີເລນ ຈາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ, ທ່ານນາງ, ພ້ອມ
ກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ແລະ ກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ໄດ້ພິ
ຈາລະນາສະຖານະການທີ່ເປັນຢູ່ໃນ ເວເນຊູເອລາ ວ່າ “ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມປອດ
ໄພຂອງຜູ້ໂດຍສານ, ເຮືອບິນ ຫຼື ພະນັກງານຈຸບິນ.”
ສາຍການບິນສາກົນຫຼາຍບໍລິສັດ, ລວມທັງໃນ ສະຫະລັດ, ໄດ້ຢຸດການບິນໄປ ແລະ
ຈາກ ເວເນຊູເອລາ ຍ້ອນຄວາມວຸ້ນວາຍທາງການເມືອງ.
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