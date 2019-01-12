ສະຫະລັດ ຖະແຫຼງໃນຕອນແລງວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ຕົນກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຖອນກຳລັງຢ່າງເປັນລະບຽບ ອອກຈາກພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ ຂອງຊີເຣຍທີ່ໄດ້ພົວພັນໃນການສູ້ລົບກັບກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍລັດອິສລາມຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
ໂຄສົກຂອງທຳນຽບຫ້າແຈ ພັນໂທກອງທັບເຮືອຊອນ ໂຣເບີດສັນ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ການປະຕິບັດງານທາງທະຫານ ຕ້ານກຸ່ມລັດອິສລາມໃນຊີເຣຍ ທີ່ເອີ້ນວ່າ Inherent Resolve ພວມຖອນກຳລັງຂອງຕົນອອກ ພາຍໃຕ້ຂອບຂອງການຮ່ວມມືກັບທຸກພາກສ່ວນຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ.
ທ່ານໂຣເບີດສັນກ່າວຕື່ມວ່າ “ການຖອນກຳລັງນີ້ ແມ່ນອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂໃນການປະຕິບັດງານທາງພາກພື້ນດິນ ຮວມທັງການຫາລືກັບພັນທະມິດແລະພາຄີຂອງພວກເຮົາແລະບໍ່ແມ່ນອີງໃສ່ກຳນົດເວລາທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນຕາມລຳພັງ. ສະຫະລັດຈະສືບຕໍ່ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ການປະຕິບັດງານຂອງກຸ່ມແນວໂຮມໃນຊີເຣຍໃນຂະນະທີ່ມີການຖອນທະຫານດ້ວຍຄວາມຮອບຄອບແລະມີການປະສານງານກັນ ເພື່ອຄ້ຳປະກັນຄວາມປອດໄພແລະໃຫ້ການປ້ອງກັນແກ່ກຳລັງສະຫະລັດ. ຍ້ອນເຫດຜົນທາງດ້ານຄວາມປອດໄພໃນການປະຕິບັດງານ ພວກເຮົາຈະບໍ່ເວົ້າເຖິງການເຄື່ອນຍ້າຍກຳລັງ ຫຼືກຳນົດເວລາທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງໃດໆ.”
ໃນຕອນເຊົ້າວັນສຸກວານນີ້ ສະຫະລັດໄດ້ປະຕິເສດວ່າ ຕົນພວມຖອນທະຫານອອກຈາກປະເທດຊີເຣຍ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ກ່ຽວກັບການຖອນກຳລັງໃນຂັ້ນຕົ້ນວ່າ “ແມ່ນເປັນອຸບປະກອນຕ່າງໆ ບໍ່ແມ່ນກຳລັງທະຫານ.”
ທຳນຽບຫ້າແຈໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບໃນຂັ້ນຕົ້ນ ກ່ຽວກັບຖອນກຳລັງທະຫານໃນຕອນແລງວັນພະຫັດຜ່ານມາ. ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ທຳນຽບຫ້າແຈກ່າວວ່າ “ການປະຕິບັດງານ Inherent Resolve ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງສະຫະລັດ” ເລີ້ມຂັ້ນຕອນໃນການຖອນກຳລັງຂອງພວກເຮົາແບບຮອບຄອບອອກຈາກຊີເຣຍ.
ພວກທີ່ເຫັນເຫດການທາງພາກພື້ນດິນຢູ່ເຂດດັ່ງກ່າວ ແຈ້ງໃຫ້ກຸ່ມສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດໃນຊີເຣຍ ທີ່ມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ປະເທດອັງກິດວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຫັນລົດຫຸ້ມເກາະ 10 ຄັນ ແລະອຸບປະກອນອື່ນໆ ອອກໄປຈາກຄ້າຍແຫ່ງນຶ່ງຂອງສະຫະລັດ ໃນເຂດຣະເມຣານ ແຂວງອາລ-ຮາຊາກາ ແລະມຸ່ງໜ້າໄປຍັງຊາຍແດນອີຣັກ.
ແຕ່ບໍ່ດົນຫລັງຈາກນັ້ນ ຜູ້ເຫັນເຫດການອີກຄົນນຶ່ງ ໃນເຂດດັ່ງກ່າວຂອງຊີເຣຍ ລາຍງານວ່າ ໄດ້ເຫັນການຫລັ່ງໄຫຼຂອງພວກທະຫານແລະອຸບປະກອນໄປຍັງບາງເຂດຂອງແຂວງອາເລັບໂປ ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດຊີເຣຍ.
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