ສູນກາງຄວບຄຸມແລະປ້ອງກັນພະຍາດສະຫະລັດຫລື CDC ດຽວນີ້ ລາຍງານວ່າ ມີ 380 ຄົນ ທີ່ຖືກຢືນຢັນແລ້ວວ່າ ເປັນໂຣກປອດ ແລະມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ຈະເປັນໂຣກປອດຍ້ອນການໃຊ້ກອກຢາສູບໄຟຟ້າຫລື vaping. ອົງການດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ຢືນຢັນອີກວ່າ ມີ 6 ຄົນແລ້ວທີ່ເສຍຊີວິດຍ້ອນໃຊ້ຢາສູບໄຟຟ້າ. ຕົວເລກຫລ້າສຸດທີ່ວ່ານີ້ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ອອກມາໃນວັນສຸກວັນທີ 13 ກັນຍາ ທີ່ຜ່ານມານີ້. ເຖິງແມ່ນວ່າການສູບກອກຢາໄຟຟ້າ ຊຶ່ງຄັ້ງນຶ່ງເຄີຍຖືກໂຄສະນາວ່າ ເປັນສິ່ງທີ່ໃຊ້ທົດແທນໃຫ້ແກ່ຢາສູບໄດ້ນັ້ນ ແຕ່ວ່າ ອີງຕາມລາຍງານຂ່າວຂອງ Carol Pearson, ນັກຂ່າວວີໂອເອ ກໍແມ່ນວ່າ ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້ານັບມື້ ນັບສະແດງໃຫ້ເຫັນແຈ້ງຂຶ້ນວ່າ ກອກຢາໄຟຟ້າສາມາດທີ່ຈະເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງໄດ້. ບົວສະຫວັນ ມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ໃນເມື່ອກ່ອນນັ້ນ ໄວໜຸ່ມທັງຫລາຍບໍ່ໄດ້ຄິດຫຍັງຫລາຍເລີຍ ກ່ຽວກັບການສູບກອກຢາໄຟຟ້າ ຫລື vaping. ທີ່ຈິງແລ້ວ, ກອກຢາໄຟຟ້າຫຍີ່ຫໍ້ນຶ່ງທີ່ຊື່ ວ່າ ຈູລ (Juul) ແມ່ນຖືກໂຄສະນາອີກດ້ວຍຊ້ຳວ່າ ການສູບກອກຢາໄຟຟ້ານີ້ແມ່ນປອດໄພ ກວ່າການສູບຢາສູບທຳມະດາ, ແຕ່ວ່າການສູບກອກຢາໄຟຟ້ານີ້ເອງທີ່ພາໃຫ້ທ້າວ ອາດາມ ເຮີເກິນແຣເດີ (Adam Hergenreder) ໄປນອນໂຮງໝໍ.
ດຣ. ໂຣເບີດ ແກລດເຕີ້ (Robert Glatter), ຈາກໂຮງໝໍລີນັອກສ໌ ຮີລ (Lenox Hill) ໃນນະຄອນນີວຢອກເວົ້າວ່າ:
"ທຸກໆຄັ້ງທີ່ພວກເຂົາສູບກອກຢາໄຟຟ້າ ແລະດູດເອົາຄວັນເຂົ້າໄປໃນປອດຂອງພວກເຂົາ ມັນບໍ່ແມ່ນການລະເຫີຍອາຍຂອງນ້ຳ, ມັນມີສານເຄມີຢູ່ໃນນັ້ນ ຊຶ່ງລວມມີສານແອລເດິຮາຍສ໌ (aldehydes) ແລະເຫລົ້າພິເສດທີ່ຖືກຜະລິດຂຶ້ນມາຍ້ອນການເຮັດໃຫ້ສິ່ງສາມາດລະລາຍເຫລົ່ານີ້ທີ່ມີຢູ່ໃນທາດແຫລວທີ່ສູບເຂົ້າໄປນັ້ນ ມີຄວາມຮ້ອນຂຶ້ນ.”
ໃນການກວດເບິ່ງທາດແຫລວໃນຈຳນວນ 150 ຊະນິດຕ່າງກັນຢູ່ໃນຢາສູບໄຟຟ້າ, ພວກນັກວິທະຍາສາດໄດ້ພົບວ່າມີສານເຄມີຢູ່ 200 ຊະນິດແຕກຕ່າງກັນ. ຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາແມ່ນບໍ່ມີໃຜຮູ້.
ທ້າວອາດາມ ເຮີເກິນແຣເດີ (Adam Hergenreder) ທີ່ເປັນຄົນປ່ວຍເວົ້າວ່າ:
"ຂ້ອຍມີອາຍຸ 18 ປີ ແລະປອດຂອງຂ້ອຍແມ່ນຄືກັນກັບປອດຂອງຄົນອາຍຸ 70 ປີ."
ບັນດານັກວິທະຍາສາດພົບວ່າ ການສູບກອກຢາໄຟຟ້າ ເຮັດໃຫ້ປອດມີການປ່ຽນແປງຄືກັນກັບການປ່ຽນແປງຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນສູບຢາທີ່ເປັນໂຣກປອດໄຄ່ພອງຂຶ້ນ. ທາດໂປຣຕີນທີ່ມີຊື່ວ່າ ໂປຣເຕເອຊິສ (proteases) ຊຶ່ງແປວ່ານ້ຳຍ່ອຍໂປຣຕິນ ທີ່ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນປອດຂອງຄົນສູບຢາໄຟຟ້າບາງຄົນ.
ສາດສະດາຈານ ໂຣເບີດ ແທແຣນ (Robert Tarran) ຈາກໂຮງຮຽນແພດສາດ ໃນມະຫາວິທະຍາໄລ ຄາໂຣໄລນາເໜືອບອກວ່າ:
"ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະອະທິບາຍກ່ຽວກັບມັນກໍຄື ມັນເປັນມີດຕັດທີ່ເປັນໂມລະກູລ ນ້ອຍໆ ສະນັ້ນທາດໂປຣເທເອຊິສ ກໍຄືທາດໂປຣຕີນ ທີ່ຕັດທາດໂປຣຕິນໂຕອື່ນໆ ອອກເປັນປ່ຽງໆ ນັ້ນເອງ.”
ການທີ່ມີທາດໂປຣເຕເອຊິສ (proteases) ຢູ່ໃນປອດແມ່ນເປັນເລື້ອງທຳມະດາ. ແຕ່ວ່າທາດໂປຣເຕເອຊິສ (proteases) ແມ່ນເພີ້ມຂຶ້ນເມື່ອປອດຖືກທຳລາຍ.
ສາດສະດາຈານ ແທແຣນ (Tarran) ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ:
"ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ພົບກໍຄືລະດັບທາດໂປຣເຕເອສຢູ່ໃນປອດຂອງພວກສູບກອກຢາໄຟຟ້າ ເພີ້ມສູງຂຶ້ນເທົ່າກັນກັບຈຳນວນທາດດັ່ງກ່າວ ຢູ່ໃນປອດຂອງຄົນສູບຢາທຳມະດາ."
ສາດສະດາຈານ ແທແຣນ (Tarran) ໃຫ້ຄຳເຫັນເພີ້ມອີກວ່າ ທາດນີໂກຕິນ (nicotine) ມີສ່ວນພົວພັນກັບລະດັບຂອງທາດໂປຣເຕເອສທີ່ມີລະດັບສູງຢູ່ໃນປອດ.
ມັນໄວເກີນໄປທີ່ຈະທຳການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຜົນກະທົບໄລຍະຍາວ ຂອງການສູບຢາໄຟຟ້າ ຫລື ຈະສຶກສາເບິ່ງວ່າ ເດັກໄວໜຸ່ມທີ່ຍັງມີປອດສືບຕໍ່ພອງຂຶ້ນຢູ່ນັ້ນ ສມາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບມີຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ດີໄດ້ງ່າຍກວ່າຜູ້ໃຫຍ່ ທີ່ສູບຢາໄຟຟ້າ ຫລືບໍ່.
ໃນປັດຈຸບັນນີ້ສູນ CDC ເວົ້າວ່າ ''ຄົນຄວນພິຈາລະນາ ຫລີກເວັ້ນການໃຊ້ຢາສູບໄຟຟ້າ'' ໃນຂະນະທີ່ສູນດັ່ງກ່າວກຳລັງທຳການຄົ້ນຄວ້າເບິ່ງຈຳນວນທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນຂອງຜູ້ເຈັບປ່ວຍຢູ່ນີ້.
ກຸ່ມນັກການແພດກຸ່ມອື່ນ ແມ່ນໃຊ້ຖ້ອຍຄຳທີ່ແຮງກວ່າ. ສະມາຄົມການແພດອາເມຣິກັນ ກຳລັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນຫລີກລ້ຽງການໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຢາສູບໄຟຟ້າ.
ແລະພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງສະມາຄົມການແພດແຫ່ງຊາດໃນລະດັບຄາວຕີ ແລະລະດັບເມືອງ ກຳລັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງການປະຕິບັດງານເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພວກຊາວໜຸ່ມສູບກອກຢາໄຟຟ້າອີກຕໍ່ໄປ.
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