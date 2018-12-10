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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ພາ​ຍຸ​ລະ​ດູ​ໜາວ ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່ ພັດ​ເຂົ້າ​ພາກ​ໃຕ້ ສະ​ຫະ​ລັດ

ທ່ານ ຣັ​ສ ສ​ປ​ຣິງ​ໂກ​ລ ປັດ​ຫິ​ມະ ​ອອກ​ຈາກ​ລົດ​ຂອງ​ລາວ. ເມືອງ ໂຣ​ອາ​ໂນກ ລັດ ເວີ​ຈິ​ເນຍ. 9 ທັນ​ວາ, 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໃນຫຼາຍ​ລັດ​ທາງ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ພາ​ກັນ​ເຮັດ​ວຽກ​ໃນ​ວັນ
ຈັນມື້ນີ້ ເພື່ອປັດກວາດຫົນທາງ ແລະ ກອບກູ້ໄຟຟ້າກັບຄືນ ຫຼັງຈາກພາຍຸທີ່ຮຸນແຮງ
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫິມະ, ຝົນຫິມະ ແລະ ຝົນທີ່ເຢັນຈັດຕົກຢ່າງໜັກ.

ຫຼາຍ​ພາກ​ສ່ວນ​ຂອງ​ລັດ ເວີ​ຈິ​ເນຍ, ຄາ​ໂຣ​ໄລ​ນາ​ເໜືອ, ຄາ​ໂຣ​ໄລ​ນາ​ໃຕ້, ລັດ​ເວີ​ຈິ​ເນຍ​
ຕາເວັນຕົກ ແລະ ເທັນເນັສຊີ ໄດ້ຮັບຫິມະ ສູງລະຫວ່າງ 30 ແລະ 60 ເຊັນຕີແມັດໃນ
ວັນອາທິດວານນີ້.

ພາ​ຍຸ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ຖະ​ໜົນຫຼາຍ​ສາຍເປັນ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ, ນຳ​ໄປ​ສູ່ການ​ເກີດອຸ​ບັດ​ຕິ​ເຫດ
ຫຼາຍຄັ້ງ ແລະ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ມີຄົນນຶ່ງເສຍຊີວິດ ຈາກຕົ້ນໄມ້ທີ່ຫັກລົງໃສ່ລົດຂອງ
ລາວໃນເມືອງ ຊາລັອດ, ລັດຄາໂຣໄລນາເໜືອ.

ສະ​ໜາມ​ບິນ​ທີ່​ປົກ​ກະ​ຕິ​ແລ້ວ​ຈະ​ມີ​ຖ້ຽວ​ບິນ​ໜາ​ແໜ້ນ​ຂອງ​ເມືອງ ຊາ​ລັອດ ໄດ້​ຍົກ​ເລີກ
ຫຼາຍກວ່າ 1,000 ຖ້ຽວບິນໃນວັນອາທິດວານນີ້.

ບໍ​ລິ​ສັດ​ໄຟ​ຟ້າ​ຫຼາຍແຫ່ງ​ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ພາ​ຍຸໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້ກະ​ແສ​ໄຟ​ຟ້​ທີ່​ຖືກ​ສົ່ງໃຫ້
ຫຼາຍກວ່າ 300,000 ຄົນບໍ່ມີໄຟໃຊ້, ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໃນລັດ ຄາໂຣໄລນາເໜືອ.

ພາ​ຍຸ​ຫິ​ມະ​ໃຫຍ່ ແມ່ນ​ມັກ​ມີ​ຢູ່​ປົກ​ກະ​ຕິ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ລັດ​ທາງ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ ສະ​ຫະ​ລັດ
ຫຼາຍກວ່າ, ເຊິ່ງເຂົາເຈົ້າກໍມີຄວາມພ້ອມຫຼາຍກວ່າໃນການຮັບມືກັບມັນ.

ບັນ​ດາ​ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ລັດ ເວີ​ຈິ​ເນຍ ແລະ ຄາ​ໂຣ​ໄລ​ນາ​ເໜືອ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ພາ​ວະ​ສຸກ​ເສີນ
ກ່ອນພາຍຸຈະພັດເຂົ້າ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການເຄື່ອນຍ້າຍແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆຈາກ
ລັດຖະບານ ເພື່ອຊ່ວຍປະຕິບັດພາລະກິດການຟື້ນຟູຄືນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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