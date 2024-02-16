ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ຈະ ‘ເຄົາລົບ’ ຜົນການລົງຄະແນນສຽງ ຂອງອິນໂດເນເຊຍ

ທຳນຽບຂາວ ກ່າວວ່າ ຕົນຈະຍອມຮັບຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີອິນໂດເນເຊຍ ທີ່ໄດ້ກ່າວອ້າງເອົາໂດຍທ່ານ ປຣາໂບໂວ ຊູບຽນໂຕ (Prabowo Subianto) ອະດີດນາຍພົນຂອງກອງທັບ ທີ່ມີອະດີດທີ່ມີການໂຕ້ຖຽງກັນ ຊຶ່ງຖືກສັ່ງຫ້າມເຂົ້າສະຫະລັດ ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າທົດສະວັດ ເນື່ອງຈາກຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລ່ວງລະເມີດສິດທິມະນຸດ.
“ພວກເຮົາຈະສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍໃນເວລາທີ່ເຫມາະສົມ. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາ ມາດບອກວັນທີ ທີ່ແນ່ນອນ ຫຼືເວລາທີ່ແນ່ນອນ ກັບພວກທ່ານໄດ້ ເພາະຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າ ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນຍັງອອກມາຢູ່.” "ພວກເຮົາຈະເຄົາລົບຄະແນນສຽງ ແລະສຽງຂອງປະຊາຊົນຊາວອິນໂດເນເຊຍ," ທ່ານ ຈອນ ເຄີບີ, ທີ່ປຶກສາດ້ານການສື່ສານຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວຂອງທຳນຽບຂາວໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ການນັບຄະແນນເບື້ອງຕົ້ນຈາກສະຖາບັນສຳຫຼວດຫຼາຍແຫ່ງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານ ປຣາໂບໂວ, ຊຶ່ງຄືກັນກັບຊາວອິນໂດເນເຊຍສ່ວນໃຫຍ່ ທີ່ມັກໃຊ້ຊື່ແທ້ຂອງທ່ານ, ມີຜົນງານດີເດັ່ນກວ່າຄູ່ແຂ່ງຄົນອື່ນໆ ຄືທ່ານອານີ ບາສເວດານ (Anies Baswedan) ແລະທ່ານການຈາ ປຣາໂນໂວ (Ganjar Pranowo), ໂດຍໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງຫຼາຍກວ່າ 50 ເປີເຊັນ ເຊິ່ງເປັນເກນທີ່ຈະຫຼີກລ່ຽງການເລືອກຕັ້ງຮອບຄັດເລືອກ.
ຕົວເລກທີ່ເປັນທາງການຈາກຄະນະກຳມາທິການການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປ ມີກຳນົດຈະເປີດເຜີຍໃນເດືອນໜ້າ. ແຕ່ທ່ານ ປຣາໂບໂວ ໄດ້ອ້າງວ່າຕົນໄດ້ຮັບໄຊຊະ ນະ, ໂດຍໄດ້ບອກກັບບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜຸນຫລາຍພັນຄົນໃນນະຄອນຫລວງຈາກາຕາວ່າ ນີ້ແມ່ນ "ໄຊຊະນະຂອງຊາວອິນໂດເນເຊຍທັງໝົດ."
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