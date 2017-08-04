ສະພາ ຮ່າງລັດຖະທຳມະນູນ ເວເນຊູເອລາ ເປີດປະຊຸມ ຄັ້ງປະຖົມມະເລີກ

ສະພາຮ່າງລັດຖະທຳມະນູນແຫ່ງຊາດຂອງເວເນຊູເອລາ ໄດ້ເປີດປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມ
ມະເລີກຂຶ້ນ ທີ່ທຳນຽບນິຕິບັນຢັດ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງກາຣາກາສ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ທັງໆ
ທີ່ໄດ້ມີການສະແດງຄວາມບໍ່ພໍໃຈເປັນຢ່າງແຮງຂອງນາໆຊາດແລະການປະທ້ວງ
ຂອງພວກຝ່າຍຄ້ານ.
ການປະຊຸມ ຂອງສະມາຊິກສະພາ 545 ຄົນ ທີ່ຖືກເລືອກ ເພື່ອໃຫ້ມາຂຽນລັດຖະ
ທຳມະນູນສະບັບໃໝ່ຂອງເວເນຊູເອລາ ແມ່ນເພື່ອກະກຽມກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປ
ໄດ້ທີ່ຈະເກີດການປະເຊີນໜ້າລະຫວ່າງປະທານາທິບໍດີ Nicolas Maduro ແລະ
ບັນດາພັກການເມືອງຝ່າຍຄ້ານ ຊຶ່ງກ່າວວ່າ ການເລືອກຕັ້ງດັ່ງກ່າວບໍ່ມີຄວາມເປັນ
ທຳ.
ສະຫະລັດຈະບໍ່ຮັບຮູ້ສະພານິຕິບັນຢັດແຫ່ງຊາດຂອງເວເນຊູເອລາ ຊຶ່ງທ່ານນາງ
Heather Nauert ໂຄສົກຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ກ່າວໃນຖະ
ແຫລງການສະບັບນຶ່ງ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ການເລືອກຕັ້ງດັ່ງ
ກ່າວ ຍັງຂາດການສັງເກດການທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືຂອງນາໆຊາດນຳດ້ວຍ.
ທ່ານນາງ Nauert ເວົ້າວ່າ ສະຫະລັດຖືວ່າ ສະພາດັ່ງກ່າວ “ເປັນຜົນຜະລິດທີ່ບໍ່
ຖືກຕ້ອງຊອບທຳ ຂອງຂັ້ນຕອນທີ່ມີຂໍ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງຢູ່ແລ້ວ ທີ່ອອກແບບໂດຍ
ຈອມຜະເດັດການ Maduro ເພື່ອທຳການໂຈມຕີເພີ່ມຕື່ມຕໍ່ປະຊາທິປະໄຕ.”
ພວກຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະທ້ວງຄັ້ງໃຫຍ່ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້. ທ່ານ
Freddy Guevara ໂຄສົກຂອງພວກຝ່າຍຄ້ານກ່າວວ່າ “ທາງດຽວທີ່ພວກເຂົາ
ຈະນຳເອົາພວກເຮົາອອກໄປຈາກທີ່ນີ້ກໍແມ່ນການຂ້າພວກເຮົາ. ພວກເຂົາແມ່ນ
ເດັດຂາດ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບບ່ອນນັ່ງ ທີ່ປະຊາຊົນເວເນຊູເອລາມອບໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ.
ພວກຝ່າຍຄ້ານກ່າວວ່າ ການປ່ອນບັດໄດ້ມີການສໍ້ໂກງຄະແນນ ເພື່ອໃຫ້ສະພາ
ດັ່ງກ່າວ ມີແຕ່ພວກທີ່ສະໜັບສະໜຸນ ທ່ານ Maduro. ພວກຄັດຄ້ານ ຕໍ່ປະທາ
ນາທິບໍດີ Maduro ກຳລັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີກ່ອນກຳ
ນົດ.
ອະທິໄອຍະການຂອງເວເນໂຊເອລາ ທ່ານນາງ Luisa Ortega Diaz ກ່າວໃນ
ວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ທ່ານນາງໄດ້ທຳການສືບສວນ ກ່ຽວກັບ ການກ່າວຫາ ໃນ
ການສໍ້ໂກງຄະແນນສຽງ. ທ່ານນາງໄດ້ຍື່ນຄຳຮ້ອງໃຫ້ທຳການສືບສວນຢູ່ທີ່ສານ
ຊັ້ນຕົ້ນ ຫລັງຈາກກ່ອນໜ້ານີ້ ໄດ້ຍື່ນສຳນວນຟ້ອງ ເຖິງຄວາມຖືກຕ້ອງຊອບທຳ
ໃນລັດຖະທຳມະນູນ ຂອງສະພານິຕິບັນຢັດຊຸດໃໝ່ ຕໍ່ສານສູງສຸດຂອງປະເທດ
ແລ້ວ.
ປະທານາທິບໍດີເວເນຊູູເອລາ ແລະຫົວໜ້າຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງໃນມື້ວັນ
ພຸດຜ່ານມາ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ລາຍງານຂ່າວທີ່ວ່າ ຈຳນວນຂອງຜູ້ໄປປ່ອນບັດໄດ້
ຖືກ “ປັບປ່ຽນ” ແລະ ເພີ່ມໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ຢ່າງໜ້ອຍ ນຶ່ງລ້ານຄົນ ໃນການເລືອກຕັ້ງ ເອົາສະມາຊິກສະພາ ເພື່ອຂຽນລັດຖະທຳມະນູນ ສະບັບໃໝ່ ທີ່ເປັນບັນຫາໂຕ້
ຖຽງກັນນັ້ນ.
ການເລືອກຕັ້ງໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ແມ່ນກຳນົດຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນຕຸລາ ປີ 2018.
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