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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສະຫະລັດ ພວມປະສານງານກັບ ສະຫະພາບຢູໂຣບ ເພື່ອເປີດການເດີນທາງ ລະຫວ່າງປະເທດຄືນອີກ

ພວກຜູ້ໂດຍສານຍ່າງຜ່ານປ້າຍທີ່ຊີ້ນຳ ໃຫ້ພວກເຂົາໄປທີ່ແຖວລະບຸໄວ້ສະເພາະເຈາະ ສຳລັຍ ພວກຊາວຢູໂຣ ແລະພວກທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືໜັງສືເດີນທາງຂອງຢູໂຣບ ໃນຂະນະທີ່ພວວກເຂົາເຈົ້າເດີນທາງຮອດ ສະໜາມບິນ ດັບບລິນ ໃນໄອຣ໌ແລນ, ວັນທີ 6 ກັນຍາ 2019.

ສະຫະລັດກຳລັງປະສານງານກັບສະຫະພາບຢູໂຣບ ຫຼື EU ແລະບັນດາປະເທດໃນທົ່ວໂລກ ກ່ຽວກັບວິທີ “ເປີດການເດີນທາງ ລະຫວ່າງປະເທດຄືນໃໝ່ຢ່າງປອດໄພ” ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ວາງມາດຕະການປິດເມືອງແລະການກັກຕົວກວດພະຍາດ ຍ້ອນໂຄວິດ-19 ມາເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນແລ້ວນັ້ນ.

ຮ່າງເອກະສານຂໍ້ສະເໜີແນະນຳ ແລະລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນ ທີ່ໄດ້ປາກົດອອກມາຈາກ EU ກ່ຽວກັບ ການເປີດເຂດຂ້າມຊາຍແດນຕ່າງໆ ຄືນໃໝ່ ທີ່ສະເໜີແນະວ່າ ຊາວອາເມຣິກັນອາດຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເດີນທາງໄປຍັງ ຢູໂຣບ ຍ້ອນຈຳນວນຕົວເລກກໍລະນີຕິດໄວຣັສໂຄໂຣນາທີ່ສູງຢູ່ໃນສະຫະລັດ.

“ພວກເຮົາຕ້ອງໝັ້ນໃຈວ່າ ພວກເຮົາມີທຸກອົງປະກອບຕ່າງໆພ້ອມແລ້ວເພື່ອເປີດຄືນການເດີນທາງລະຫວ່າງ EU ແລະສະຫະລັດ” ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່ງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ທີ່ໄດ້ກ່າວໄປທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້.

ທ່ານພອມພຽວ ໄດ້ກ່າວໄປອີກວ່າ “ພວກເຮົາກຳລັງເຮັດວຽກເພື່ອຫາວິທີທາງທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ຈະເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ ເວລາທີ່ເໝາະສົມ ທີ່ຈະເຮັດຍຸດທະວິທີທີ່ຖືກຕ້ອງມີໄວ້ພຽບພ້ອມແລ້ວ.” ຫົວໜ້ານັກການທູດຂັ້ນສູງທ່ານນີ້ ກ່າວຕື່ມວ່າ ທ່ານ “ມີຄວາມໝັ້ນໃຈຫຼາຍ” ທີ່ວ່າ ໃນສອງສາມອາທິດ ຈະມາເຖິງນີ້ພວກເຮົາຈະມີ “ແຜນການແລະວິທີການຕ່າງໆ” ທີ່ຈະ “ເຮັດໃຫ້ ການເດີນທາງໄປທົ່ວໂລກກັບຄືນມາຄືເກົ່າ.”

ບັນດາປະເທດໃນຢູໂຣບ ປາກົດວ່າ ພ້ອມແລ້ວ ທີ່ຈະເປີດດ່ານຊາຍແດນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຄືນ ຊຶ່ງຈະເລີ້ມຕົ້ນໃນເດືອນກໍລະກົດ. ຮ່າງເອກະສານພາຍໃນກ່ຽວກັບຂໍ້ສະເໜີແນະນຳຂອງ EU ຊີ້ແນະວ່າ ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກຄົນຢູ່ນອກສະຫະພາບຢູໂຣບ ທີ່ມາຈາກພວກປະເທດທີ່ການຕິດ ແປດໄວຣັສໂຄໂຣນານັ້ນ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບທີ່ທຸ່ນທ່ຽງຫຼືຫລຸດລົງແລ້ວ ເຂົ້າໄປໃນຢູໂຣບໄດ້.

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