ຈີນ ບໍ່ພໍໃຈ ທີ່ກໍາປັ່ນລົບຂອງສະຫະລັດ ແລ່ນຜ່ານຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນ

ກຳປັ່ນລົບຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ແລ່ນຜ່ານຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນໃນວັນພະຫັດວານນີ້, ເຊິ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນອັນທີ່ສະຫະລັດຮ້ອງວ່າ ເປັນການປະຕິບັດງານຕາມປົກກະ ຕິ, ແຕ່ເປັນການສ້າງຄວາມໂກດແຄ້ນໃຫ້ແກ່ຈີນ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ Reuters.
ໃນໄລຍະບໍ່ເທົ່າໃດປີມານີ້, ກໍາປັ່ນລົບຂອງສະຫະລັດ ແລະກໍາປັ່ນລົບຂອງບັນ ດາປະເທດພັນທະມິດເຊັ່ນ ອັງກິດ ແລະການາດາ, ກໍໄດ້ແລ່ນຜ່ານຊ່ອງແຄບດັ່ງກ່າວ ໃນບາງໂອກາດ, ອັນເປັນການສ້າງຄວາມບໍ່ພໍໃຈຢ່າງຮຸນແຮງໃຫ້ແກ່ຈີນ ເຊິ່ງໄດ້ອ້າງສິດເອົາອະທິປະໄຕເໜືອໄຕ້ຫວັນ ຕໍ່ລັດຖະບານທີ່ໄດ້ມາຈາກການເລືອກຕັ້ງຕາມລະບອບປະຊາທິປະໄຕຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ, ກອງທັບສະຫະລັດກ່າວວ່າ ກໍາປັ່ນພິຄາດຕິດລູກສອນໄຟ
ນຳວິຖີ ຊັງ-ຮູນ (Chung-Hoon) ເຊິ່ງເປັນກຳປັນລົບ ລຸ້ນ ອາເລ ເບີກ ໄດ້ແລ່ນຜ່ານຊ່ອງແຄບແຫ່ງນີ້.
ຖະແຫຼງການໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ການແລ່ນຜ່ານຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນຂອງກໍາປັ່ນລົບ ຊັງ-ຮູນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ້ງໝັ້ນ ຂອງສະຫະລັດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ອິນໂດ-ປາຊີຟິກ ເປັນເຂດທີ່ເສລີ ແລະເປີດກວ້າງ.”
ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ, ໂຄສົກຂອງສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດຈີນ ຢູ່ນະຄອນ ຫຼວງວໍຊິງຕັນ ທ່ານຫຼຽວ ເພັງຢູ (Liu Pengyu) ກ່າວວ່າ ຈີນ ໄດ້ຄັດຄ້ານຢ່າງແຂງຂັນຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ, ແລະໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະຫະລັດ ຈົ່ງ “ຍຸຕິໃນທີນທີ ຕໍ່ການສ້າງບັນຫາທ້າທາຍເກາະຜິດຕ່າງໆ, ເພີ້ມທະວີຄວາມເຄັ່ງຕຶງ, ບ່ອນທໍາລາຍຕໍ່ສັນຕິພາບ ແລະສະຖຽນລະພາບຂ້າມຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນ.”
ໃນຖະແຫຼງການກ່າວຕື່ມວ່າ “ກໍາປັ່ນລົບຂອງສະຫະລັດ ມັກສະແດງກຳລັງ ໃນນາມການດໍາເນີນງານເພື່ອເສລີພາບໃນການເດີນເຮືອ, ເຊິ່ງສິ່ງນີ້ມັນບໍ່ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ມີເສລີພາບ ແລະເປີດກວ້າງ ຢູ່ໃນພູມິພາກແຫ່ງນີ້.”