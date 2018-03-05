ກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນ USS Carl Vinson ທຳການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມຢ່າງເປັນປະຫວັດການ

ກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນ ຂອງກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ ກຳລັງທຳການຢ້ຽມຢາມທ່າເຮືອ
ຂອງຫວຽດນາມ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ນັບຕັ້ງແຕ່ສົງຄາມຫວຽດນາມ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໃນປີ
1975 ທີ່ຫຼາຍໆຄົນໄດ້ມອງເຫັນວ່າ ເປັນຄວາມພະຍາຍາມຂອງທັງສອງປະເທດ
ທີ່ຈະບັ່ນທອນການຂະຫຍາຍອຳນາດ ຂອງຈີນລົງຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້.
ກຳປັ່ນ USS Carl Vinson ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍພະລັງນິວເຄລຍ ໂດຍມີລູກເຮືອຫຼາຍກວ່າ
6,000 ຄົນ ຕິດຕາມມາດ້ວຍກຳປັ່ນລົບ ແລະກຳປັ່ນພິຄາດ ໄດ້ວາງສະໝໍຈອດຢູ່ທ່າເຮືອ
ຂອງເມືອງດານັງ ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກກາງຂອງຫວຽດນາມ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ໃນການຢ້ຽມຢາມ
ເປັນເວລາ 5 ວັນ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ ນີ້ຈະເປັນຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນ ຂອງສະຫະລັດ ຈະໄດ້ທຳ
ການເຂົ້າທຽບທ່າເຮືອຂອງຫວຽດນາມ ກໍຕາມ ແຕ່ພວກກຳປັ່ນລົບລຳນ້ອຍກວ່ານີ້ ກໍໄດ້
ທຳການຢ້ຽມຢາມມາແລ້ວຫຼາຍເທື່ອ ໃນຂະນະທີ່ສາຍພົວພັນ ລະຫວ່າງ ອະດີດສັດຕູ
ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ໃນສອງສາມປີ ບໍ່ດົນນີ້.
ການເຂົ້າໄປຈອດຢູ່ທ່າເຮືອເຫຼົ່ານັ້ນ ກໍລວມທັງການຢ້ຽມຢາມ ໂດຍເຮືອດຳນ້ຳ USS
Frank Cable ແລະ ກຳປັ່ນພິຄາດຕິດລູກສອນໄຟນຳວິຖີ USS John S. McCain
ຢູ່ທີ່ອ່າວ ກຳ ລັນ ເຊິ່ງເປັນສະຖານທີ່ພະລາທິການທະຫານຂອງສະຫະລັດ ໃນລະຫວ່າງ
ສົງຄາມຫວຽດນາມ.
ພວກທະຫານເຮືອ ຈາກກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນຂອງອາເມຣິກາ ມີກຳນົດ ຈະໃຊ້ເວລາ
ຢູ່ທີ່ສູນກາງຮັກສາປິ່ນປົວ ສຳລັບພວກຄົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ສານເຄມີສີສົ້ມ ຫຼື
ເອເຈັນ ໂອເລັນຈ໌ ເຊິ່ງເປັນສານເຄມີທີ່ເປັນພິດ ໃຊ້ສະເປຢູ່ໃນພື້ນທີ່ອັນກວ້າງໃຫຍ່
ເພື່ອທຳລາຍພວກໃບໄມ້ທີ່ປົກຄຸມປ່າ ໂດຍກອງທັບສະຫະລັດ ໃນລະຫວ່າງສົງຄາມ
ແລະ ຈະໄປຢູ່ສູນເດັກກຳພ້າ ນຳດ້ວຍ.
ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງຈະໄປຫລິ້ນກິລາ ບານບ້ວງ ແລະ ເຕະບານ ກັບປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ
ໃນຂະນະດຽວກັນ ວົງດົນຕີຂອງກອງທັບເຮືອ ກໍຈະທຳການສະແດງຄອນເສີດ ເຊັ່ນກັນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ