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ວັງ​ວາຕີ​ກັນ ຂັບ​ໄລ່ ອະ​ດີດ​ ພະ​ຄາ​ດິນ​າ​ລ ແມັກ​ຄາ​ຣ​ຣິກ

ອະ​ດີດ​ພະ​ຄາ​ດີ​ນານ ເຕ​ໂອ​ດໍ​ຣ ແມັກ​ຄາ​ຣຣິກ ສູດມົນຢູ່​​ໂບດ​ຄາ​ໂຕ​ລິກ ທີ່​ນະ​ຄອນ ​ບາລ​ຕີ​ມໍ​ ສະ​ຫະ​ລັດ ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ ວັນ​ທີ 14 ພະ​ຈິກ 2011.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ວັງ​ວາ​ຕີ​ກັນ ໄດ້ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ວານ​ນີ້​ວ່າ ພະ​ສັນ​ຕະ​ປາ​ປາ​ ແຟ​ຣນ​ຊິ​ສ ໄດ້​ຊິກ​ ​ທ່ານ
ເຕ​ໂອ​ດໍ​ຣ ແມັກ​ຄາ​ຣ​ຣິກ ອະ​ດີດ​ພະກາ​ດິ​ນາ​ລ ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່ສ້າງ​ຄວາມອັບ​ອາຍຂາຍ
ໜ້າ.

ໃນ​ເດືອນ​ກໍ​ລະ​ກົດ​ປີ​ກາຍ​ນີ້ ພະ​ສັນ​ຕະ​ປາ​ປາ ແຟ​ຣນ​ຊິ​ສ ໄດ້​ຮັບ​ເອົາ​ການ​ລາ​ອອກ​
ຂອງ ກາ​ດີ​ນາລ ແມັກ​ຄາ​ຣ​ຣິກ ຈາກ​ກຸ່ມ​ຄາ​ດີ​ນາ​ລ​ທັງ​ຫຼາຍ ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ກ່າວ​ຫາ​ທີ່​
ທ່ານ​ໄດ້​ລ່ວງ​ລະ​ເມີດ​ທາງ​ເພດຕໍ່ຜູ້​ບໍ່​ເຖິງ​ກະ​ສຽນອາ​ຍຸ ແລະ ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຮຽນ​ສາ​ສະ​
ໜາຜູ້​ໃຫຍ່ ເປັນ​ເວ​ລາ​ຫຼາຍ​ທົດ​ສະ​ວັດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

ວັງ​ວາຕີ​ກັນ ໄດ້​ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ວ່າ ໃນ​ເດືອນ​ມັງ​ກອນ 2019 ເຂົາ​ເຈົ້າໄດ້ຄົ້ນ
​ພົບ​ວ່າ ​ກາ​ດີ​ນາ​ລ ​ແມັກ​ຄາ​ຣ​ຣິກ ມີ​ຄວາມ​ຜິດ​ກ່ຽ​ວ​ກັບ “ການ​ຂໍ​ຮ້ອງ​ ລ້າງ​ສິ່ງ​ສົກ​ກະ​ປົກ
ແລະ ​ບາບ ຕໍ່ບັນ​ຍັດຂໍ້​ທີ​ຫົກ ກັບ​ພວກ​ຊາວ​ໜຸ່ມ​ທີ່​ບໍ່​ເຖິງ​ກະ​ສຽນອາ​ຍຸ ແລະພວກ​ຜູ້​ໃຫຍ່,
ດ້ວຍ​ການໃຊ້​ອຳ​ນາດໃນ​ທາງ​ທີ່​ຜິດ​ຢ່າງ​ຮຸນ​ແຮງ.” ​ບັດ​ຍັດ​ຂໍ້​ທີ​ຫົກ​ກ່າວ​ວ່າ “ຫ້າມຫຼິ້ນ​ຊູ້
ແລະ​ ແມ່ນນຶ່ງ​ໃນບັນ​ຍັດ​ສິບຂໍ້ ຂອງຄຳ​ພີໄບ​ເບິ​ລ ​ທີ່ໄດ້​ກ່າວ​ໄວ້ໂດຍ​ພະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ.
ຂໍ້​ບັນ​ຍັດ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ແມ່ນຫຼັກ​ການ​ພື້ນ​ຖານ​ຂອງ​ສາ​ສ​ະໜາ​ຢີວ ແລະ ​ຄ​ຣິ​ສ.

ກາ​ດີ​ນາ​ລ​ ແມັກ​ຄາ​ຣ​ຣິກ ໄດ້​ຂໍອຸ​ທອນ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ທີ່​ຈະ​ຂັບ​ໄລ່​ທ່ານ​ອອກ​ຈາກ​ການ
​ເປັນ​ພະ ແຕ່​ວ່າ​ໄດ້​ຖືກ​ຢືນ​ຢັດ ແລະ ທ່ານ ​ແມັກ​ຄາ​ຣ​ຣິກ ໄດ້​ຖືກ​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ຮູ້ ກ່ຽວ​ກັບ
ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຂອງວັງ​ວາ​ຕີ​ກັນ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ຕັດ​ສິນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າແມ່ນ “​ແນ່ນອນ
ແລະ​ ຮັບ​ຮູ້​ວ່າ​ບໍ່​ມີ​ການ​ຕ່າງ​ປີ້ນ ຫຼື​ອຸ​ທອນອີກ.”

ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ເທື່ອ​ຫຼ້າ​ສຸດນີ້​ໂດຍ​ພະ​ສັນ​ຕະ​ປາ​ປາ ແຟ​ຣນ​ຊິ​ສ ແມ່​ນບໍ່​ເຄີຍ​ມີ​ມາ
​ກ່ອນ​ໂດຍ​ວັງ​ວາຕີ​ກັນ ແລະ ​ມີເຈ​ຕະ​ນາທີ່​ຈະ​ສົ່ງ​ສານ​ອັນ​ແຮງ​ກ້າ ອີງ​ຕາມ​ພະ​ສັງ​
ຄະ​ລາດ​ ຊາກ​ສ໌ ຊີກ​ລູນາ ໃນ​ການ​ໃຫ້​ສຳ​ພາດ​ກັບ​ອົງ​ກ​ານ​ຂ່າວ​ຣອຍ​ເຕີ​.

ທ່ານ​ໄດ້ກ່າວ​ວ່າ “ມັນ​ເປັນ​ສັນ​ຍານ​ທີ່​ສຳ​ຄັນຫຼາຍ​ທີ່ວ່າ ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ເຮົາ​ເວົ້າ​ເຖິງ​
ຄວ​າມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ສຳ​ລັບ​ບັນ​ດາ​ພະ​ສັງ​ຄະ​ລາດແລ້ວ ພວກ​ເຮົາ​ເຮັດ​ແທ້​ທຳ​ຈິງ.
ພວກ​ເຮົາຈະ​ຕອບ​ໂຕ້​ດ້ວຍ​ມາດ​ຕະ​ການ. ມັນຍັງ​ມີ​ສັນ​ຍານ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ສຳ​ລັບ ພະ​ສັງ​
ຄະ​ລາດພວກ​ເຮົາ ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາແມ່ນ​ບໍ່ໄດ້​ຢູ່​ເໜືອ​ກົດ​ໝາຍ. ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງຖືກຕັດ​
ສິນ​ອີງ​ຕາມພື້ນ​ຖານ​ສູງ​ທີ່​ສຸດ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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