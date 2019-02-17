ວັງວາຕີກັນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນເສົາວານນີ້ວ່າ ພະສັນຕະປາປາ ແຟຣນຊິສ ໄດ້ຊິກ ທ່ານ
ເຕໂອດໍຣ ແມັກຄາຣຣິກ ອະດີດພະກາດິນາລ ສະຫະລັດ ທີ່ສ້າງຄວາມອັບອາຍຂາຍ
ໜ້າ.
ໃນເດືອນກໍລະກົດປີກາຍນີ້ ພະສັນຕະປາປາ ແຟຣນຊິສ ໄດ້ຮັບເອົາການລາອອກ
ຂອງ ກາດີນາລ ແມັກຄາຣຣິກ ຈາກກຸ່ມຄາດີນາລທັງຫຼາຍ ຫຼັງຈາກການກ່າວຫາທີ່
ທ່ານໄດ້ລ່ວງລະເມີດທາງເພດຕໍ່ຜູ້ບໍ່ເຖິງກະສຽນອາຍຸ ແລະ ບັນດານັກຮຽນສາສະ
ໜາຜູ້ໃຫຍ່ ເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ.
ວັງວາຕີກັນ ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ ໃນເດືອນມັງກອນ 2019 ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄົ້ນ
ພົບວ່າ ກາດີນາລ ແມັກຄາຣຣິກ ມີຄວາມຜິດກ່ຽວກັບ “ການຂໍຮ້ອງ ລ້າງສິ່ງສົກກະປົກ
ແລະ ບາບ ຕໍ່ບັນຍັດຂໍ້ທີຫົກ ກັບພວກຊາວໜຸ່ມທີ່ບໍ່ເຖິງກະສຽນອາຍຸ ແລະພວກຜູ້ໃຫຍ່,
ດ້ວຍການໃຊ້ອຳນາດໃນທາງທີ່ຜິດຢ່າງຮຸນແຮງ.” ບັດຍັດຂໍ້ທີຫົກກ່າວວ່າ “ຫ້າມຫຼິ້ນຊູ້
ແລະ ແມ່ນນຶ່ງໃນບັນຍັດສິບຂໍ້ ຂອງຄຳພີໄບເບິລ ທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໂດຍພະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
ຂໍ້ບັນຍັດເຫລົ່ານີ້ແມ່ນຫຼັກການພື້ນຖານຂອງສາສະໜາຢີວ ແລະ ຄຣິສ.
ກາດີນາລ ແມັກຄາຣຣິກ ໄດ້ຂໍອຸທອນການຕັດສິນທີ່ຈະຂັບໄລ່ທ່ານອອກຈາກການ
ເປັນພະ ແຕ່ວ່າໄດ້ຖືກຢືນຢັດ ແລະ ທ່ານ ແມັກຄາຣຣິກ ໄດ້ຖືກແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ ກ່ຽວກັບ
ການຕັດສິນໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ.
ຖະແຫຼງການຂອງວັງວາຕີກັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການຕັດສິນຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນ “ແນ່ນອນ
ແລະ ຮັບຮູ້ວ່າບໍ່ມີການຕ່າງປີ້ນ ຫຼືອຸທອນອີກ.”
ການເຄື່ອນໄຫວເທື່ອຫຼ້າສຸດນີ້ໂດຍພະສັນຕະປາປາ ແຟຣນຊິສ ແມ່ນບໍ່ເຄີຍມີມາ
ກ່ອນໂດຍວັງວາຕີກັນ ແລະ ມີເຈຕະນາທີ່ຈະສົ່ງສານອັນແຮງກ້າ ອີງຕາມພະສັງ
ຄະລາດ ຊາກສ໌ ຊີກລູນາ ໃນການໃຫ້ສຳພາດກັບອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນເປັນສັນຍານທີ່ສຳຄັນຫຼາຍທີ່ວ່າ ຖ້າຫາກພວກເຮົາເວົ້າເຖິງ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳລັບບັນດາພະສັງຄະລາດແລ້ວ ພວກເຮົາເຮັດແທ້ທຳຈິງ.
ພວກເຮົາຈະຕອບໂຕ້ດ້ວຍມາດຕະການ. ມັນຍັງມີສັນຍານທີ່ສຳຄັນສຳລັບ ພະສັງ
ຄະລາດພວກເຮົາ ທີ່ພວກເຮົາແມ່ນບໍ່ໄດ້ຢູ່ເໜືອກົດໝາຍ. ພວກເຮົາຕ້ອງຖືກຕັດ
ສິນອີງຕາມພື້ນຖານສູງທີ່ສຸດ.”
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ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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