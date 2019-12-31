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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ພາ​ຍຸ​ຫິ​ມະທ້າຍ​ປີ 2019 ນຳ​ເອົາ​ຫິ​ມະໄປ​ປົກ​ຄຸມ​ທົ່ວ​ພາກເວັນ​ຕົກ​ຕອນ​ກາງ ແລະ​ ພາກຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ເໜືອ ​ຂອງ​ ສ​ຫ​ລ

ນາງ Jake Olson (ຊ້າຍ) ແລະທ້າວ Mackenzie Weinberger ພາ​ກັນ​ຊ້ວນ​ຫິ​ມະຢູ່​ໃຈ​ກາງ​ເມືອງ Fargo ຂອງ​ລັດ ດາ​ໂກ​ຕາ​ເໜືອ, ວັນ​ທີ 30 ທັນ​ວາ, 2019 ພາຍ​ຫລັງ ມີ​ຫິ​ມະ​ຕົກ​ໜັກ ປົກ​ຄຸມ​ໄປ​ທົ່ວ​ເມືອງນັ້ນ

ພາ​ຍຸ​ໃຫຍ່​ຄັ້ງ​ຫລ້າ​ສຸດ​ຂອ​ງ​ປີນີ້ ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດສະ​ພາບທີ່ປົກ​ຄຸມດ​ວ້ຍຫິ​ມະ​ຫລາຍ​ຢູ່​ໃນ​ບາງ​ສ່ວນ​ຂອງ​ເຂດ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຕອນ​ກາງຂອງ​ປະ​ເທດ​ ແລະກຳ​ລັງ​ນຳ​ເອົາຫິ​ມະ ແລະ​ນ້ຳ​ກ້ອນ​ໄປ​ສູ່​ເຂດນິວ​ອິງ​ແກ​ລນ (New England) ​ຢູ່​ທາງພາກຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ເໜືອ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ.

ພາ​ຍຸ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຂຶ້ນ ທີ່​ເລີ້ມ​ຕົ້ນ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສຽງ​ເໜືອ​ຂອງ​ມະ​ຫາ​ສະ​ໝຸດ​ປາ​ຊີ​ຟິກ ກຳ​ລັງ​ເຄື່ອນຍ້າຍ​ຂ້າມ​ປະ​ເທດໄປ ຊຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຫລາຍ​ລ້ານ​ຄົນ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ ກ່ອນ​ຈະ​ຮອດ​ວັນ​ສະ​ຫລອງ​ປີ​ໃໝ່.

ພາ​ຍຸ​ໄດ້​ຫົວ​ນີ້​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຫິ​ມະ​ຕົກ​ໜັກ​ຢູ່​ຕາມເຂດ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ລັດ​ມິນ​ເນ​ໂຊ​ຕາ, ດາ​ໂກ​ຕາ​ເໜືອ ແລະ​ດາ​ໂກ​ຕາ​ໃຕ້ ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້ ໂດຍ​ທີ່​ມີ​ຫິ​ມະ​ຕົກ​ສູງ​ເຖິງ 53 ຊັງ​ຕີ​ແມັດ ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລົດ​ຫລາຍ​ຮ້ອຍ​ຄົນ​ຕຳ​ກັນ ແລະເຮັດ​ໃຫ້​ທາງ​ດ່ວນ​ຕໍ່​ໃສ່​ລັດ​ຕ່າງໆ​ ຫລາຍ​ສາຍ​ຖືກປິດ.

ຂະ​ນະ​ທີ່​ພາ​ຍຸ​ເຄື່ອນ​ໄປ​ຫາ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ ຫົວລົມ​ແຮງໃນ​ຂະ​ໜາດ​ສູງກວ່າ 80 ກິ​ໂລ​ແມັດ​ຕໍ່​ຊົ່ງ​ໂມງ​ ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ໄຟ​ຟ້າ​ດັບ​ຢູ່​ໃນ​ລັດ​ມິ​ຊິ​ແກນ, ໂອ​ຮາຍ​ໂອ ແລະ​ນິວຢອກ.

ພາກສ່ວນ​ຕ່າງໆ​ຢູ່​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງເຂດ ນິວ​ອິງ​ແກ​ລນ (New England) ໄດ້​ປະ​ເຊີນ​ກັບຝົນ ​ທີ່​ຕົກ​ລົງ​ມາ​ເປັນ​ນ້ຳ​ກ້າມ ແລະ​ແຂງ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ພາກ​ເໜືອ ​ຂອງ ນິວ​ອິງ​ແກ​ລນ (New England) ກຳ​ລັງ​ໄດ້​ຮັບ​ຫິ​ມະ​ຕົກ​ລົງ​ມາ​ຢູ່ນັ້ນ​.

ພາ​ຍຸ​ໄດ້​ເລີ້ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ອາ​ທິດ​ແລ້ວນີ້ເຂດ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສຽງ​ເໜືອ ​ຂອງ​ມະ​ຫາ​ສະ​ໝຸດ​ປາ​ຊີ​ຟິກ ໂດຍ​ນຳ​ເອົາ​ຫິ​ມະ 54 ຊັງ​ຕີ​ແມັດໄປ​ສູ່​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ. ພ​າກສ່ວນ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ​ແມ່​ນ​ມີ​ຝົນຕົກ​ໜັກ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ ຫິ​ມະ​ໄດ້​ກະ​ທົບ​ໃສ່​ເຂດ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ລັດ​ເທັກ​ຊັ​ສ, ໂອກ​ລາ​ໂອ​ມາ ແລະ​ເນ​ບ​ຣັ​ສ​ກາ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາອ​ັງ​ກິດ

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