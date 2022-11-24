ການໂຈມຕີທາງອາກາດໂດຍປະເທດ ເທີກີ ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງ ຂອງການໂຈມຕີຄັ້ງໃໝ່ຂອງລັດຖະບານ ອັງກາຣາ ຕໍ່ພວກນັກລົບຊາວເຄີດໄດ້ຕົກໃສ່ເກືອບຖືກກອງກຳລັງ ສະຫະລັດ ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງ ຊີເຣຍ, ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນພາກພື້ນດັ່ງກ່າວຮຸນແຮງຂຶ້ນ, ສອງແຫຼ່ງຂ່າວໄດ້ບອກວີໂອເອ.
ກອງບັນຊາການກຳລັງ ສະຫະລັດ ໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ, ເຊິ່ງຄວບຄຸມກອງທະຫານ ສະຫະລັດ ປະມານ 900 ຄົນໃນປະເທດ ຊີເຣຍ ທີ່ຖືກສົ່ງໄປປະຈຳການເພື່ອຮັບມືກັບກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍລັດອິສລາມນັ້ນ, ໄດ້ເປັນຜູ້ທຳອິດທີ່ຮັບຮູ້ການໂຈມຕີໃນວັນອັງຄານວານນີ້, ໂດຍກ່າວວ່າບໍ່ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ຄົນໃດ ຢູ່ໃນຖານທັບໃນເວລານັ້ນ.
ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດ ສະຫະລັດ ຄົນນຶ່ງໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອໃນແລງວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ກອງທະຫານ ສະຫະລັດ ແມ່ນໄດ້ຢູ່ໃກ້ຄຽງ, ພາຍໃນ 300 ແມັດຈາກຖານທັບ, ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ພາກເໜືອຂອງເມືອງ ຮາຊາກາ.
ແຫຼ່ງຂ່າວນຶ່ງທີ່ໃກ້ຊິດກັບການນຳຂອງກອງກຳລັງປະຊາທິປະໄຕ ຊີເຣຍ ຫຼື SDF ທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງໂດຍ ສະຫະລັດ ນັ້ນ, ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອຕື່ມວ່າ ຖານທັບດັ່ງກ່າວແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງບໍລິເວນທີ່ໃຫຍ່ ແລະ ວ່າກອງກຳລັງ ສະຫະລັດ ໄດ້ຢູ່ໃນຕຶກຕ່າງຫາກ ທີ່ບໍ່ແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງຖານທັບນັ້ນ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງທັບ ສະຫະລັດ ໄດ້ລັງເລໃຈທີ່ຈະແລກປ່ຽນລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ແຕ່ປາກົດວ່າໄດ້ຍອມຮັບຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງເຫດການດັ່ງກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງເມື່ອແລງວັນພຸດວານນີ້.
ໂຄສົກທຳນຽບຫ້າແຈ ພົນຈັດຕະວາ ແພັດທຣິກ ຣາຍເດີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ການໂຈມຕີທາງອາກາດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໃນ ຊີເຣຍ ໄດ້ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ໂດຍກົງຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ຜູ້ທີ່ກຳລັງເຮັດວຽກໃນ ຊີເຣຍ ກັບຄູ່ຮ່ວມພາຍໃນປະເທດ ເພື່ອເອົາຊະນະພວກ ISIS ແລະຮັກສາການຄວບຄຸມຕົວນັກໂທດ ISIS ຫຼາຍກວ່າສິບພັນຄົນ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນທັນທີແມ່ນຈຳເປັນ ເພື່ອທີ່ຈະຮັກສາຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນພາລະກິດເພື່ອເອົາຊະນະພວກ ISIS ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ພາກພື້ນດິນ. ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ປຶກສາຫາລືກັບ ເທີກີ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພາຍໃນປະເທດຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັກສາການຕົກລົງຢຸດຍິງໄວ້ຢູ່ຄືເກົ່າ.”