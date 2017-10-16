ແນວໂຮມຝ່າຍຄ້ານລັດຖະບານເວເນຊູເອລາ ບໍ່ຍອມຮັບເອົາຜົນການເລືອກຕັ້ງ
ຜູ້ປົກຄອງໃນ 23 ລັດ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ແລະໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ສະໝັກເລືອກ
ຕັ້ງຈາກຝ່າຍຄ້ານລັດຖະບານ ພາກັນເດີນຂະບວນປະທ້ວງຢູ່ຕາມທ້ອງຖະໜົນ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້.
ທ່ານ Gerardo Blyde, ຜູ້ອໍານວຍການດ້ານການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງພັກ
Democratic Union Roundtable ຊຶ່ງພາສາສະເປນເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ MUD ທີ່ໄດ້
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການດໍາເນີນການກວດສອບຜົນການເລືອກຕັ້ງຢ່າງເຕັມສ່ວນນັ້ນ
ໄດ້ກ່າວວ່າ "ພວກເຮົາບໍ່ຮັບຮູ້ຜົນການເລືອກຕັ້ງໃດໆ ທີ່ຈັດຂຶ້ນ ຢູ່ໃນເວລາໃດໆ
ທັງໝົດ. ພວກເຮົາກໍາລັງປະເຊີນກັບສະພາບທີ່ຮ້າຍແຮງຂອງປະເທດຢູ່ໃນເວລານີ້."
ການຢັ່ງຫາງສຽງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງຈາກແນວໂຮມຂອງພັກ
MUD ຂ້ອນຂ້າງ ຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງເພາະໄດ້ຄະແນນຫລາຍກວ່າເຄິງນຶ່ງ
ເມື່ອທຽບກັບ ຄູ່ແຂ່ງຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ແຕ່ວ່າ ໃນຕອນທ້າຍໆຂອງວັນອາທິດວານນີ້, ທ່ານ Tibisay Lucena ປະທານ
ຄະນະກໍາມະການເລືອກຕັ້ງທີ່ສະໜັບສະໜຸນພວກລັດຖະບານເວົ້າວ່າ ພັກສັງຄົມ
ນິຍົມ ຂອງປະທານາທິບໍດີ Nicolas Maduro ທີ່ກໍາລັງປົກຄອງປະເທດຢູ່ນັ້ນ ໄດ້
ຊະນະການເລືອກຕັ້ງໃນການເປັນຜູ້ປົກຄອງລັດ 17 ບ່ອນນັ່ງ ໃນຂະນະທີ່ ແນວໂຮມ
MUD ທີ່ເປັນຝ່າຍຄ້ານນັ້ນ ໄດ້ 5 ບ່ອນນັ່ງ.
ທ່ານ Maduro ທີ່ມີອາຍຸ 54 ປີ ໄດ້ຊົມເຊີຍໄຊຊະນະ ໃນນາມວ່າເປັນການເອົາຊະນະ
"Chavismo," ຊຶ່ງໝາຍເຖິງຊື່ຂອງຂະບວນການເພື່ອຍາດເອົາການປົກຄອງຈາກອະ
ດີດປະທານາທິບໍດີ Hugo Chavez ແລະເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ.
ທ່ານ Maduro ກ່າວຢ່າງສະຫງ່າຜ່າເຜີຍໃນການກ່າວຄໍາປາໄສ ທີ່ຖ່າຍທອດສົດ
ທາງໂທລະພາບວ່າ "ມື້ນີ້ Chavism (ພວກຝ່າຍຄ້ານ) ໄດ້ສູນເສຍໄປ. ມື້ນີ້ ພວກເຮົາ
ມີການປົກຄອງລັດ ຢູ່ 17 ແຫ່ງ. ມື້ນີ້ພວກເຮົາໄດ້ 54 ເປີເຊັນຂອງຄະແນນສຽງທັງໝົດ.
ມື້ນີ້ພວກເຮົາມີ ການເຂົ້າຮ່ວມການເລືອກຕັ້ງຢູ່ 61 ເປີເຊັນ. ແລະມື້ນີ້ ປິຕຸພູມຂອງ
ພວກເຮົາ ໄດ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ ໂດຍການມີການປົກຄອງລັດຢູ່ 75 ເປີເຊັນ
(ທີ່ໄດ້ຕັດສິນແລ້ວ)."
ບໍ່ພໍເທົ່າໃດນາທີກ່ອນໜ້ານັ້ນ ພວກຜູ້ນໍາຝ່າຍຄ້ານໄດ້ເຕືອນວ່າ ຄະນະກໍາມະການເລືອກ
ຕັ້ງທີ່ສະໜັບສະໜູນພວກລັດຖະບານກໍາລັງຈະປະກາດຜົນການເລືອກຕັ້ງທີ່ຄັດກັບຄວາມ
ແນ່ນອນຂອງສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຖືວ່າ ເປັນໄຊຊະນະ "ອັນໃຫຍ່ຫລວງ" ນັ້ນ. ທ່ານ Blyde
ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ "ພວກເຮົາສົງໄສ ແລະບໍ່ເຊື່ອຜົນການເລືອກຕັ້ງນີ້ຢ່າງແທ້ຈິງ.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ
ເບິ່ງວີດິໂອກ່ຽວກັບຂ່າວນີ້ເພີ້ມ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ