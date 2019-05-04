ຮອງລັດຖະມົນຕີ ຮັກສາການຊົ່ວຄາວຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ
ທ່ານ Patric Shanahan ຮັບຜິດຊອບຮວບຮວມເກັບກຳຂໍ້ມູນລັບຂອງເວເນຊູເອລາ
ຫຼັງຈາກທີ່ຜູ້ນຳທ່ານຮວນ ກວາອີໂດ ທີ່ສະຫະລັດ ສະໜັບສະໜຸນ ໄດ້ລົ້ມແຫຼວ
ຕໍ່ການດົນໃຈຕໍ່ພວກທະຫານຢ່າງໃຫຍ່ ໃນຕົ້ນສັບປະດານີ້.
ທ່ານ Shanahan ໄດ້ບອກກັບພວກນັກຂ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້
ສຶກວ່າ ພວກເຮົາ ມີຊ່ອງຫວ່າງ ໃນຂໍ້ມູນລັບ. ຂ້າພະເຈົ້າ ຄິດວ່າ ພວກເຮົາມີການ
ເກັບກຳລາຍງານໄດ້ດີ,” ຕອນຖືກຖາມເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການເຮັດຂໍ້ມູນລັບ
ຮົ່ວໄຫຼນັ້ນ.
ທ່ານຮວນ ກວາອີໂດ ຜູ້ຊຶ່ງສະຫະລັດ ແລະອີກ 50 ປະເທດ ທີ່ໄດ້ຮັບຮູ້ທ່ານວ່າເປັນ
ປະທານາທິບໍດີຂອງເວເນຊູເອລາ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກທະຫານໂຄ່ນລົ້ມ ຜູ້ນຳລັດຖະ
ບານ ທ່ານນິໂກລັສ ມາດູໂຣ.
ການລຸກຮືຂຶ້ນ ໄດ້ພັກດັນໃຫ້ມີການປະຕິຫວັດ ແຕ່ວ່າ ຕິດຕາມມາດ້ວຍ ການປະທະກັນ
ຂອງພວກປະທ້ວງ ແລະຕຳຫຼວດ ໃນທົ່ວຫົວເມືອງໃຫຍ່ໆ ໃນປະເທດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີການ
ບາດເຈັບລົ້ມຕາຍ ຊຶ່ງໄດ້ມີຢ່າງນ້ອຍ 1 ຄົນ ເສຍຊີວິດ.
ທ່ານກວາອີໂດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃນວັນສຸກວານນີ້ ຕໍ່ພວກປະທ້ວງ ທີ່ໂຮມຊຸມນຸມຂ້າງນອກ
ຄ້າຍທະຫານ ໃນວັນເສົາ ມື້ນີ້ ເພື່ອຊັກຊວນ ໃຫ້ພວກທະຫານ ທີ່ສະໜັບສະໜຸນ
ພວກເຂົາເຈົ້າ. ທ່ານຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ພວກພະນັກວານອຸດສາຫະກຳ ເອົາບາດກ້າວ
ໃນການນຳພາ ການປະທ້ວງ ໃນທົ່ວປະເທດ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ