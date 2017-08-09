ສະພາຮ່າງລັດຖະທຳມະນູນທີ່ຫາກໍຕັ້ງຂຶ້ນມາໃໝ່ໆ ປະກາດຕົນເອງໃນວັນອັງຄານ
ວານນີ້ວ່າ ມີອຳນາດສູງກວ່າ ສະຖາບັນອື່ນໃດທັງໝົດ ຂອງລັດຖະບານ ຮວມທັງ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ນຳພາໂດຍພັກຝ່າຍຄ້ານ.
ພວກຜູ້ນຳໃນສະພາດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ກົດໝາຍ ແລະ ການຕັດສິນໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າ
ແມ່ນມີຜົນສັກສິດກວ່າກົດໝາຍ ແລະ ການຕັດສິນໃຈ ຂອງສະຖາບັນອື່ນໃດທັງໝົດ.
ເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ຕົນບໍ່ມີຈຸດປະສົງ ທີ່ຈະຂົ່ມຂູ່ບຸກຄົນໃດ ມີພຽງແຕ່ຢາກຊອກຫາຊ່ອງ
ທາງຢູ່ຮ່ວມກັນເທົ່ານັ້ນ.
ແຕ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ຄວບຄຸມໂດຍພັກຝ່າຍຄ້ານ ປະກາດວ່າ ຕົນຈະບໍ່ຍອມສະຫຼະ
ອຳນາດຂອງຕົນເດັດຂາດ ເຖິງແມ່ນວ່າສະພາລັດຖະທຳມະນູນໄດ້ຂູ່ວ່າ ຈະຕັດຮອນ
ອຳນາດ ແລະຍົກເລີກສິດພິເສດຂອງບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດກໍຕາມ.
ພວກນັກການເມືອງຝ່າຍຄ້ານບາງຄົນກ່າວຫາໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ພວກຕົນໄດ້
ຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນຕຶກສະພາ.
ພາລະກິດທີ່ສຳຄັນສຸດຂອງສະພາລັດຖະທຳມະນູນ ທີ່ມີສະມາຊິກ 545 ທ່ານ ກໍແມ່ນ
ເພື່ອຮ່າງລັດຖະທຳມະນູນ ສະບັບໃໝ່ ຂອງເວເນຊູເອລາ. ສະມາຊິກຂອງສະພາ
ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຖືກເລືອກໃນວັນທີ 31 ກໍລະກົດຜ່ານມາ ໃນອັນທີ່ສະຫະລັດ ເອີ້ນວ່າ
ການເລືອກຕັ້ງທີ່ຈອມປອມ. ບໍ່ມີປະເທດໃດໃນອາເມຣິກາລາຕິນ ພ້ອມກັບສະຫະລັດ
ການາດາ ແລະສະຫະພາບຢູໂຣບ ຈະຮັບຮູ້ການຕັດສິນໃຈຂອງສະພາດັ່ງກ່າວນີ້.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດເປຣູ ທ່ານ Ricardo Luna ເປັນເຈົ້າພາບຈັດ ກອງ
ປະຊຸມ ບັນດາລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຈາກອາເມຣິກາລາຕິນ ຂຶ້ນ ທີ່ນະຄອນ
ຫຼວງລີມາ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ແລະ ປະກາດວ່າ ເວເນຊູເອລາຈະເປັນປະເທດ
ຜະເດັດການ.
ທ່ານ Luna ກ່າວວ່າ ທາງອອກທາງດຽວເທົ່ານັ້ນຂອງເວເນຊູເອລາ ກໍຄືກັບຄືນໄປສູ່
ການປົກຄອງແບບປະຊາທິປະໄຕ ໂດຍໃຫ້ຍຸບສະພາຮ່າງລັດຖະທຳມະນູນ ດັ່ງກ່າວ
ປ່ອຍພວກນັກໂທດການເມືອງທັງໝົດ ແລະຈັດການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີໃໝ່.
ເປຣູ ໄດ້ຖອນເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງຕົນກັບຄືນປະເທດຈາກເວເນຊູເອລາ ແລະ
ແນະນຳໃຫ້ປະເທດອື່ນໆຖອນເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງຕົນເຊັ່ນດຽວກັນ.
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