ດານັງ ຍົກເລີກ ຄຳສັ່ງ ຕັດຮອນ ເສລີພາບ ໃນການລາຍງານຂ່າວ

ນຶ່ງມື້ຫລັງຈາກພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນເມືອງດານັງ ໄດ້ອອກຂໍ້ແນະນຳບັງຄັບໃຫ້ນັກຂ່າວ
ທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຢ່າງເປັນທາງການກ່ອນພິມເຜີຍແຜ່ຂ່າວຄາວຕ່າງໆ ພວກ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນເມືອງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ລົບລ້າງຄຳສັ່ງນີ້ ທ່າມກາງການຮ້ອງໂຮ ຂອງສາທາ
ລະນະຊົນ.
ສື່ມວນຊົນຫວຽດນາມໄດ້ລາຍງານວ່າ ພ້ອມກັບການຖອນຄຳສັ່ງການກວດກາທີ່ໃຫ້
ມີການບັງຄັບນັ້ນ ພະແນກຖະແຫລງຂ່າວແລະສື່ສານຂອງເມືອງດານັງຍັງໄດ້ “ຂໍຂະ
ມາໂທດຢ່າງຈິງໃຈຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ.”
ຄຳສັ່ງທີ່ລົງວັນທີໃນວັນອັງຄານ ທີ່ໄດ້ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນວັນພຸດ ແລະລົບລ້າງໃນວັນ
ພະຫັດ ໄດ້ສົ່ງໃຫ້ໜັງສືພິມດານັງ ແລະໜັງສືພິມຕຳຫລວດເມືອງດານັງໃຫ້ “ປະສານ
ງານ ແລະສົ່ງຂ່າວ ແລະລາຍງານຕ່າງໆ ໄປໃຫ້ຕົນກວດ ກ່ອນພິມແລະແຈກຢາຍ.”
ພະແນກສື່ສານສັ່ງໄດ້ໃຫ້ສະຖານີວິທະຍຸ ແລະໂທລະພາບຕ່າງໆ “ປະສານງານແລະ
ສົ່ງຂ່າວດ່ວນຫຼືຂ່າວທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບຄຳຕອບຈາກພະແນກຕ່າງໆ ຂອງທ້ອງຖິ່ນ” ໃນເວລາອັນສົມຄວນ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ເມືອງດານັງ ຍັງໄດ້ແນເປົ້າໝາຍ ໃສ່ອົງການຂ່າວແຫ່ງຊາດ ແລະອົງ
ການຂ່າວຈາກແຂວງອື່ນໆໆ ທີ່ມີຫ້ອງການ ໃນເມືອງດານັງ ໂດຍບອກພວກເຂົາເຈົ້າ
“ໃຫ້ສະໜອງການຕິດຕໍ່ສຳລັບເລື່ອງສຳຄັນຕ່າງໆກ່ຽວກັບເມືອງດານັງທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບຄຳຕອບຈາກພະແນກການຕ່າງໆຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ.
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