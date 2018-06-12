ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຕົນຈະບໍ່ຍົກເລີກການເກືອດຫ້າມຕໍ່ການເຮັດທຸລະກິດກັບບໍລິສັດສື່ສານຄົມມະນາຄົມ ZTE ຂອງຈີນຈົນກວ່າວ່າ ບໍລິສັດໄດ້ຈ່າຍຄ່າປັບໃໝ 1 ພັນລ້ານ
ໂດລາ ແລະອີກ 400 ລ້ານໂດລາ ເຂົ້າໄວ້ໃນບັນຊີພິເສດ.
ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ໄດ້ແຈ້ງ ຢູ່ໃນການຕົກລົງຂອງກະຊວງການຄ້າສະຫະລັດກັບ
ບໍລິສັດ ZTE ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ ໃນວັນຈັນວານນີ້.
ໃນວັນອາທິດຜ່ານມານີ້ ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການຄ້າຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານພິເຕີ ນາວາ
ໂຣ ໄດ້ເຕືອນວ່າ ບໍລິສັດ ZTE ຈະຖືກ “ປິດ” ຄືນອີກ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ຖ້າຫາກຍັງພົວ
ພັນໃນກິດຈະທີ່ບໍ່ດີ ຕື່ມອີກເທື່ອນຶ່ງ.
ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ບໍລິສັດຈີນດັ່ງກ່າວຂອງຈີນ ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຈ່າຍເງິນຄ່າປັບໃໝ້ 1 ພັນ
ລ້ານໂດລາ ຍ້ອນລະເມີດການເກືອດຫ້າມຂອງສະຫະລັດບໍ່ໃຫ້ເຮັດການຄ້າກັບເກົາຫຼີ
ເໜືອ ແລະອີຣ່ານ. ນອກນັ້ນແລ້ວ ບໍລິສັດຈີນ ຍັງໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຈ່າຍເງິນອີກ 400 ລ້ານ
ໂດລາ ເຂົ້າໃນບັນຊີພິເສດ ແລະພາຍໃນ 30 ວັນ ຈະຕ້ອງໄດ້ຕັ້ງຄະນະບໍລິຫານ ແລະກຳມະການຂອງບໍລິສັດໃໝ່ທັງໝົດ.
ເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຕົນຈະຍົກເລີກການລົງໂທດ ຕໍ່ບໍລິສັດ
ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ພວກບໍລິສັດຂອງສະຫະລັດ ເຮັດທຸລະກິດກັບບໍລິສັດຈີນຄືນໃໝ່.
ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ບໍລິສັດ ZTE ໄດ້ບັນລຸ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ມີການເຈລະຈາເປັນເວລາຫຼາຍສັບປະດາ ລະຫວ່າງເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ກັບຈີນ. ການຂັດແຍ້ງກັນແມ່ນເກີດຈາກການຕັດສິນໃຈ
ຂອງສຫະລັດ ທີ່ຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ຂາຍຊິ້ນສ່ວນ ທີ່ສະຫະລັດເຮັດ ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ ZTE
ໃນໄລຍະ 7 ປີຕໍ່ໜ້າ ທີ່ທາງບໍລິສັດຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ນຳໄປປະກອບໃນການເຮັດໂທລະສັບແລະອຸບປະກອນອື່ນໆ. ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກັບຄືນໄປ
ເກືອດຫ້າມ ໃນໄລຍະ 10 ປີ ຕື່ມ ຖ້າຫາກວ່າ ບໍລິສັດ ZTE ລະເມີດກົດລະບຽບການ
ອັນໃໝ່ນັ້ນ.
ຜູ້ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ ໃນທົ່ວໂລກ ຈະໄດ້ຍິນເລື່ອງຜິດຂ້ອງຕ້ອງຖຽງ ຂອງບໍລິສັດ ZTE
ເກືອບເດືອນນຶ່ງຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກ ຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນລົງທວິດເຕີ ໂດຍປະທານາທິບໍດີ
ຂອງສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ.
“ປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ແລະຂ້າພະເຈົ້າ ກຳລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ີອໃຫ້
ບໍລິສັດເຮັດໂທລະສັບຍັກໃຫຍ່ ZTE ສາມາດກັບໄປປະກອບມຸລະກິດໄດ້ອີກໃໝ່
ໃນໄວໆນີ້. ວຽກງານຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໃນຈີນ ໄດ້ສູນເສຍໄປ. ກະຊວງການຄ້າ
ສະຫະລັດ ໄດ້ສັ່ງການໃຫ້ເຮັດເລື້ອງນີ້ໃຫ້ມັນເສັດສິ້ນລົງ.”
ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາບາງທ່ານ ທັງຈາກທັງພັກຣີພັບບລິກັນ ແລະພັກເດໂມ
ແຄຣັດ ໄດ້ຂັດຂວາງການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມຂອງທ່ານທຣຳ ທີ່ຈະເຮັດຂໍ້ຕົກລົງ ກັບບໍລິສັດ ZTE ໂດຍກ່າວວ່າ ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ ຕໍ່ຄວາມປອດໄພ
ຂອງສະຫະລັດດ້ວຍການເກັບກຳຂໍ້ມູນລັບ ໃນເຄື່ອງມືທີ່ບໍລິສັດສ້າງຂຶ້ນນັ້ນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ