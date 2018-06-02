ເວເນຊູເອລາ ປ່ອຍ ນັກໂທດ ການເມືອງ 39 ຄົນ

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ເວເນຊູເອລາກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປ່ອຍພວກນັກເຄື່ອນໄຫວການ
ເມືອງ39 ຄົນທີ່ໄດ້ຕິດຄຸກ ຍ້ອນພົວພັນກັບການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ພວກນັກເຄື່ອນໄຫຼວແມ່ນຮວມທັງອະດີດເຈົ້າເມືອງ ເມືອງ
ແຊນ ກຣິສໂຕບາລ ທ່ານດານຽລ ເຊີບາລໂລສ.
ລັດຖະມົນຕີໂທລະຄົມມະນາຄົມ ທ່ານຮໍເຮ ໂຣດຣິເກສ ກ່າວໃນຕອນເຊົ້າວັນສຸກ
ວານນີ້ວ່າ ຄະນະກຳມາທິການຄົ້ນຄວ້າຫາຄວາມຈິງໄດ້ທົບທວນເບິ່ງຄະດີຈຳນວນນຶ່ງ.
ບັນດາກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີນິໂກລາສ
ມາດູໂຣ ໄດ້ຈັບກຸມຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໃສ່ຄຸກຍ້ອນເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານທີ່ມີຂຶ້ນຢ່າງແຜ່ກວ້າງນັ້ນ.
ທ່ານມາດູໂຣໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງເພື່ອເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງເປັນປະທານາທິບໍດີ ສະ
ໄໝທີສອງ ຕື່ມອີກຫົກປີ ໃນວັນທີ 20 ພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ໄດ້ຖືກຕິຕຽນຢ່າງໃຫຍ່.
ພັກຝ່າຍຄ້ານທີ່ສຳຄັນໆຂອງເວເນຊູເອລາ ໄດ້ບອຍຄອດການລົງຄະແນນສຽງ ດັ່ງ
ກ່າວ ແລະຜູ້ນຳສອງຄົນຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ມີຄະແນນນິຍົມສຸດໄດ້ຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ລົງ
ແຂ່ງຂັນ.
ສະຫະລັດ ພ້ອມດ້ວຍເພື່ອນບ້ານໃນອາເມຣິກາລາຕິນ 10 ກວ່າປະເທດ ໄດ້ປະຕິ
ເສດບໍ່ຮັບຮູ້ການເລືອກຕັ້ງ ໂດຍຖືວ່າມີການສໍ້ໂກງຄະແນນ.
ຫຼັງຈາກໄດ້ຖືກເລືອກແລ້ວ ທ່ານມາດູໂຣ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປ່ອຍພວກນັກໂທດ ການ
ເມືອງຈຳນວນນຶ່ງ. ໃນເດືອນພຶດສະພາລັດຖະບານຂອງທ່ານໄດ້ປ່ອຍຄົນ ສັນຊາດ
ອາເມຣິກັນ ທ່ານຈາຊົວ ໂຮລຕ໌ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຕິດຄຸກ ເກືອບສອງປີກ່ອນໃນ ຂໍ້ຫາມີອາວຸດ
ຢູ່ໃນຄວາມຄອບຄອງ ທີ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ເຫັນວ່າ ບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງນັ້ນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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