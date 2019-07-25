ກຳປັ່ນລົບຂອງສະຫະລັດລຳນຶ່ງ ໄດ້ແລ່ນຜ່ານຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້
ນຶ່ງມື້ຫຼັງຈາກຈີນໄດ້ເຕືອນກ່ຽວກັບການແຊກແຊງໃດໆກໍຕາມຂອງຕ່າງປະເທດເຂົ້າ
ໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນເພື່ອເຕົ້າໂຮມກັບໄຕ້ຫວັນທີ່ປົກຄອງ
ໂຕເອງນັ້ນ.
ໂຄສົກຂອງກອງທັບເຮືອທີ 7 ຂອງສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ກຳປັ່ນຕິດລູກສອນໄຟນຳວິຖີ
Antietam ໄດ້ປະຕິບັດງານ ເພື່ອ “ເສລີພາບໃນການເດີນເຮືອ” ຜ່ານບໍລິເວນຊ່ອງ
ແຄບທີ່ແຍກປະເທດຄູ່ປໍລະປັກອອກຈາກກັນ. ພັນໂທທະຫານເຮືອ Clay Doss
ກ່າວວ່າ ການປະຕິບັດງານດັ່ງກ່າວ “ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມໝັ້ນໝາຍຂອງ
ສະຫະລັດ ຕໍ່ເຂດອິນໂດປາຊີຟິກ ທີ່ເສລີແລະເປີດກວ້າງ.”
ພັນໂທ Doss ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ ຈະສືບ
ຕໍ່ສົ່ງເຮືອບິນ ກຳປັ່ນແລະປະຕິບັດງານໃນທຸກໆແຫ່ງ ທີ່ກົດໝາຍສາກົນອະນຸຍາດໃຫ້.”
ສະຫະລັດໄດ້ສົ່ງກຳປັ່ນແລ່ນຜ່ານຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນແບບດຽວກັນນີ້ ໃນປີ 2018.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຈີນໄດ້ອອກເອກກະສານກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍໃນວັນພຸດວານ
ນີ້ ໂດຍປະກາດວ່າ ຈະເຮັດສົງຄາມກັບປະເທດໃດກໍຕາມທີ່ແຊກແຊງເຂົ້າໃນເປົ້າໝາຍ
ທີ່ມີມາເປັນເວລາດົນນານຂອງຕົນ ທີ່ຈະທ້ອນໂຮມກັບໄຕ້ຫວັນຊຶ່ງຈີນຖືວ່າ ເປັນແຂວງ
ນຶ່ງຂອງຕົນນັ້ນ. ສະໝຸດປົກຂາວດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ກ່າວຫາສະຫະລັດວ່າ ບ່ອນທຳລາຍ
ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງໂລກ ແລະປະນາມການຂາຍອາວຸດ ຂອງສະຫະລັດ ໃຫ້ແກ່ໄຕ້
ຫວັນ.
ສະຫະລັດບໍ່ມີຄວາມສຳພັນຢ່າງເປັນທາງການກັບໄຕ້ຫວັນ ແຕ່ມີພັນທະຜູກໝັດດ້ວຍ
ກົດໝາຍເພື່ອສະໜອງອຸບປະ ກອນທາງທະຫານຢ່າງພຽງພໍ ໃຫ້ແກ່ເກາະດັ່ງກ່າວໃນ
ການປ້ອງກັນໂຕເອງ.