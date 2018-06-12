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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສະ​ຫະລັດ ​​ຈະ​ບໍ່​ຍົກ​ເລີກ​ ການ​​ຫ້າມ​ ເຮັດ​ທຸລະ​ກິດ​ ກັບ​ບໍລິສັດ ZTE ຈົນກວ່າ ບໍລິສັດ ຈ່າຍຄ່າ ປັບໃໝ

ພາບທີ່ຖ່າຍເກັບໄວ້ ໃນວັນທີ 14 ພຶດສະພາ 2018, ກ່ອງບັນຈຸ ໂທລະສັບມືຖື ທີ່ບໍລິສັດ ZTE ທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ ທີ່ໄດ້ອອກວາງຂາຍ ໃນຮ້ານ ທີ່ນະຄອນ ໄມອາມີ ລັດ ຟລໍຣີດາ.

ສະ​ຫະລັດ ​ໄດ້ກ່າວ​ວ່າ ຕົນ​ຈະ​ບໍ່​ຍົກ​ເລີກ​ການ​ເກືອດ​ຫ້າມ​ຕໍ່​ການເຮັດ​ທຸລະ​ກິດ​ກັບ​ບໍລິສັດ​ສື່ສານຄົມມະນາຄົມ ZTE ຂອງຈີນຈົນ​ກວ່າ​ວ່າ ບໍລິສັດ​ໄດ້​ຈ່າຍ​ຄ່າ​ປັບ​ໃໝ​ 1 ພັນລ້ານ ​
ໂດ​ລາ ​ແລະ​ອີກ 400 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ​ເຂົ້າ​ໄວ້ໃນບັນຊີພິເສດ.

ການເຄື່ອນໄຫວ​ດັ່ງກ່າວ ​ໄດ້​ແຈ້ງ ຢູ່​ໃນ​ການຕົກລົງຂອງກະຊວງ​ການ​ຄ້າ​ສະຫະລັດກັບ
ບໍລິສັດ ZTE ທີ່​ນຳອອກເຜີຍແຜ່ ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້.

​ໃນ​ວັນ​ອາທິດ​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້ ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການຄ້າຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານພິເຕີ ນາວາ
ໂຣ ໄດ້ເຕືອນວ່າ ບໍລິສັດ ZTE ຈະຖືກ “ປິດ” ຄືນອີກ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ຖ້າຫາກຍັງພົວ
ພັນໃນກິດຈະທີ່ບໍ່ດີ ຕື່ມອີກເທື່ອນຶ່ງ.

ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ບໍລິສັດ​ຈີນດັ່ງກ່າວຂອງຈີນ ​ໄດ້​ຕົກລົງ​ທີ່​ຈະ​ຈ່າຍ​ເງິນຄ່າ​ປັບ​ໃໝ້ 1 ພັນ
ລ້ານ​ໂດ​ລາ ຍ້ອນ​ລະ​ເມີດການ​ເກືອດ​ຫ້າມ​ຂອງ​ສະຫະລັດບໍ່ໃຫ້ເຮັດການຄ້າກັບ​ເກົາຫຼີ
​ເໜືອ ​ແລະ​ອີຣ່ານ. ນອກ​ນັ້ນ​ແລ້ວ ບໍລິສັດຈີນ ຍັງ​ໄດ້​ຕົກລົງ​ທີ່​ຈະ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ອີກ 400 ລ້ານ
​ໂດ​ລາ ​ເຂົ້າ​ໃນ​ບັນຊີພິເສດ ​ແລະ​ພາຍ​ໃນ 30 ວັນ ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຕັ້ງຄະນະ​ບໍລິຫານ​ ​ແລະ​ກຳມະການຂອງບໍລິສັດໃໝ່ທັງໝົດ.

​ເພື່ອເປັນການ​ແລກປ່ຽນ ສະຫະລັດ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ຕົນ​ຈະ​ຍົກ​ເລີກ​ການ​ລົງ​ໂທດ ຕໍ່​ບໍລິສັດ
​ແລະ​ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ພວກ​ບໍລິສັດຂອງສະຫະລັດ ເຮັດ​ທຸລະ​ກິດ​ກັບ​ບໍລິສັດຈີນ​ຄືນ​ໃໝ່.

ຂໍ້​ຕົກລົງທີ່ບໍລິສັດ ZTE ໄດ້​ບັນລຸ​ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ເຈລະຈາ​ເປັນເວລາຫຼາຍ​ສັບປະດາ ລະຫວ່າງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສະຫະລັດ ກັບ​ຈີນ. ການຂັດແຍ້ງກັນແມ່ນເກີດຈາກການ​ຕັດສິນ​ໃຈ​
ຂອງ​ສຫະລັດ ທີ່​ຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້​ຂາຍ​ຊິ້ນສ່ວນ ທີ່ສະຫະລັດເຮັດ ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ ZTE
ໃນໄລຍະ 7 ປີຕໍ່ໜ້າ ທີ່ທາງບໍລິສັດຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງໄດ້ນຳໄປປະກອບໃນການເຮັດ​ໂທລະສັບແລະອຸບປະກອນອື່ນໆ. ຂໍ້​ຕົກລົງ​ດັ່ງກ່າວ ຍັງ​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້ມີ​ການກັບ​ຄືນ​ໄປ
​ເກືອດ​ຫ້າມ​ ​ໃນໄລຍະ 10 ປີ ຕື່ມ ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ ບໍລິສັດ ZTE ​ລະ​ເມີດ​ກົດ​ລະບຽບ​ການ
ອັນ​ໃໝ່​ນັ້ນ.

ຜູ້​ຄົນ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່ ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ ຈະ​ໄດ້​ຍິນ​ເລື່ອງ​ຜິດຂ້ອງຕ້ອງຖຽງ ຂອງບໍລິສັດ ZTE
ເກືອບເດືອນ​ນຶ່ງຜ່ານມາ ຫຼັງ​ຈາກ ຂໍ້ຄວາມ​ທີ່​ຂຽນ​ລົງ​ທວິດ​ເຕີ ​ໂດຍ​ປະທານາທິບໍດີ
​ຂອງສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນລ ທຣຳ.

“ປະທານ​ປະ​ເທດ​ຈີນ ທ່ານ​ສີ ​ແລະ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ ​ກຳລັງ​ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັນເພື່ີອ​ໃຫ້​
ບໍລິສັດ​ເຮັດ​ໂທລະສັບ​ຍັກ​ໃຫຍ່ ZTE ສາມາດ​ກັບ​ໄປ​ປະກອບ​ມຸລະ​ກິດ​ໄດ້​ອີກ​ໃໝ່
ໃນໄວໆນີ້. ວຽກງານ​ຈຳນວນ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​ໃນ​ຈີນ ​ໄດ້​ສູນ​ເສຍ​ໄປ. ກະຊວງ​ການ​ຄ້າ​
ສະຫະລັດ ໄດ້​ສັ່ງ​ການໃຫ້​ເຮັດ​ເລື້ອງນີ້ໃຫ້ມັນ​ເສັດ​ສິ້ນລົງ.​”

ບັນດາ​ສະມາຊິກ​ລັດຖະສະພາ​ບາງ​ທ່ານ ທັງຈາກ​ທັງພັກຣີພັບ​ບລິ​ກັນ ​ແລະພັກ​ເດ​ໂມ
​ແຄຣັດ ​ໄດ້ຂັດຂວາງການດຳເນີນ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣຳ ທີ່​ຈະເຮັດຂໍ້​ຕົກລົງ​ ກັບບໍລິສັດ ZTE ​ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ​ແມ່ນເປັນ​ໄພຂົ່ມຂູ່ ຕໍ່ຄວາມ​ປອດ​ໄພ
ຂອງ​ສະຫະລັດດ້ວຍ​ການ​ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ​ລັບ ​ໃນ​ເຄື່ອງມື​ທີ່​ບໍລິສັດ​ສ້າງຂຶ້ນ​ນັ້ນ.

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