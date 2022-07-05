ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ ໄດ້ລາຍງານວ່າ 18 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະ 243 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນລະຫວ່າງຄວາມວຸ້ນວາຍໃນແຂວງ ຄາຣາຄາລປັກສຖານ ທີ່ປົກຄອງເອງຂອງ ອຸສເບັກກິສຖານ ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ອຸສເບັກກິສຖານ ໃນວັນຈັນວານນີ້, ເຊິ່ງແມ່ນຄວາມຮຸນແຮງຄັ້ງຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ ໃນປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ເອເຊຍກາງ ໃນຮອບ 17 ປີ.
ກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພໄດ້ຄວບຄຸມຕົວ 516 ຄົນ ໃນລະຫວ່າງການປະທ້ວງ, ເຊິ່ງໄດ້ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນແຜນການທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນການປົກຄອງຕົນເອງຂອງແຂວງ ຄາຣາຄາລປັກສຖານ, ແຕ່ຕອນນີ້ແມ່ນໄດ້ປ່ອຍຕົວຫຼາຍຄົນແລ້ວ, ຫ້ອງການສື່ມວນຊົນຂອງກອງທະຫານຮັກສາດິນແດນໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມລາຍງານ.
ໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ, ປະທານາທິບໍດີ ຊາຟກັດ ເມີຊີໂຢເຢັຟ ໄດ້ຍົກເລີກແຜນການທີ່ຈະແກ້ໄຂມາດຕາຂອງລັດຖະທຳມະນູນ ກ່ຽວກັບ ອຳນາດອະທິປະໄຕຂອງແຂວງ ຄາຣາຄາລປັກສຖານ ແລະ ສິດທິຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະແຍກອອກ. ທ່ານຍັງໄດ້ປະກາດພາວະສຸກເສີນດົນນຶ່ງເດືອນໃນແຂວງທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອດັ່ງກ່າວ.
ລາຍງານຂອງທາງການໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກປະທ້ວງໄດ້ເດີນຂະບວນຜ່ານເມືອງ ນູຄຸສ, ເຊິ່ງແມ່ນເມືອງເອກຂອງແຂວງ ເມື່ອວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະຍຶດເອົາຕຶກຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານໃນທ້ອງຖິ່ນ.
ອີງຕາມຫ້ອງການຂອງໄອຍະການໃຫຍ່, 18 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ “ຍ້ອນບາດແຜໃຫຍ່” ໃນລະຫວ່າງການປະທະກັນ. ອົງການຂ່າວ RIA ຂອງຣັດເຊຍໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າຂອງຫົວໜ້າກອງທະຫານຮັກສາດິນແດນວ່າ ຜູ້ເສຍຊີວິດລວມມີພົນລະເມືອງ 14 ຄົນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ 4 ຄົນ.
ນັກການເມືອງຝ່າຍຄ້ານທີ່ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດສອງຄົນ ທີ່ຕິດຕໍ່ກັບປະຊາຊົນຢູ່ພື້ນທີ່ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ ຣອຍເຕີ ວ່າເຂົາເຈົ້າເຊື່ອວ່າຕົວເລກທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນສູງກວ່າຫຼາຍ. ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະຕັ້ງຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດສູງສຸດຢ່າງອິດສະຫຼະ.
ແຂວງ ຄາຣາຄາລປັກສຖານ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ຊາຍຝັ່ງຂອງທະເລ ອາຣາລ, ຫຼາຍທົດສະວັດໄດ້ເປັນສະຖານທີ່ໄພພິບັດທາງສິ່ງແວດລ້ອມນັ້ນ, ແມ່ນບ້ານຂອງຊາວ ຄາຣາຄາລປັກ, ເຊິ່ງແມ່ນຊົນເຜົ່າກຸ່ມນ້ອຍ ທີ່ໃຊ້ພາສາຕ່າງຈາກພາສາ ອຸສເບັກກິສຖານ, ແຕ່ແນວໃດກໍ່ຕາມເຂົາເຈົ້າແມ່ນຄວາມເຊື່ອມໂຍງກັນ.