ການເຈລະຈາ ທີ່ປະເທດນໍເວ ໃນສັບປະດານີ້ ລະຫວ່າງບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ
ລັດຖະບານເວເນຊູເອລາ ແລະພວກຝ່າຍຄ້ານ ແມ່ນຊອກຫາຊ່ອງທາງ “ເພື່ອສ້າງ
ແຜນການຢ່າງສັນຕິ” ສຳລັບແກ້ໄຂວິກິດການທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນປະເທດອາເມຣິກາໃຕ້
ແຫ່ງນີ້ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງປະທານາທິບໍດີນິໂກລັສ ມາດູໂຣ ໄດ້ກ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງນໍເວ ທີ່ມີປະຫວັດໃນການໄກ່ເກ່ຍບັນຫາຂັດແຍ້ງ
ນັ້ນ, ໄດ້ກ່າວໃນເຊົ້າວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ການເຈລະຈາແມ່ນຢູ່ໃນ “ຂັ້ນຕອນການ
ສຳຫຼວດຮຽນຮູ້.”
ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ ໄດ້ໄປຮອດໄປເຖິງ ປະເທດນໍເວ ໃນສັບປະດານີ້,
ຊຶ່ງເປັນສັນຍານ ເຖິງການເອົາບາດກ້າວອັນໃໝ່ ເພື່ອຍຸຕິຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ມີມາເປັນ
ເວລາຫຼາຍໆເດືອນ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ປະສົບກັບຄວາມລົ້ມແຫຼວ ໃນການຮຽກຮ້ອງໂດຍ
ຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານ ທ່ານຮວນ ກວາອີໂດ ໃຫ້ພວກທະຫານລຸກຮືຂຶ້ນ ກໍ່ລັດຖະປະຫານ
ເພື່ອໂຄ່ນລົ້ມທ່ານມາດູໂຣ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້.
ມາຮອດດຽວນີ້ ມີສິບກວ່າຄົນ ໄດ້ຖືກສັງຫານ ໃນການປະທ້ວງຂອງຝ່າຍຄ້ານຕໍ່ຕ້ານ
ລັດຖະບານຂອງທ່ານມາດູໂຣ. ສະພາບເສດຖະກິດທີ່ຕົກຕ່ຳລົງ ໄດ້ພາໃຫ້ຊາວເວເນ
ຊູເອລາ ຫຼາຍກວ່າ 3 ລ້ານຄົນ ຕ້ອງໄດ້ອົບພະຍົບຫລົບໜີ ຈາກສະພາບເງິນເຟີ້
ໄປຕ່າງປະເທດ ແລະການຂາດແຄນເຂົ້າປາອາຫານແລະຢຸກຢາອື່ນໆ.
ພັກສັງຄົມນິຍົມ ທີ່ປົກຄອງປະເທດໃນປັດຈຸບັນນີ້ ທີ່ໄດ້ກ່າວມາດົນນານນັ້ນວ່າ
ຕົນແມ່ນເປີດກ້ວາງ ເພື່ອການເຈລະຈາ ແມ່ນໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ການເຈລະຈາ
ກັນນັ້ນ. ແຕ່ຫຼາຍພາກສ່ວນຂອງຝ່າຍຄ້ານ ທີ່ຍັງບໍ່ມີຄວາມໝັ້ນໃຈ, ໂຕ້ຖຽງວ່າ
ທ່ານມາດູໂຣ ໃນອະດີດ ແມ່ນໃຊ້ການເຈລະຈາ ເພື່ອເປັນກົນລະຍຸດ ໃນການກຳ
ອຳນາດຕໍ່ໄປ ໃນຂະນະທີ່ມາດຕະຖານການຄອງຊີບແມ່ນນັບມື້ນັບຕົກຕ່ຳລົງ
ໃນປະເທດທີ່ອຸດົມຮັ່ງມີໄປດ້ວຍນ້ຳມັນແຫ່ງນີ້.
“ນໍເວ ປະກາດໄປວ່າ ຕົນແມ່ນໄດ້ຕິດຕໍ່ພົວພັນໃນຂັ້ນຕົ້ນກັບບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າ
ຂອງພັກຝ່າຍການເມືອງຫຼັກຂອງເວເນຊູເອລາ ໃນຖານະທີ່ເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງ
ຂອງຂັ້ນຕອນການສຳຫຼວດຮຽນຮູ້ນີ້,” ອີງຕາມຖະແຫຼງການ ທີ່ທາງກະຊວງໄດ້
ປະກາດໄປນັ້ນ.
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