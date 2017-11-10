ຊາວເວເນຊູເອລາ ຫລາຍຄົນວ່າ ກົດໝາຍ ຕ້ານຄວາມກຽດຊັງກັນ ແນໃສ່ ປາບປາມ ພວກຕ້ານລັດຖະບານ

ການຮັບຜ່ານກົດໝາຍໃໝ່ທີ່ນາບຂູ່ວ່າຈະຈໍາຄຸກຜູ້ໃດທີ່ປຸກປັ່ນໃຫ້ເກີດຄວາມກຽດຊັງ
ກັນ ນານຮອດ 20 ປີນັ້ນພາໃຫ້ມີຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າຈະມີການປາບປາມພວກຕໍ່ຕ້ານ
ລັດຖະບານເພີ້ມຫລາຍຂຶ້ນ.
ສະພາຜູ້ແທນລາດສະດອນທີ່ສະໜັບສະໜຸນລັດຖະບານ ແລະມີອໍານາດນັ້ນ ໄດ້ອະນຸ
ມັດມາດຕະການດັ່ງກ່າວໃນວັນພຸດຜ່ານມານີ້.
ທ່ານ Delcy Rodriguez ຜູ້ນໍາພາສະພາຜູ້ແທນເວົ້າວ່າ ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ມັນສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນ "ກົດໝາຍທີ່ມີລັກສະນະສ້າງສັນເພື່ອໃຫ້ຢູ່ຮ່ວມກັນຢ່າງສັນຕິ" ແລະເປັນສິ່ງທີ່
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ "ຄວາມບໍ່ຍ່ອນຍານໃຫ້ກັນ, ຄວາມກຽດຊັງກັນ ທີ່ຊາວ Venezuela ຝ່າຍ
ຂວາພາກັນໃຊ້ນັ້ນ."
ປະທານາທິບໍດີ Nicolás Madurໄດ້ສະເໜີມາດຕະການດັ່ງກ່າວໃນໄລຍະທີ່ມີການ
ປະທ້ວງຕ້ານລັດຖະບານຫລາຍໆຄັ້ງ ຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງ ແຕ່ເດືອນເມສາຫາເດືອນ
ກໍລະກົດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ນະຄອນຫລວງ ແລະຕົວເມືອງອື່ນໆໃນ Venezuela ເກີດຄວາມ
ຫວັ່ນໄຫວນັ້ນ . ມີຫລາຍກວ່າ 120 ເສຍຊີວິດໃນໄລຍະທີ່ມີການປະທະກັນເກືອບທຸກມື້ ທີ່ເກີດມາຈາກວິກິດການທາງເສດຖະກິດ ແລະການເມືອງທີ່ນັບມື້ ນັບຮ້າຍແຮງຂຶ້ນນັ້ນ. ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວມັກໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ເພື່ອຈັດຕັ້ງການເດີນຂະບວນຕ່າງໆ.
ອີງຕາມສໍານັກຂ່າວ Associated Press ກົດໝາຍສະບັບໃໝ່ ທີ່ກໍານົດການລົງໂທດ
ຈໍາຄຸກປະມານ 10 ຫາ 20 ປີນັ້ນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ມີການປະຕິບັດງານໃນທັນທີທັນໃດໂລດ ຊຶ່ງລວມມີການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ຄຸ້ມຄອງບັນຊີຊື່ຄົນໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍໃຫ້ລຶບການຂຽນ
ຂໍ້ຄວາມໃດໆ ທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມກຽດຊັງລົງໃນນັ້ນ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສ້າງຕັ້ງຄະນະ
ກໍາມາທິການຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ປະຕິບັດນິຕິກໍາທີ່ຕ້ານການກຽດຊັງສະບັບນີ້.
ກົດໝາຍສະບັບນີ້ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ ແລະສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ເພື່ອເຜີຍ
ແຜ່ການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະຄວາມກຽດຊັງກັນ. ມັນຍັງຮຽກຮ້ອງສື່ມວນຊົນຂອງລັດ ແລະເອກະຊົນໃຫ້ໂຄສະນາສົ່ງເສີມຄໍາເວົ້າທີ່ພາໃຫ້ມີສັນຕິພາບຢ່າງໜ້ອຍ 30 ນາທີຕໍ່
ອາທິດ.
ພວກທີ່ວິຈານລັດຖະບານສັງຄົມນິຍົມຂອງທ່ານ Maduro ໄດ້ປະນາມກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ
ໂດຍເວົ້າວ່າ ມັນການເຝົ້າກວດກາຄົນ ແລະເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການເຊື່ອມລົງຂອງແນວ ຄວາມຄິດທາງປະຊາທິປະໄຕເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້.
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