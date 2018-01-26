ສະຫະລັດໄດ້ປະຕິເສດຢ່າງແຮງ ຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງຂອງສະພາລັດຖະທໍາມະນູນຂອງ
ເວເນຊູເອລາ ໃຫ້ຈັດການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຂຶ້ນໂດຍໄວ ກ່ອນວັນທີ 30 ເມສາ
ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.
ທ່ານນາງ ເຮເທີ ນາວເອີດ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ຢືນຢັນທ່າ
ທີຂອງສະຫະລັດ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໂດຍເວົ້າວ່າ "ການລົງຄະແນນສຽງນີ້ ທັງຈະ
ບໍ່ເປັນໄປຢ່າງເສລີ ແລະກໍບໍ່ມີຄວາມຍຸຕິທໍາອີກ. ມັນຈະເປັນການເຮັດໃຫ້ມີຄວາມ
ເຄັ່ງຕຶງໃນຊາດເພີ້ມຂຶ້ນແທນທີ່ຈະແກ້ໄຂມັນ. ມັນຈະບໍ່ເປັນການສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ
ຄວາມມຸ້ງຫວັງ ຂອງປະຊາຊົນເວເນຊູເອລາ ແລະຈະເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ເຖິງຄວາມບໍ່ມີປະຊາທິປະໄຕ ແລະບໍ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງຊອບທໍາ ຢູ່ໃນສາຍຕາຂອງ
ປະຊາຄົມສາກົນ. ພວກເຮົາຂໍຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ລະບອບການປົກຄອງມາດູໂຣ ນັບຖື
ສິດທິມະນຸດຂອງປະຊາຊົນຂອງຕົນທຸກຄົນ ແລະກັບຄືນໄປສູ່ສະພາບ ທີ່ມີລັດຖະ
ທໍາມະນູນ ທີ່ມີຄວາມເປັນປະຊາທິປະໄຕ.”
ການປະກາດດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ພວກຜູ້ແທນຂອງທັງຝ່າຍລັດຖະບານ ແລະ
ຝ່າຍຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານເວເນຊູເອລາ ໄດ້ເຈລະຈາກັນຢູ່ພາຍໃຕ້ການໃຫ້ຄວາມອຸບ
ປະຖຳຂອງສາກົນ ຢູ່ສາທາລະນະລັດໂດມີນິແກນ ເພື່ອພະຍາຍາມທີ່ຈະຕົກລົງກັນ
ກ່ຽວກັບຂອບຂອງການເລືອກຕັ້ງທີ່ເປັນທໍາ.
ຍັງບໍ່ທັນມີການບັນລຸການຕົກລົງໃດໆເທື່ອ ໃນການເຈລະຈາດັ່ງກ່າວ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າ
ທີ່ອະວຸໂສຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດຄົນນຶ່ງ ໃຫ້ການອະທິບາຍວ່າ “ການຕັດສິນຂອງສະພາລັດຖະທໍາມະນູນທີ່ໄດ້ປຸຊົມກັນຈັດການເລືອກຕັ້ງຢ່າງ
ວ່ອງໄວຂຶ້ນ ແມ່ນແຕ່ມີການເຈລະຈາກັນລຫວ່າງຝ່າຍຄ້ານ ແລະລະບອບທີ່ເປັນ
ກຸ່ມສ່ວນໃຫຍ່ກໍາລັງດໍາເນີນໄປຢູ່ນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການເຈລະຈານັ້ນ, ບໍ່ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ຄາມສາມາດຂອງປະຊາຊົນເວເນຊີເອລາເອງ ໃນການປະ
ກອບສ່ວນເຂົ້າແກ້ໄຂວິກິດການຫລາຍຢ່າງ ທີ່ເກີດມາຈາກລະບອບປົກຄອງຂອງ
ທ່ານມາດູໂຣ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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