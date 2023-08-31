ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສົດ
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນພະຫັດ, ໓໑ ສິງຫາ ໒໐໒໓
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສະຫະລັດ ເຕືອນກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທີ່ອາດມີ​ການ​ບັນ​ລຸ ຂໍ້ຕົກລົງອາວຸດ ລະຫວ່າງຣັດເຊຍ ແລະ ເກົາຫຼີເໜືອ

  • ວີໂອເອ
ແຟ້ມພາບ - ທົງຊາດຣັດເຊຍ ແລະ ເກົາຫຼີເໜືອ ໂບກ ຢູ່ນະຄອນວລາດີວອສຕັອກ, ໃນຣັດເຊຍ, ກ່ອນກອງປະຊຸມສຸດຍອດລະຫວ່າງຜູ້ນຳຣັດເຊຍ ແລະ ເກົາຫຼີເໜືອ, ວັນທີ 24 ເມສາ 2019. ໂຄສົກຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ຂອງທຳນຽມຂາວ ທ່ານຈອນ ເຄີບີ (John Kirby) ກ່າວວ່າ ການເຈລະຈາດ້ານອາວຸດລະຫວ່າງຣັດເຊຍ ແລະ ເກົາຫຼີເໜືອ ກຳລັງຄືບໜ້າ 

ສະຫະລັດ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້​ວ່າ ຣັດ​ເຊຍ​ໃກ້​ຈະ​ບັນລຸ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງຊື້​ອາວຸດ​ຈາກ​ເກົາຫລີ​ເໜືອ ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ຊຸກຍູ້​ສົງຄາມ​ໃນ​ຢູ​ເຄຣນ.

ໂຄສົກຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານຈອນ ເຄີບີ (John Kirby) ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ ສະຫະລັດເຊື່ອວ່າ ການເຈລະຈາດ້ານອາວຸດ ລະຫວ່າງຣັດເຊຍ ແລະເກົາຫຼີເໜືອ ກຳລັງມີຄວາມກ້າວໜ້າມາ​ໂດຍ​ຕະ​ຫຼ​ອດ.

ທ່ານກ່າວວ່າ ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດຣັດເຊຍ ທ່ານເຊີເກ ຊອຍກູ (Sergei Shoigu) ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ໄດ້ເດີນທາງໄປເກົາຫຼີເໜືອ ເພື່ອພະຍາຍາມຊັກຊວນໃຫ້ພຽງຢາງຂາຍລູກປືນໃຫຍ່ໃຫ້ຣັດເຊຍ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານເຄີບີ (Kirby) ຍັງກ່າວອີກວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດີເມຍ ປູຕິນ (Vladimir Putin) ແລະ ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ (Kim Jong Un) ໄດ້ແລກປ່ຽນຈົດໝາຍກັນ ໂດຍໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ແລະ ສະຫະລັດ ມີຂ່າວລັບ ທີ່ລະບຸວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ ຣັດເຊຍ ອີກກຸ່ມນຶ່ງ ໄດ້ເດີນທາງໄປພຽງຢາງ ຫລັງຈາກການ ຢ້ຽມ ຢາມຂອງລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ.

ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ມີ​ຄວາມ​ເຫັນ​ໃດໆ​ເທື່ອ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ນີ້​ຈາກ​ພຽງ​ຢາງ ຫຼື ມົສກູ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

Back to top
XS
SM
MD
LG