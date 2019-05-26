ຄະນະຜູ້ແທນຈາກລັດຖະບານເວເນຊູເອລາ ແລະຝ່າຍຄ້ານ ໄດ້ກັບຄືນໄປ ປະເທດ
ນໍເວ ເພື່ອການປຶກສາຫາລືທີ່ແນໃສ່ການແກ້ໄຂ ວິກິດການດ້ານການເມືອງຂອງປະ
ເທດອາເມຣິກາໃຕ້ນັ້ນ.
ລັດຖະບານນໍເວ ກ່າວວ່າຕົນຈະເປັນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍການເຈລະຈາໃນອາທິດນີ້.
ຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານເວເນຊູເອລາ ທ່ານຮວນ ກວາອີໂດ ຜູ້ນຳສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ໄດ້ປະ
ກາດຕົນເອງເປັນປະທານາທິບໍດີຕົ້ນປີນີ້ ຫຼັງຈາກສະພານິຕິບັນຍັດ ທີ່ມີຝ່າຍຄ້ານກຳ
ສຽງສ່ວນຫຼາຍໄດ້ພິຈາລະນາວ່າ ປະທານທິບໍດີ ນິໂກລັສ ມາດູໂຣ ໄດ້ຊະນະອີກສະ
ໄໝນຶ່ງໃນການເລືອກຕັ້ງທີ່ມີການຕົວະຕົ້ມ. ທ່ານກົວອີໂດ ຖືກຮັບຮູ້ໂດຍສະຫະລັດ|
ແລະອີກປະມານ 50 ປະເທດ ວ່າເປັນຜູ້ນຳທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງເວເນຊູເອ
ລາ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ທ່ານຍັງບໍ່ທັນສາມາດຂັບໄລ່ປະທານາທິບໍດີສັງຄົມນິຍົມອອກຈາກໜ້າ
ທີ່ໄດ້ເທື່ອ.
ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກສອງການເມືອງ ໄດ້ເດີນທາງໄປປະເທດນໍເວ ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ແຕ່
ມີລາຍງານວ່າ ການປຶກສາຫາລືໄດ້ມີຄວາມເຄັ່ງຕືງຫຼາຍຂຶ້ນ ຍ້ອນກອງທັບບໍ່ສາມາດທີ່
ຈະປະຕິບັດຕາມການຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານ ກວາອີໂດ ໃນວັນທີ 30 ເມສາທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອ
ໃຫ້ລູກຂຶ້ນຕໍ່ຕ້ານທ່ານ ມາດູໂຣ.
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