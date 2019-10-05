ຜູ້ບັນຊາການສູງສຸດຂອງກອງທັບສະຫະລັດ ເວົ້າວ່າປະທານາທິບໍດີ ນິໂກລັສ ມາດູໂຣ ຂອງເວເນຊູເອລາ ທີ່ກຳລັງດິ້ນລົນຢູ່ນັ້ນ ກຳລັງສູນເສຍຄວາມາສາມາດຢ່າງຊ້າຊ້າ ແຕ່ວ່າແນ່ນອນໃນການກຳອຳນາດຂອງທ່ານໄວ້ ຊຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ອີງອາໄສຕໍ່ໄປະເທດອື່ນໆເຊັ່ນ ຄິວບາ ແລະ ຣັດເຊຍ ແມ່ນແຕ່ອາໄສພວກຄ້າຢາເສບຕິດອີກດ້ວຍ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຄົງຕົວຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງໄດ້
ນາຍພົນເອກເຄຣັກ ຟອລເລີ ຜູ້ບັນຊາການໃນຂົງເຂດທະວີບທາງໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ ເວົ້າຢູ່ໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ “ມາດຕະການເຮັດໃຫ້ໂດດດ່ຽວແມ່ນກຳລັງໃຊ້ການໄດ້” ຊຶ່ງໝາຍເຖິງການລົງໂທດດ້ານເສດຖະກິດຂອງສາກົນ ທີ່ແນໃສ່ບັງຄັບທ່ານມາດູໂຣ ລົງຈາກຕຳແໜ່ງ.
ທ່ານກ່າວອີກວ່າ "ຈຸດປະສົງຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດກໍຄື ຢາກເຫັນວ່າມີການຫັນປ່ຽນຢ່າງມີປະຊາທິປະໄຕ ໄປຫາລັດຖະບານຊົ່ວຄາວ ທີ່ນຳພາໂດຍ ປະທານາທິບໍດີຮວານ ກວາອີໂດໃຊ້ໄດ້ຜົນ ດີ ໂດຍເອີ້ນທ່ານມາດູໂຣວ່າ "ກຳລັງຖືກໂດດ່ຽວຂຶ້ນນັບມື້.”