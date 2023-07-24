ສະຫະລັດ ໄດ້ຊະນະຫວຽດນາມ 3 ປະຕູຕໍ່ 0 ໃນການແຂ່ງຂັນ ເຕະບານໂລກຂອງເພດຍິງ ທີ່ໄດ້ດືງດູດເອົາຜູ້ຊົມຫຼາຍເຖິງ 6.26 ລ້ານຄົນ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ຊົມກິ ລາເຕະບານທາງໂທລະພາບ ຫລາຍທີ່ສຸດຢູ່ໃນສະຫະລັດ ນັບແຕ່ການແຂ່ງຂັນຮອບສຸດທ້າຍຂອງເພດຊາຍໃນປີກາຍນີ້ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ນອກນັ້ນ ມັນຍັງເປັນການປະສົມປະສານທີ່ໃຫຍ່ສຸດ ຂອງຜູ້ຊົມ ທີ່ເປັນພາສາອັງກິດ ແລະສະແປນິສ ສຳລັບການແຂ່ງຂັນຂອງກຸ່ມເພດຍິງສະຫະລັດ.
ການແຂ່ງຂັນໃນຕອນຄ່ຳ ຂອງວັນເສົາ ຢູ່ນະຄອນອອກແລນ ປະເທດນິວຊີແລນ ຊຶ່ງເລີ້ມຂຶ້ນໃນເວລາ 9 ໂມງແລງວັນສຸກ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ ມີຜູ້ຊົມສະເລ່ຍ 5,261,00 ຄົນຢູ່ຊ່ອງໂທລະພາບ Fox ເຮັດໃຫ້ເປັນທີສອງທີ່ມີຜູ້ຊົມຫລາຍທີ່ສຸດຜ່ານທາງໂທລະພາບ ນັບແຕ່ໂທລະພາບ Fox ເລີ້ມອອກລາຍການໃນປີ 2015. ສຳລັບລາຍການເປັນພາສາສະແປນິສ ມີຜູ້ເຂົ້າຊົມ 1 ລ້ານຄົນ ທັງໂທລະພາບ Telemundo, Peacock, Universo ແລະ Telemundo ທີ່ໄດ້ມີການຖ່າຍ ທອດ ຜູ້ຊົມແຂ່ງຂັນຫລາຍທີ່ສຸດ.