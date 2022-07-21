ປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ ປະກົດວ່າໄດ້ຍອມຈຳນົນຕໍ່ການສ້າງນາວະນິຍາຍ ແລະ ຄຳເວົ້າທີ່ເກີນຄວາມຈິງຂອງທ່ານເອງ, ການບໍສາມາດທີ່ຈະປ່ອຍວາງຄວາມປາຖະໜາຂອງທ່ານທີ່ຈະຄອບຄອງ ຢູເຄຣນ, ບໍ່ວ່າມັນຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນກໍ່ຕາມ, ອີງຕາມການປະເມີນຜົນຕໍ່ສາທາລະນະໂດຍຫົວໜ້າສືບລັບລະດັບສູງຂອງ ອາເມຣິກາ.
ຜູ້ອຳນວຍການອົງການສືບລັບ CIA ທ່ານ ວິລລຽມ ເບີນສ໌, ເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ຄົນສຸດທ້າຍທີ່ໄດ້ພົບກັບທ່ານ ປູຕິນ ກ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ສັ່ງໃຫ້ກອງກຳລັງ ຣັດເຊຍ ເຂົ້າໄປໃນຢູເຄຣນ ເມື່ອເດືອນກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ, ໄດ້ເຕືອນໃນຕອນແລງຂອງວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ຜູ້ນຳຣັດເຊຍ ມີຄວາມເຊື່ອຢ່າງແທ້ຈິງວ່າ ທ່ານຕ້ອງຄອບຄອງຢູເຄຣນໃຫ້ໄດ້ ເພື່ອບັນລຸໂຊກຊະຕາຂອງທ່ານ.
ທ່ານ ເບີນສ໌ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ຜູ້ຟັງຢູ່ກອງປະຊຸມດ້ານຄວາມປອດໄພ ແອສເພັນ ປະຈຳປີໃນເມືອງ ແອສເພັນ, ລັດ ໂຄໂລຣາໂດ ວ່າ “ລາວໝັ້ນໃຈວ່າຊະຕາກຳຂອງລາວໃນຖານະເປັນຜູ້ນຳຂອງ ຣັດເຊຍ ແມ່ນເພື່ອນຳເອົາ ຣັດເຊຍ ກັບຄືນມາເປັນມະຫາອຳນາດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ອີກຄັ້ງ ແລະ ລາວບໍ່ເຊື່ອວ່າເຈົ້າຈະສາມາດເຮັດມັນໄດ້ໂດຍປາສະຈາກການຄວບຄຸມ ຢູເຄຣນ ແລະ ການຕັດສິນໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າ. ລາວເຊື່ອວ່າມັນແມ່ນສິດທິຂອງລາວ, ມັນແມ່ນສິດທິຂອງ ຣັດເຊຍ ທີ່ຈະຄອບງຳ ຢູເຄຣນ.”
ກ່ອນໜ້ານີ້ ການປະເມີນຂໍ້ມູນລັບຂອງ ສະຫະລັດ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ ປູຕິນ ບໍ່ມີເຈຕະນາທີ່ຈະຍົກເລີກຄວາມພະຍາຍາມຂອງທ່ານເພື່ອຄອບ
ຄອງ ຢູເຄຣນ ທັງໝົດນັ້ນ, ມັນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ທ່ານອາດມີຄວາມຍິນດີຢຸດການຕໍ່ສູ້ຢ່າງເປັນທາງການ ເພື່ອໃຫ້ເວລາແກ່ກອງທັບຂອງທ່ານຈັດລະບົບຄືນໃໝ່ ລຸນຫຼັງການສູນເສຍຈຳນວນຫຼາຍນັບຕັ້ງແຕ່ການບຸກລຸກໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນ.
ຜູ້ອຳນວຍການອົງການສືບລັບແຫ່ງຊາດ ສະຫະລັດ ທ່ານນາງ ອາວຣິລ ເຮນສ໌ ໄດ້ກ່າວໃນເດືອນແລ້ວນີ້ວ່າ “ມັນເປັນໄປໄດ້ທັງໝົດ, ຈາກທັດສະນະຄະຕິຂອງພວກເຮົາ, ເຊິ່ງມັນຂຶ້ນກັບສິ່ງຕ່າງໆຈະພັດທະນາຂຶ້ນແນວໃດໃນເດືອນຂ້າງໜ້າ ແລະ ຕໍ່ໄປທີ່ທ່ານ ປູຕິນ ເຊື່ອວ່າມັນມີຄຸນຄ່າ ເມື່ອມັນເກີດມີການເຫັນພ້ອມກັນຢ່າງໃດຢ່າງນຶ່ງ.”
ອົງການສືບລັບ ສະຫະລັດ ຄາດວ່າກອງທະຫານ ຣັດເຊຍປະມານ 15,000 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດໃນຢູເຄຣນ ແລະ ອີກ 45,000 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.