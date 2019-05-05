ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວໃນວັນເສົາວານນີ້ວ່າ ການເປັນ
ພັນທະມິດທີ່ເຂັ້ມແຂງລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ແລະ ຣັດເຊຍ ອາດເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ປະຊາ
ຄົມໂລກດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ໄດ້ຂຽນຄວາມໃນທວິດເຕີ ນຶ່ງມື້ຫຼັງຈາກອັນທີ່ທ່ານໄດ້ບັນລະຍາຍວ່າເປັນການສົນທະນາທີ່ມີແງ່ບວກຫຼາຍກັບ ປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານວລາເດີເມຍ
ປູຕິນ ວ່າ “ມີໂອກາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ສຳລັບສາຍພົວພັນທີ່ດີ ແລະ ຍິ່ງໃຫຍ່ກັບ ຣັດເຊຍ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ໂລກສາມາດເປັນບ່ອນທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ປອດໄພຂຶ້ນ. ດີຫຼາຍ”.
ໃນການສົນທະນາ ຊຶ່ງດົນກວ່ານຶ່ງຊົ່ວໂມງນັ້ນ, ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກວ່າວວ່າ ເວເນຊູເອລາ
ໄດ້ຮ່ວມຢູ່ໃນບັນຫາຕ່າງໆທີ່ທ່ານໄດ້ສົນທະນາກັບທ່ານ ປູຕິນ.
ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ຢູ່ຫ້ອງການປະທານາທິບໍດີ ໃນຕອນ
ທ່ຽງວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາວ່າ “ທ່ານບໍ່ໄດ້ຫວັງເລີຍວ່າທີ່ຈະລວມເອົາ ເວເນຊູເອລາ ນອກ
ເໜືອໄປທີ່ທ່ານຢາກເຫັນສິ່ງທີ່ເປັນແງ່ບວກເກີດຂຶ້ນໃນ ເວເນຊູເອລາ. ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກແບບດຽວກັນ.”
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ທີ່ກ່າວຄຳປາໄສຢູ່ຄຽງຂ້າງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສາທາລະນະລັດ
ສະໂລວາເກຍ ທ່ານປີເຕີ ແພລເລີກີຣີນີ ນັ້ນ, ບັນລະຍາຍການສົນທະນາກັບທ່ານປູຕິນ
ກ່ຽວກັບເວເນຊູເອລາວ່າ “ມີແງ່ບວກຫຼາຍ.”
ຄວາມເຄັ່ງຕືງໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນຫວ່າງບໍ່ເທົ່າໃດມື້ທີ່ຜ່ານມານີ້ລະຫວ່າງ ວໍຊິງຕັນ ແລະມົສກູ
ກ່ຽວກັບ ເຫດການຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງທີ່ກຳລັງຂະຫຍາຍຂຶ້ນໃນນະຄອນຫຼວງ ກາຣາກັສ.
ລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວຫາ ຣັດເຊຍ ວ່າຫ້າມບໍ່ ໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ
ນິໂກລັສ ມາດູໂຣ ຈາກການຍອມສະຫຼະອຳນາດ ແລະຫລົບໜີອອກຈາກປະເທດ.
ທີ່ປຶກສາຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ທ່ານ ຈອນ ໂບລຕັນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ
ວ່າ “ນີ້ແມ່ນຊີກໂລກຂອງພວກເຮົາ. ມັນບໍ່ແມ່ນບ່ອນທີ່ ຣັດເຊຍ ຄວນເຂົ້າມາ
ແຊກແຊງ.”
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