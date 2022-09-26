ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຢ່າງເປີດເຜີຍ ແລະ ເປັນການສ່ວນຕົວແລ້ວວ່າ ຣັດເຊຍ ຕ້ອງ “ຢຸດເວົ້າຢ່າງບໍ່ລະມັດລະວັງ ກ່ຽວກັບ ອາວຸດນິວເຄລຍ” ໃນຄວາມຂັດແຍ້ງກັບ ຢູເຄຣນ ລຸນຫຼັງການຖະແຫຼງຂອງປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ ວ່າທ່ານຈະໃຊ້ທຸກໆຢ່າງເພື່ອປ້ອງກັນ ຣັດເຊຍ.
ທ່ານ ບລິງເຄັນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ລາຍການ 60 ນາທີ ຂອງໂທລະພາບຂ່າວ CBS ໃນການສຳພາດ ທີ່ໄດ້ອອກອາກາດເມື່ອແລງວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ “ມັນສຳຄັນຫຼາຍທີ່ມົສກູ ໄດ້ຍິນຈາກເຮົາ ແລະ ຮູ້ຈາກເຮົາວ່າຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາແມ່ນຈະເປັນຕາຢ້ານຫຼາຍ, ແລະ ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນກະຈ່າງແຈ້ງຫຼາຍ.”
ທ່ານ ບລິງເຄັນ ໄດ້ກ່າວວ່າການໃຊ້ອາວຸດນິວເຄລຍ “ຈະສົ່ງຜົນກະທົບທີ່ຫາຍານະສຳລັບປະເທດທີ່ໃຊ້ມັນຢ່າງແນ່ນອນ, ແລະສຳລັບຫຼາຍຄົນອື່ນໆເຊັ່ນກັນ.”
ການຕອບໂຕ້ຂອງ ສະຫະລັດ ໄດ້ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກທ່ານ ປູຕິນ ໄດ້ໃຫ້ສັນຍານ ກ່ຽວກັບ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການໂຈມຕີດ້ວຍອາວຸດນິວເຄລຍເມື່ອອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄດ້ປະກາດລະດົມກອງໜູນ 300,000 ຄົນເພື່ອຊ່ວຍ ຣັດເຊຍ ຕໍ່ສູ້ໃນການບຸກລຸກ ຢູເຄຣນ 7 ເດືອນ. ການຂະຫຍາຍກຳລັງໄດ້ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກການຜ່າຍແພ້ຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນສະໜາມລົບ, ດ້ວຍກອງກຳລັງຂອງ ກີຢິບ ໄດ້ຢຶດຄືນເຂດແດນຂະໜາດໃຫຍ່ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງ ຢູເຄຣນ ທີ່ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຍຶດໃນອາທິດຕົ້ນໆຂອງສົງຄາມ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງ ອັງກິດ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ ການລະດົມພົນຊຸດທຳອິດໄດ້ເລີ່ມໄປຮອດຖານທັບແລ້ວ, ແຕ່ ຣັດເຊຍ ໄດ້ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍດ້ານການບໍລິຫານ ແລະ ການຂົນສົ່ງໃນການຝຶກຊ້ອມໃຫ້ກອງທະຫານທີ່ວ່ານັ້ນ.
ກະຊວງໄດ້ກ່າວວ່າ “ຫຼາຍຄົນໃນກອງທະຫານທີ່ຖືກເກນຈະບໍ່ມີປະສົບການດ້ານທະຫານເປັນເວລາຫຼາຍປີ. ການຂາດຜູ້ຝຶກຊ້ອມທາງທະຫານ, ແລະ ການຮີບເລັ່ງທີ່ ຣັດເຊຍ ໄດ້ເລີ່ມການເຄື່ອນຍ້າຍດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຫຼາຍຄົນທີ່ຖືກເກນເຂົ້າໃນກອງທະຫານຈະຖືກສົ່ງໄປເຂດແນວໜ້າດ້ວຍການກະກຽມທີ່ສຳຄັນໜ້ອຍຫຼາຍ. ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມໄປໄດ້ທີ່ຈະປະສົບກັບການລ້າງຜານໃນອັດຕາທີ່ສູງ.
ການປະທ້ວງຢ່າງກວ້າງຂວາງຕໍ່ການລະດົມທະຫານຂອງທ່ານ ປູຕິນ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນ ຣັດເຊຍ, ດ້ວຍຕຳຫຼວດໄດ້ຈັບຜູ້ປະທ້ວງຫຼາຍຮ້ອຍຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະທ້ວງຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ມົສກູ ແລະ ບ່ອນອື່ນໆ.
ຜູ້ຊາຍຫຼາຍຄົນທີ່ໄດ້ຄັດຄ້ານສົງຄາມຂອງທ່ານ ປູຕິນ ຫຼື ຢ້ານຖືກຂ້າຕາຍໃນເຂດແນວໜ້າ ໄດ້ເລີ່ມຫຼົບໜີອອກຈາກ ຣັດເຊຍ ຢ່າງກະທັນຫັນໃນຫຼາຍຖ້ຽວບິນໄປປະເທດອື່ນ, ໃນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນໆໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນແຖວລົດທີ່ຍາວມຸ່ງໜ້າໄປສູ່ເຂດຊາຍແດນ ຣັດເຊຍ ຕິດກັບປະເທດ ຟິນແລນ, ຈໍເຈຍ ແລະ ປະເທດອື່ນໆ.