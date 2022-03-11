ວໍຊິງຕັນໄດ້ເຕືອນມົສກູ ກ່ຽວກັບອັນທີ່ພວກນັກສັງເກດການບາງຄົນ ກ່າວວ່າ ເປັນການກໍ່ອາຊະຍາກຳສົງຄາມ ຂອງທະຫານຣັດເຊຍ ໃນຢູເຄຣນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ຣັດເຊຍ “ພວມຫັນໄປໃຊ້ຍຸດທະສາດທຳລາຍສູນກາງປະຊາຊົນ” ໃນຢູເຄຣນ ໃນຂະນະທີ່ການເຈລະຈາລະດັບສູງຂອງທັງສອງຝ່າຍທີ່ເຮັດຄາມ ບໍ່ໄດ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າເກີດຂຶ້ນ.
ທ່ານເນດ ໄພຣສ໌ ໂຄສົກຂອງກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນລາຍງານທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ກ່ຽວກັບການຕັ້ງໃຈໂຈມຕີພົນລະເຮືອນຊຶ່ງພາຍໃຕ້ສັນຍາເຈນີວາແລ້ວ ແມ່ນການກໍ່ອາຊະຍາກຳສົງຄາມ” ແຕ່ແນວໃດກໍດີ ທ່ານບໍ່ໄດ້ກ່າວຫາຣັດເຊຍຢ່າງເຈາະຈົງວ່າ ເປັນຜູ້ກໍ່ອາຊະຍາກຳດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານເນດໄພຣສ໌ ກ່າວກ່ຽວກັບການບຸກລຸກເປັນເວລາ 2 ອາທິດວ່າ ແຜນການ ຂອງປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ “ປູຕິນທີ່ຈະເຂົ້າຢຶດເອົາຢູເຄຣນຢ່າງໄວວານັ້ນ ເວລານີ້ແມ່ນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງ ມັນໄດ້ປະສົບກັບຄວາມລົ້ມແຫລວ. ດັ່ງນັ້ນ ລາວຈຶ່ງຫັນໄປໃຊ້ຍຸດທະສາດທຳລາຍສູນກາງປະຊາຊົນ ເພື່ອທັບມ້າງທຳລາຍຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນຊາວຢູເຄຣນ ຊຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ລາວບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ນັ້ນ.
ຣັດເຊຍໄດ້ປະຕິເສດວ່າ ຕົນບໍ່ໄດ້ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ພົນລະເຮືອນ ໃນການບຸກລຸກເຂົ້າໄປໃນປະເທດຢູເຄຣນ.
ຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານນາງຄາມາລາ ແຮຣິສ ກ່າວທີ່ປະເທດໂປແລນວ່າ ທ່ານນາງສະໜັບສະໜຸນ ໃຫ້ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທຳການສືບສວນກ່ຽວກັບການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍເຂົ້າໄປໃນຢູເຄຣນ ເພື່ອສອບສອນເບິ່ງການກ່າວຫາໃນການລະເມີດສິດທິມະນຸດທັງໝົດແລະການກະທຳຜິດອື່ນໆແລະພິມເຜີຍແຜ່ອາຊະຍາກຳເຫຼົ່ານັ້ນ.”
ທ່ານນາງແຮຣິສກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມ ທີ່ນະຄອນວໍຊໍ ຮ່ວມກັບປະທານາທິບໍດີໂປແລນ ທ່ານແອນເດຣັສ ດູດາ ໃນການສະແດງຄວາມສະໜັບສະໜຸນຂອງສະຫະລັດຕໍ່ພັນທະມິດຂອງອົງການເນໂຕ້ ໃນຢູໂຣບຕາເວັນອອກ.
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ “ແນ່ນອນ ມັນຄວນຈະມີການສືບສວນແລະພວກເຮົາທັງໝົດຄວນຈັບຕາເບິ່ງ.”
ທ່ານດູດາ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ມັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງສຳລັບພວກເຮົາວ່າ ໃນຢູເຄຣນ ຮັດເຊຍເປັນຜູ້ກໍ່ອາຊະຍາກຳສົງຄາມ.”
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