ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບການປ້ອງກັນປະເທດ ສະຫະລັດ ແມ່ນໄດ້ສະເໜີການປະເມີນຜົນທີ່ຮ້າຍແຮງ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຈາກການບຸກໂຈມຕີຂອງ ເທີກີ ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອປະເທດ ຊີເຣຍ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສະຫະລັດ ແລະ ປະເທດມະຫາອຳນາດອື່ນໆ ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະທຳລາຍກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍລັດອິສລາມ.
ຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາຈາກການໂຈມຕີຂອງ ເທີກີ “ຈະເຮັດໃຫ້ກຸ່ມດັ່ງກ່າວມີເວລາ ແລະ ພື້ນທີ່ເພື່ອຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາ ເພື່ອດຳເນີນການໂຈມຕີຂ້າມປະເທດທີ່ແນເປົ້າໃສ່ປະເທດຕາເວັນຕົກ,” ອີງຕາມການກ່າວອົງການສືບລັບການປ້ອງກັນປະເທດ ຕໍ່ຜູ້ກວດສອບທົ່ວໄປຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ.
ເທີກີ ໄດ້ເປີດການໂຈມຕີທາງອາກາດ ແລະ ພື້ນດິນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນ ຊີເຣຍ ເມື່ອເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ຫຼັງຈາກປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ສັ່ງກອງກຳລັບປະຕິບັດການພິເສດປະມານ 50 ຈຸໄດ້ຖອນກັບຈາກຫຼາຍຕຳແໜ່ງ, ໂດຍເວົ້າວ່າເຂົາເຈົ້າມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະກຳຈັດພວກກໍ່ການຮ້າຍອອກຈາກເຂດຊາຍແດນຂອງພາກພື້ນ.
ແຕ່ແທນທີ່ຈະແນເປົ້າໃສ່ພວກລັດອິສລາມນັ້ນ, ການປະຕິບັດການຂອງເທີກີ ໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ທະຫານບ້ານຊາວ ເຄີດ, ເຊິ່ງລັດຖະບານ ອັງກາຣາ ພິຈາລະນາວ່າເຂົາເຈົ້າເປັນກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ, ແຕ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕໍ່ສູ້ໃນພາກສ່ວນຂອງກອງກຳລັງປະຊາທິປະໄຕ ຊີເຣຍ ຫຼື SDF ທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງໂດຍ ສະຫະລັດ ເພື່ອປາບກຸ່ມ ແລະ ເຄືອຂ່າຍຕ່າງໆຂອງພວກ IS ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ.
ຜົນທີ່ອອກມາ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢ້ານວ່າ ພວກ IS, ເຊິ່ງຮູ້ຈັກດັ່ງກັບ ISIS ຫຼື ແດັສ ເຊັ່ນກັນນັ້ນ, ແມ່ນກຳລັງໄດ້ຮັບການບັນເທົາທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ.
ໃນຂະນະທີ່ບົດລາຍງານນີ້ໄດ້ຂຽນແລ້ວສຳເລັດໃນກາງເດືອນພະຈິກນັ້ນ, ມັນຍັງບໍ່ມີຄວາມແນ່ນອນວ່າ ກອງກຳລັງ SDF ປະມານ 100,000 ຄົນຈະຍັງປະຕິບັດການປາບປາມກຸ່ມ ISIS ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງ ຊີເຣຍ ຫຼາຍຊ່ຳໃດ,” ອີງຕາມລາຍງານທຸກສາມເດືອນຂອງຜູ້ກວດສອບທົ່ວໄປ, ທີ່ໄດ້ເປີດເຜີຍໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ຮອງອຳນວຍການຜູ້ກວດສອບທົ່ວໄປ ທ່ານ ເກລັນ ໄຟນ໌ ໄດ້ກ່າວໂດຍອ້າງເຖິງອົງການສືບລັບປ້ອງກັນປະເທດວ່າ “ພວກ ISIS ເບິ່ງຄືວ່າຈະຖືຄວບໄດ້ປຽບຈາກກົດດັນປາບປາມລັດທິກໍ່ການຮ້າຍທີ່ຫຼຸດລົງ ເພື່ອຟື້ນຟູຕົນເອງຂຶ້ນມາໃໝ່.”
ໂດຍສະເພາະແລ້ວ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນອົງການສືບລັບປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ພັນທະມິດຕໍ່ຕ້ານກຸ່ມ IS ທີ່ນຳໜ້າໂດຍ ສະຫະລັດ ແມ່ນໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າ ການບຸກໂຈມຕີຂອງ ເທີີກີ, ປະກອບກັບການຖອນຕົວຂອງກອງກຳລັງ ສະຫະລັດ ຈາກຖານທັບຕ່າງໆທົ່ວພາກຕາເວັນສຽງເໜືອຂອງ ຊີເຣຍ ໃນເວລາຕໍ່ມານັ້ນ, ໄດ້ສ້າງຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງຊະນິດທີ່ພວກ IS ໄດ້ເຮັດມາແຕ່ດັ້ງເດີມ.