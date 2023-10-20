ກຳປັ່ນພິຄາດ USS Carney ໃນທະເລແດງ, ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟ ແລະ ໂດຣນ ຫຼາຍລຳຕົກ ທີ່ຖືກຍິງເຂົ້າໄປໂດຍກຸ່ມ ຮູຕີ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງໂດຍ ອີຣ່ານ ໃນປະເທດ ເຢເມນ, ເປັນອາວຸດທີ່ທຳນຽບຫ້າແຈກ່າວວ່າ “ໄດ້ເດີນທາງໄປຕາມທະເລແດງ, ເຊິ່ງມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າ ຈະມຸ່ງໜ້າໄປໃສ່ເປົ້າໝາຍໃນ ອິສຣາແອລ.”
ໂຄສົກທຳນຽບຫ້າແຈ ພົນຈັດຕະວາ ແພັດ ຣາຍເດີ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຢູ່ທຳນຽບຫ້າແຈວ່າ ກຳປັ່ນໄດ້ສະກັດກັ້ນລູກສອນໄຟນຳວິຖີໂຈມຕີຈາກພື້ນດິນສາມລູກ ແລະ ໂດຣນຫຼາຍລຳຢູ່ເໜືອທະເລ.
ທ່ານ ຣາຍເດີ ກ່າວວ່າ “ການດຳເນີນການນີ້ເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນສະຖາປັດຕະຍາກຳລະບົບການຕິດຕາມປ້ອງກັນທາງອາກາດ ແລະ ລູກສອນໄຟທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໃນຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ພວກເຮົາໄດ້ກະກຽມເພື່ອໃຊ້, ໃນເວລາໃດກໍຕາມທີ່ຈຳເປັນ, ເພື່ອປົກປ້ອງບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານຂອງເຮົາ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເຮົາໃນພາກພື້ນທີ່ສຳຄັນນີ້.”
ມັນບໍ່ໄດ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ຫຼື ບາດເຈັບ, ອີງຕາມທ່ານ ຣາຍເດີ. ກຳປັ່ນດັ່ງກ່າວປາກົດວ່າບໍ່ໄດ້ເປັນເປົ້າໝາຍຂອງການໂຈມຕີນັ້ນ, ອີງຕາມການປະເມີນຜົນເບື້ອງຕົ້ນຂອງ ສະຫະລັດ. ລູກສອນໄຟທີ່ຖືກຍິງຈາກ ເຢເມນ ໄດ້ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກຖານທັບ ອາລ-ຕານ, ເຊິ່ງມີກອງກຳລັງ ສະຫະລັດ ອາໄສຢູ່ນັ້ນ, ໄດ້ເປັນເປົ້າໝາຍຂອງໂດຣນສອງລຳ.