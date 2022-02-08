ຍານາງມິນ ສີຣິດາວົງ ເປັນພະນັກງານລັດຖະບານກາງ ສະຫະລັດ ເຮັດວຽກຢູ່ພະແນກ ສຳນັກງານຂຶ້ນທະບຽນລິຂະສິດ ແລະເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຫຼື USPTO ພາຍໃຕ້ກະຊວງການຄ້າຂອງສະຫະລັດ ຢູ່ໃນເມືອງອາເລັກແຊນເດຣຍ ລັດເວີຈີເນຍ ຊຶ່ງລັດຖະບານກາງສະຫະລັດ ໄດ້ອອກຂໍ້ບັງຄັບໃຫ້ບັນດາພະນັກງານລັດຖະກອນໝົດທຸກຄົນ ຕ້ອງສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຢ່າງໜ້ອຍສອງເຂັມ ແລະໃຫ້ເຮັດວຽກຢູ່ບ້ານຖ້າຫາກບໍ່ຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງການ ມາໄດ້ຫຼາຍກວ່າສອງປີແລ້ວ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຍານາງມິນໄດ້ສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ ຕັ້ງສາມເຂັມແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ເພິ່ນກໍໄດ້ຕິດ ໄວຣັສໂຄວິດ-19 ຊຶ່ງຍານາງກ່າວໃຫ້ວີໂອເອຟັງວ່າ:
ຍານາງກ່າວອີກວ່າ ເພິ່ນປ່ວຍຍ້ອນໂຄວິດເປັນເວລານຶ່ງອາທິດ ແລ້ວກໍໄດ້ຮູ້ສຶກດີຂຶ້ນ ຫາກແຕ່ກິ່ນ ແລະລົດຊາດ ຄ່ອຍໆກັບຄືນມາຄືເກົ່າ ຈົນຮອດອາທິດທີສາມ ສ່ວນລູກສາວອາຍຸ 12 ປີ ຜູ້ທີ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນແລ້ວສອງເຂັມ ກໍຕິດໂຄວິດ-19 ເຊັ່ນກັນ ແຕ່ຫາກລູກສາວ ບໍ່ໄດ້ມີອາການໃດໆເລີຍ. ຍານາງໃຫ້ເຫດ ຜົນທີ່ບໍ່ໄດ້ປ່ວຍໜັກ ກໍຍ້ອນຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດທີ່ເພິ່ນແລະຄອບຄົວໄດ້ສັກນັ້ນ ວ່າ:
ຍານາງມິນກ່າວວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຜູ້ປົກຄອງລັດເວີຈີເນຍຄົນໃໝ່ ໄດ້ສັ່ງການໃຫ້ຍົກເລີກການໃສ່ໜ້າກາກຢູ່ໃນໂຮງຮຽນຂອງລັດກໍຕາມ ລູກສາວຂອງເພິ່ນກໍຍັງຢາກໃສ່ໜ້າກາກເວລາໄປໂຮງຮຽນຢູ່ສະເໝີ ສ່ວນຄະນະກຳມະການໂຮງ ຮຽນກໍຍັງບັງຄັບໃຫ້ພວກນັກຮຽນທຸກຄົນໃສ່ໜ້າກາກເວລາຢູ່ໃນໂຮງຮຽນຄືເກົ່າ.
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