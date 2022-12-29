ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກລັດຖະບານກາງໄດ້ປະກາດວ່າ, ຍ້ອນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງກໍລະນີໄວຣັສໂຄໂຣນາໃນປະເທດ ຈີນ, ຜູ້ໂດຍສານຂອງສາຍ ການບິນ ເກືອບທຸກຄົນຈາກປະເທດດັ່ງກ່າວ ຈະຕ້ອງສະໜອງຫຼັກຖານຂອງການກວດໂຄວິດ-19 ເປັນຜົນລົບເພື່ອເດີນທາງເຂົ້າມາໃນ ສະຫະລັດ ເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ ວັນທີ 5 ມັງກອນ. ຂໍ້ຍົກເວັ້ນດຽວແມ່ນສຳລັບຜູ້ທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 2 ປີເທົ່ານັ້ນ.
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສະຫະລັດ ໄດ້ມີຂຶ້ນລຸນຫຼັງການດຳເນີນການໂດຍ ອິນເດຍ, ອິຕາລີ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ໄຕ້ຫວັນ.
ມາດຕະການຫ້າມຕ່າງໆທີ່ຖືກກຳນົດໂດຍ ສະຫະລັດ ຈະຖືກໃຊ້ກັບປະຊາຊົນທີ່ເດີນທາງມາຈາກ ຈີນ ແຜ່ນດິນໃຫຍ່, ຮົງກົງ ແລະ ມາເກົ້າ, ລວມທັງຜູ້ທີ່ສືບຕໍ່ເດີນທາງໄປບ່ອນອື່ນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກລັດຖະບານກາງ ຜູ້ທີ່ໄດ້ອ້າງເຖິງການຂາດຂໍ້ມູນທີ່ພຽງພໍ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສທີ່ຖືກສະໜອງໃຫ້ໂດຍຈີນນັ້ນ ເວົ້າວ່າ “ສະຫະລັດ ຈະເອົາບາດກ້າວການປ້ອງກັນໄວ້ກ່ອນເພື່ອປົກປ້ອງສາທາລະນະສຸກຂອງ ອາເມຣິກາ ແລະ ລະມັດລະວັງສຳລັບການກຳເນີດຂຶ້ນຂອງສາຍພັນ ໂຄວິດ-19 ທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ສູງ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນນັ້ນໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນກອງປະຊຸມທາງໂທລະສັບໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ມັນມີວິໄສທັດທີ່ຈຳກັດ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ມູນການລຽງລຳດັບຈີໂນມ, ກ່ຽວກັບ ສາຍພັນທີ່ໝຸນວຽນໃນ ຈີນ ໃນຂໍ້ມູນໂລກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການກວດໂຣກ ແລະ ການລາຍງານກ່ຽວກັບກໍລະນີໃໝ່ຍັງໄດ້ຫຼຸດລົງ. ໂດຍອີງໃສ່ການຂາດຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ນີ້, ມັນຍິ່ງຍາກກວ່າເກົ່າສຳລັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະລະບຸສາຍພັນໃໝ່ທີ່ຈະມາແຜ່ລາມໃນ ສະຫະລັດ.” ລະບຽບພື້ນຖານຂອງກອງປະຊຸມລາຍງານໄດ້ຮຽກຮ້ອງບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ຊື່ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນນັ້ນ.
ການກະທຳຂອງ ສະຫະລັດ ແມ່ນຖືກອະນຸຍາດຢ່າງສິ້ນເຊີງ, ອີງຕາມທ່ານນາງ ລໍເຣັນສ ກອສຕິນ, ຜູ້ອຳນວຍການສູນກາງການຮ່ວມມື ກ່ຽວກັບ ກົດໝາຍສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ ແລະ ໂລກຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ. ທ່ານນາງເວົ້າວ່າ “ຈີນໄດ້ປະສົບການລະບາດຂອງໂຄວິດຢ່າງຮ້າຍແຮງ, ເຊິ່ງເຫັນວ່າຖືກຕ້ອງຢ່າງເຕັມທີ່ກັບການຕອບໂຕ້ຂອງ ສະຫະລັດ. ຈີນ ຈະບໍ່ສາມາດຕຳໜິໄດ້ເພາະວ່າລັດຖະບານໄດ້ດຳເນີນມາດຕະການຫ້າມເດີນທາງເຂົ້າໃນ ຈີນ ທີ່ຮຸນແຮງຫຼາຍເກືອບສາມປີ, ລວມທັງການບັງຄັບກັກຕົວກວດໂຣກ.”